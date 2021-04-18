Что с Алонсо и Феттелем? И неужели нас правда ждёт борьба за титул?! Итоги ГП в Имоле

Набирающий обороты сезон начинает долгожданное сражение двух поколений: Макс Ферстаппен наконец получил в распоряжение технику, способную бороться с «Мерседесом» на равных, и Льюис Хэмилтон допустил первую ошибку. Опытнейший британец сумел отыграться, но не станет ли эта небольшая осечка сигналом к более крупному поражению в конце сезона?
Итоги Гран-при Эмилии-Романьи — в традиционном обзоре «Чемпионата».
Ферстаппен сравнял счёт
В Бахрейне «Ред Булл» проиграла гонку тактически, но взяла уверенный реванш в Имоле. Завоевать поул в этот раз не удалось — оба гонщика допустили ошибки в решающих попытках, но в гонке равных австрийцам не было: Перес и Ферстаппен мгновенно взяли Хэмилтона в клещи, и уже во втором повороте лидером гонки был Макс. Ферстаппен лидировал почти всю гонку, записал на свой счёт 11-ю в Формуле-1 победу и почти догнал Льюиса в чемпионате: лидеров разделяет один балл.
Что до самого Хэмилтона, то в Имоле семикратный чемпион мира допустил грубую ошибку: поторопился обгонять круговых, недооценив состояние трассы. Британец целую вечность выбирался из гравия, однако не потерял самообладания и подарил зрителям блестящий прорыв и красивую борьбу с Норрисом и гонщиками «Феррари». Второе место Льюис вернул и в смысле очков ничего не потерял, однако столь нервная гонка могла бы завершиться и иначе, если бы Хэмилтон прессинговал Ферстаппена на протяжении всей дистанции.
Так или иначе, в обеих гонках сезона-2021 борьба шла на равных, решающего преимущества не было ни у «Мерседеса», ни у «Ред Булл», а исход сражения предопределили решения, принятые командами и пилотами на трассе. Боимся сглазить, но, похоже, именно в этом году Формулу-1 ждёт долгожданная битва Хэмилтона и Ферстаппена на равной по силе технике.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 44 очка
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 43
3. Ландо Норрис («Макларен») — 27
4. Шарль Леклер («Феррари») — 20
5. Валттери Боттас («Мерседес») — 16
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 14
7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 14
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 10
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 7
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 4…
19. Никита Мазепин («Хаас») — 0.
Вторые номера разочаровывают
Одним из тех, к кому перед стартом гонки было приковано особое внимание, был Серхио Перес — Чеко стал первым после Даниэля Риккардо, кому удалось в равных условиях опередить Ферстаппена в квалификации. Это вроде бы позволило забыть неудачу в квалификации в Бахрейне, и даже не самый сильный старт в Имоле мексиканцу можно было бы простить, но ошибка под сейфти-каром вызвала вопросы. Часть из них, впрочем, отпала, когда Чеко развернуло в эске, когда никто ему не мешал.
С одной стороны, не секрет, что «Ред Булл» — очень коварная в управлении машина, однако именно в таких сложных погодных условиях, какие были в этот раз в Имоле, опытный гонщик должен лучше других использовать имеющуюся технику. Пока Чеко не удаётся ровно провести ни одного уик-энда, а целесообразность приглашения Серхио на место Албона становится всё менее очевидна.
Куда больше проблем у другого второго пилота топ-команды — Валттери Боттаса. Финн провалился в квалификации и даже не смог толком объяснить восьмое место, а затем — в борьбе за девятое (!) — попал под атаки Расселла и сошёл после столкновения с ним. В каком-то смысле Джордж даже помог Боттасу, закончив его мучения. Хотя вряд ли такие атаки помогут британцу заполучить место финна в «Мерседесе».
«Альфа Таури» должна быть в топ-5
Вот уже две гонки подряд позади лидеров «Мерседеса» и «Ред Булл» делят между собой позиции «Макларен» и «Феррари», которые также сражаются за третье место Кубка конструкторов. Если исходить из чистой скорости, то в этой борьбе должна участвовать и «Альфа Таури». Посудите сами: Гасли уже вторую квалификацию подряд в топ-5 — такого с младшей командой «Ред Булл» не бывало никогда.
Пьер Гасли на старте Гран-при Эмилии-Романьи
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
Проблема, правда, в том, что Гасли постоянно теряет очки. В Бахрейне француз сломал о «Макларен» переднее антикрыло и выбыл из борьбы, а в Имоле не повезло с тактикой: «промежуточные» шины оказались лучше дождевых, и на рестарте Гасли был лишь 14-м. Так что если по скорости «Альфа Таури» вполне способна тягаться с тем же «Маклареном», то в Кубке конструкторов проигрывает уже 35 очков.
1. «Мерседес» — 60 очков
2. «Ред Булл» — 53
3. «Макларен» — 41
4. «Феррари» — 34
5. «Астон Мартин» — 7
6. «Альфа Таури» — 6
7. «Альфа Ромео» — 2
8. «Альпин» — 1
9. «Уильямс» — 0
10. «Хаас» — 0.
У ветеранов проблемы
Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель на двоих выиграли шесть чемпионатов, однако после двух гонок текущего сезона ни один из них не набрал ни одного очка. Более того, оба проигрывают в чемпионате партнёрам по команде.
Себастьян Феттель
Фото: Lars Baron/Getty Images
У Феттеля ситуация особенно сложная: немец не может найти общий язык с машиной и уже дважды уступал Строллу в квалификации. При этом, говоря о проблемах «Астон Мартин», следует иметь в виду, что Лэнс в этом сезоне демонстрирует примерно те же результаты в квалификациях, что и на первых этапах 2020 года: два десятых места против 9-го и 13-го. Может, не так уж и сильно сдала машина, а Перес был куда более эффективен? Выводы пока делать рано — Себастьяну действительно нужно время освоиться, но тенденция выглядит всё более угрожающей.
Что происходит с Фернандо Алонсо, сказать ещё труднее: после квалификации испанец открыто заявил, что сам виноват в слабом результате и не смог собрать круг. В гонке Фернандо так и не смог отыграться и финишировал 11-м — аккурат позади Эстебана Окона.
У Мазепина первый финиш
Второй в карьере этап для Мазепина начался скверно — с двух разворотов в первой тренировке, однако в конце концов дебютант довёл очень сложную гонку до финиша и набрал опыт — в таких условиях он ещё ценнее. Надеемся, этот опыт позволит начать отыгрываться во внутрикомандном противоборстве с Миком Шумахером. Пока же немец ведёт 2:0.
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