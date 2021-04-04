Уберите из Ф-1 политику и верните грид-гёрлз! Болельщики — о том, как сделать гонки круче

Когда перед стартом нового сезона Формулы-1 мы предложили читателям «Чемпионата» рассказать, как вы познакомились с Ф-1 и начали её смотреть, то также попросили ответить на вопрос, какие вещи из «старой» Формулы-1 вы бы вернули в нынешнюю. Интересных ответов было так много, что теперь мы собрали из них отдельный материал. Спасибо за все ваши отзывы!

Интригу!

Андрей: «Множество разных победителей, непредсказуемость перед каждым новым этапом, когда на одной гонке команда может быть на подиуме, а на следующей – бороться просто за очки. И это чисто из-за темпа, а не из-за чьих-то проблем».

Григорий Маклаков: «Более высокую конкуренцию. В сезоне-2003 «Феррари», «Уильямс» и «Макларен» боролись до последней гонки. В начале сезона «Рено» тоже была рядом».

Damon87: «Открытый формат: кто захотел, тот и вышел на старт, если у команды есть машина. Пусть будут хоть предквалификации. Никаких разных типов шин. Никакой борьбы за надёжность с «3,5 двигателями на 10 лет».

Spader: «Из прежней Формулы (не самой старой) я бы добавил еще одного поставщика резины для команд и вернул дозаправки. Это значительно повысило бы интригу в гонках».

Никита Мошков: «Низкую надёжность техники и безумные дождевые гонки».

«Макларен» засветил по ТВ шпаргалку для пилотов. Мы спросили у Сироткина, что там написано Российский гонщик даже удивился столь банальным советам опытнейшему Риккардо, но подробно всё прокомментировал.

Джонни: «Не хватает острой борьбы и мастерства пилотов в нынешней Формуле-1, могу разделить эпоху на «Шумахеровскую» и то что после. Основную гонку делает машина и пит-стопы, от пилота гонка зависит где-то 20-25%: здесь запрещено, там не обгоняй. Смотрите не столкнитесь – согласен, пилотов это нервирует. Дополнительная ответственность скорее за лишние потраченные деньги»

Светлана: «Хочется одного: чтобы не было побед только одной команды и одного гонщика на протяжении целого сезона, или сезонов. Хочется, чтобы пилоты менялись командами, чтобы видеть класс каждого пилота. Убрать DRS».

«Феррари» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Alexander Rage: «Сегодняшняя Формула меня полностью устраивает. Гонки показывают по ТВ, можно посетить сам Гран-при, например, России в Сочи, можно приобрести атрибутику. Но гонки стали бы намного интереснее, если бы за чемпионство боролись хотя бы две команды!»

Дозаправки и атмосферники!

Денис (robertschwartzman99): «Однозначно — звук атмосферных моторов. Конкуренция тогда была тоже сумасшедшей, но её так просто не перенесешь. Были Алонсо, Феттель, Хэмильтон, Баттон, Уэббер, которые до конца боролись между собой».

Василий: «Дозаправки. И жёсткость ведения гонок. А ещё механическую коробку передач».

Антон: «Меньше требований по надежности на длительной дистанции, то есть вернуться к правилу: хорошая машина должна развалиться сразу после финиша. Дозаправки. Гравийные ловушки. Одним словом, сильно увеличить роль пилота в конечном результате».

Иннокентий (marvin242): «Табачных спонсоров (или любых других, готовых щедро платить сразу нескольким командам и многим гонщикам), атмосферные 12-цилиндровые двигатели объёмом 3,5 литра, граунд-эффект (что позволило бы снизить количество возмущённых воздушных потоков за автомобилем)».

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Денис: «Звук моторов. Убрал бы электронику, всякие там помощи пилотам, ограничение радиопереговоров. Чтобы гонщик сам решал, какую резину ставить и когда ехать на пит-стоп».

dvk94: «В старой Ф-1 мне всегда нравились более компактные размеры болидов по сравнению с современными, пониженная надёжность, когда топ-команды регулярно теряли победы из-за отказа техники, а также потрясающий звук двигателей V10».

Андрей: «Хотелось бы вернуть дозаправки, шинные войны, снять ограничения на тесты и компоненты, связанные с силовой установкой. Ещё можно было бы вернуть атмосферники, но с годами уже как-то привык, да и они сами погромче стали».

Игорь: «Звук, свободу технического регламента (пример – трёхосный «Тиррелл» или диффузор «Брауна») и отсутствие «правила Ферстаппена» (смещение в зоне торможения). А так же отсутствие политики и тому подобное, полную толерантность к событиям вне гонок!»

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Абдулла: «Дозаправки: считаю для полной победы в гонке команда должна быть сильной не только машиной, но и на пит-стопах. Когда вся команда показывает лучший результат во всех вопросах, тогда она действительно сильная».

Iceman77: «Дозаправки. Разных шинников. И «Макларен-Мерседес» 2003-2005. Посадил бы туда Кими. Уверен, в хорошей машине он и в 41 год может взять титул».

