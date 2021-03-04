В Ф-1 машины в цветах российского флага? Есть проблема: они наверняка окажутся в конце

В этом году болеть за Мазепина и Шумахера будет очень тяжело. Мужайтесь.

Главный пока сюрприз презентаций преподнёс «Хаас» — американская команда представила рендеры машины, и она выкрашена в цвета российского флага. На фоне запрета на использование российской символики на этапах чемпионата мира такой ход выглядит явной провокацией, тем не менее ФИА уже одобрила ливрею. В конце концов, разве может кто-то запретить Джину Хаасу раскрашивать машины… пусть и в российский флаг?



Проблема, впрочем, в другом: «Хаас» в этом году почти наверняка останется в аутсайдерах.

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«Хаас» уже не тот

«Хаас» блестяще ворвался в Формулу-1 в 2016 году, набрав очки в своей первой же гонке. В сезоне-2018 небольшой коллектив американского бизнесмена совершил почти невозможное, завоевав пятое место Кубка конструкторов — всего на третий год в «Больших призах». Однако затем наступил резкий спад: последние два года команда обретается среди аутсайдеров и с трудом набирает очки.



Так, с мая 2019 пилоты «Хаас» лишь однажды заняли места выше девятого — когда гонщики «Альфа Ромео» получили штрафы на Гран-при Германии. В сезоне-2020 у Грожана и Магнуссена и вовсе было лишь по одному результативному финишу — девятое место на «Нюрбургринге» и десятое — в Венгрии.

Очевидные проблемы с шасси начались в 2019-м. Пилотам удавалось хорошо квалифицироваться, но спустя несколько кругов темп пропадал, а машина вела себя нестабильно и непредсказуемо. Лишь спустя много месяцев стало понятно, что причина этих проблем — небольшие деформации элементов выхлопной системы и шин на дистанции, что в итоге «ломало» всю аэродинамику задней части. То есть сама по себе машина, возможно, была и неплохой, вот только через пять кругов она была уже совсем не такой, какой выезжала из боксов.



В сезоне-2020 решить эту проблему так и не удалось, и даже более того — теперь и по скорости на одном круге «Хаас» зачастую был среди аутсайдеров. В 11 из 17 квалификаций прошлого сезона американская команда в полном составе оставалась в Q1. И выступать в сезоне-2021 Никите Мазепину и Мику Шумахеру придётся практически на такой же машине — на фоне пандемии коронавируса в Формуле-1 решили не тратиться на разработку новых шасси, а использовать доработанные прошлогодние.

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Проблемы не решены

По причине пандемии «Хаас» до сих пор не может запустить двигатель — для этого американской команде нужны специалисты «Феррари», но им, чтобы приехать на базу, нужно отбыть карантин. Запустить мотор на своей машине инженеры «Хааса» смогут лишь на зимних тестах в Бахрейне — за две недели до первой гонки сезона. Из-за карантинных ограничений лишь совсем недавно подгонку сиденья прошёл Мик Шумахер — Никите Мазепину удалось это сделать раньше.



Инженерам предстоит «подружить» шасси с двигателем за три дня — Гюнтер Штайнер уже подтвердил, что после тестов автомобиль развиваться не будет, а все ресурсы команда бросит на автомобиль 2022 года. Учитывая, что мотор «Феррари» почти наверняка будет сильно отличаться от прошлогоднего, задача совсем не тривиальная. К тому же у «Хааса» нет своего симулятора — изучать машину пилотам придётся уже по ходу Гран-при.

Никита Мазепин Фото: twitter.com/HaasF1Team

Говорить о том, что россиянину придётся начать сезон вообще без подготовки всё же нельзя: Мазепин уже пилотировал машины Формулы-1 на тестах (впервые это произошло ещё в 2016-м!) и работал на симуляторе «Мерседеса». Тем не менее положению гонщиков «Хааса» не позавидуешь: если в других командах более или менее понимают, как работают их машины, то про «Хаас», чей автомобиль с помощью запчастей «Феррари» собирает «Даллара», сказать такое сложно.

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Сезон-2021 — тренировочный

Хорошая новость в том, что контракты Мазепина и Шумахера рассчитаны и на 2022 год, когда в Формуле-1 появятся принципиально новые шасси, а расстановка сил обнулится. Рассчитывать на то, что «Хаас» за один год превратится в претендента на подиум не стоит, однако реформа технического регламента — это всегда шанс.



И главная задача Мазепина и Шумахера — быть абсолютно готовыми к сезону-2022, привыкнуть к команде, изучить трассы и процедуры на Гран-при, наконец, привыкнуть к давлению и постоянному вниманию прессы. Однако этот год будет тяжёлым, и выкрашенные в российский триколор машины почти наверняка будут по большей части замыкать пелотон. Если, конечно, не произойдёт чуда.