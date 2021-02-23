Когда же «Ред Булл» покажет свой новый болид? Ждём презентации! LIVE

23 февраля нас ждёт четвёртая презентация болида Формулы-1 на сезон-2021. Вслед за «Маклареном», «Альфа Таури» и «Альфа Ромео» свою новую машину покажет «Ред Булл». Уже известно, что автомобиль получит индекс RB16B: несмотря на существенное количество изменений, команда решила, что в болиде осталось слишком много узлов от RB16, включая старое шасси. Зато автомобиль 2022 года будет называться RB18 — так что RB17 мы никогда не увидим. Так или иначе, сегодня презентация первой машины «быков», за рулём которой будет гоняться Серхио Перес, и последней — с заводской поддержкой «Хонды». Так что автомобиль во многом исторический.



При этом так и неизвестно, когда именно покажут машину. «Ред Булл» хранил молчание, ходили лишь слухи, что ожидание может растянуться до вечера — чтобы церемонию было удобно посмотреть в Мексике. Посмотрим, как будет на самом деле. Если что, мы готовы!