Рубенс Баррикелло и Михаэль Шумахер Фото: Clive Rose/Getty Images

Тимур Гимадиев: «Я бы сказал, дозаправки. Просто потому что это круто, когда выбегает толпа механиков с огромным шлангом и под высоким давлением за считаные секунды заправляет болид. Иногда возникают эффектные инциденты (как с Шумахером, если не ошибаюсь, в Австрии). Но сейчас нужно анализировать, нужны ли дозаправки в наше время. Это спорный вопрос. Безусловно, вернул бы Малайзию».

Григор: «Сейчас тяжёлые и стабильные машины, и это смотрится более пресно; звук двигателей сейчас хуже, чем в GP2(( Нужны более универсальные шины, которые позволяют лучше демонстрировать пилотаж и преимущества машины, а не превращают автогонки в непонятное зрителям «искусство» работы с шинами инженеров и пилотов».

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Личностей!

Игнат: «Индивидуальность каждого гонщика, а не инкубаторную выхолощенность нынешних пилотов. Свободный от десятков кнопок и рычагов руль. Пилотирование только с помощью газа, тормоза и руля, без бесконечных изменений настроек двигателя, дифференциала и прочее».

Евгений Лузанов: «Гонщиков той эпохи, отсутствие машины безопасности по всяким пустякам, отсутствие ограничения скорости на пит-лейн, дождевую резину типа «муссон» (с глубокими канавками, а не то что сейчас), электронных помощников, активную подвеску, ну и доминирование «Уильямса»!»

Артём: «Гонщиков — героев (Райкконен?) вместо чемпиона — гламурёныша».

Borsch: «Сложно ответить. Я бы перенес своё детство, но это же невозможно. Просто вот сейчас выступает, например, Макс Ферстаппен, выдающийся, однозначно, пилот, но он намного младше на меня и во многом кажется ещё пацаном. Тогда как в ту пору Михаэль Шумахер или Хилл казались невероятно крутыми, легендарными, в общем, просто сказочными ребятами. Но ведь дело тут только в восприятии. В 10 лет все воспринимаешь совсем не так как в 35».

Дмитрий: «Свою молодость».

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Степан (gorbuscha): «Мне очень не нравится политизация нынешней Ф-1, вставание на колено, и современных пилотов Ф-1 я не всегда воспринимаю как живых людей. Слишком много уделяется внимания внешнему лоску, «инстаграму», всяким поверхностным вещам, многие слишком хотят «срубить хайп» (я очень уважаю Райкконена как одного из последних столпов прежней Ф-1, ведь он как раз не тратит время на бессмысленный пиар и понты). При этом я не могу сказать, что сейчас пилоты Ф-1 борются честнее и корректнее, чем в 2000-е».

Кими Райкконен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Александр: «Было бы крайне интересно взглянуть на противостояние Михаэля в его самой лучшей форме с действующими пилотами, в первую очередь с Льюисом. Ну и, конечно, видеть ту свободную от политики и внешнего воздействия Формулу, которую мы и полюбили тогда».

Никита: «Искренность, «настоящесть». И борьбу харизматичных личностей — Хаккинен/Шумахер, как пример».

Елена: «Убрала бы политику и гламур. Ослабила бы контроль за поведением пилотов. Хочется смотреть соревнования мужчин, а не прилизанных мальчиков, следящих за каждым своим словом и жестом. Это не значит, что гонщики должны ругаться и драться, но лучше пусть молчат, чем повторяют одинаковые заезженные фразы. Вернула бы дозаправки и грид-гёрлз. Радиосвязь ограничила бы, оставив её только для экстренных случаев».

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Jesse1909: «Определённо, я бы вернул грид-гёрлз. Черт побери, что за дурацкое решение убрать их с трассы! И никто даже не спрашивал их самих, что они об этом думают. Возможно, им нравилось, возможно, это составляло основу их заработка. Не стоило ли сначала спросить их самих, чего они хотят? На мой взгляд, никакого вреда не было, все получали выгоду. Но учитывая, как медленно, но верно меняется наш мир, я не удивлён».

Симоненко Николай: «Больше пилотов, которые не боялись бы говорить то, что они действительно думают. Нынешние пилоты порой слишком «слащавые» и дают однообразные интервью в попытках угодить команде и спонсорам. Не хватает чувства соперничества между пилотами (спасибо, конечно, Шарлю с Себастьяном, и Хэмилтону с Росбергом, но в остальном какой-то острой борьбы как на треке, так и вне его не было)».

Данил: «Непосредственно из самого спорта — пожалуй, ничего. А вот по ежемесячным печатным изданиям об Ф-1 с потрясающими авторами, глубокой аналитикой и захватывающими материалами я очень скучаю».

Reader888: «Совместное комментирование гонок Поповым и Ческидовым. Попов очень интересно рассказывал технические подробности и про гонщиков, а Ческидов нёс всякую ахинею, но делал это весело и не утомительно, что их комментарии хотелось услышать снова и снова».