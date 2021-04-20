«Как он умудрился проиграть Шумахеру минуту?» Что пишут иностранцы про Мазепина

Никита Мазепин дебютировал в Формуле-1 в максимально неприятных обстоятельствах: не просто за рулём самой слабой машины в чемпионате, но ещё и на фоне постоянных призывов со стороны болельщиков его уволить. Сейчас, после двух первых Гран-при сезона-2021, можно констатировать: как только у поклонников Ф-1 появились другие поводы для обсуждения, пресловутый хэштег#WeSayNoToMazepin практически ушёл в историю. При этом пишут про Никиту всё ещё много – особенно после регулярных разворотов. Мы собрали для вас мнения иностранных журналистов и простых болельщиков.
«По крайней мере Никита в этот раз финишировал»
Обозреватель The Race Эдд Строп оставил российскому гонщику за уик-энд в Имоле оценку 3,5 – такой же балл у Валттери Боттаса и Мика Шумахера, а, например, Николас Латифи получил двойку.
«У Мазепина были неряшливые тренировки, худшим моментом которых стала авария в пятницу на выходе из последнего поворота. Как и в Бахрейне, его отставание от напарника в квалификации составило полсекунды – это немного больше, чем должно было быть, но, похоже, у него были проблемы с тем, чтобы подобрать баланс между слишком агрессивным и чересчур консервативным входом в поворот.
В гонке он не виноват в столкновении с Латифи на первом круге, когда пилот «Уильямса» был не в курсе, что рядом с ним «Хаас». Мазепин без повреждений проехал первую полную гоночную дистанцию, но ему всё ещё не хватало темпа по сравнению с Шумахером. Вердикт: он был медленнее Шумахера и «дик» в пятницу, но аккуратен в момент, когда это было важно в течение гонки, чтобы обеспечить себе первый финиш».
«Очевидно, что у Мазепина возникло больше проблем в дебюте, чем ожидалось, — поддерживает коллегу по изданию Скотт Митчелл. – Но это самое начало его дебютного сезона в Ф-1, так что он почти наверняка прибавит. Даже если этот процесс потребует больше времени».
Портал PlanetF1 поставил россиянину за Гран-при Эмилии-Романьи пять баллов.
«Всё, что могут сделать пилоты «Хааса», так это стремиться победить друг друга, и Мазепину не удалось добиться успеха, хотя Шумахер в гонке познакомился со стеной. Ну, по крайней мере Никита в этот раз финишировал в гонке», — заключает издание.
Немецкий портал Motorsport-Total ставит гонщикам оценки от 1 до 6, где 1 – самый высокий балл. Мазепин получил среднюю оценку 4,7 (5 от читателей, 5 от редакции и 4 от эксперта издания Марка Зурера). Россиянин стал в рейтинге издания 19-м, проиграв Латифи (4,5) и Цуноде (4,4), но обойдя Валттери Боттаса (5).
«Само по себе позитивно, что россиянин в этот раз увидел клетчатый флаг. Однако у него вновь были ошибки на протяжении уик-энда, в квалификации он оказался на полсекунды медленнее напарника, а в гонке стал последним, проиграв остальному пелотону более минуты. Цифры говорят сами за себя», — заключает Motorsport-Total.
Портал AutoMotor und Sport поставил Мазепину 4 балла из 10: «Ещё один вылет на тренировке. Ещё одно столкновение в гонке. Но в этот раз не по вине Мазепина: Латифи взял вину на себя. Позитив был в том, что остальную часть гонки Мазепин почти всегда оставался на трассе. Но он приехал на финиш с отставанием в 68 секунд от напарника».
4,5 Никита получил от F1i: «Если бы мы давали баллы за развороты, то Никита Мазепин был бы недосягаем. И пусть мы могли бы просто раскритиковать новичка, не секрет, что болид VF-21 непрост, за его рулём было бы нелегко даже самым опытным и одарённым пилотам. Мазепин был быстрее своего напарника в первой практике, но затем упал на дно протоколов и был бы уверенно последним в квалификации, если бы Цунода не разбил машину.
Условия в воскресенье для всех были одинаковыми, так что выглядело странным, что на Мазепина такая ситуация повлияла сильнее всех, у него было несколько опасных моментов, помимо столкновения с Латифи на первом круге (насчёт него мы рады сообщить, что это была абсолютно не вина Никиты). Однако никуда не деться от факта, что он оставался твёрдо последним весь день», — отмечает портал.
«Стопроцентная статистика разворотов в гонках Ф-1»
А вот что писали про Мазепина в «Твиттере» и на портале Reddit…
@F1_3X4: «Как он умудрился проиграть Шумахеру минуту после красного флага? Он был на круге на три секунды медленнее».
@Jackstar1290cjh: «Вероятно, машина Мазепина была повреждена в контакте с Латифи. Разрыв не был таким большим в остальных сессиях».
ZineZ: «Мазепин сохраняет стопроцентную статистику разворотов в гонках Формулы-1».
Quadtacular: «…Как и Мик Шумахер».
@Putrickhypeman: «Когда разворачивает Мазепина, пишут, что он мусорный гонщик, когда Мика – машина ужасная. Ну, ОК».
GIGAKUBICA: «А можно нам тоже смеяться, когда Мика разворачивает, или это легально только в случае ошибок Мазепина»?
SPRneon: «Надеюсь, он ещё повторит свой бахрейнский пик позднее в ходе сезона. 5 разворотов за 1 уик-энд – потрясающая эффективность. Не хотелось бы, чтобы он оказался одним из тех новиков, которые показывают блестящий результат в первой гонке и затем больше никогда не демонстрируют свой потенциал».
Qazaca: «Он заслужил звание гонщика дня, финишировав в гонке. Парня просто ограбили».
@Adam1Marj: «Он доехал до финиша, что должно хорошо сказаться на уверенности в себе. Надеюсь, в следующей гонке будет лучше».
«Он практически парковался каждый раз при синих флагах»
Yuzy: «Мне стало скучного из-за слабого выступления Мазепина. Меньше разворотов – не так захватывающе. Мы ожидали, что он вновь даст нам много поводов посмеяться!»
Boogjerom: «Парни, ну что с вами такое? Мне тоже нравится хейтить Мазепина, но, блин, разворачивает каждого. Макс, Льюис, Шарль, Карлос, Джордж, Боттас, Пьер, Юки, Чеко, Мик, Николас, Кими вылетали с трассы или теряли контроль над машиной так или иначе. И у некоторых так было несколько раз. Мазепин ехал медленно, но его развернуло один раз. Авария с Латифи вообще не была его виной. Так что же такого плохого он сделал?»
@tee_cookie: «Быть может, и мелкий момент, но мне понравилось, что на Никиту никак не повлиял опасный инцидент с Латифи, он уверенно управлял машиной в этот момент. Либо у него в венах лёд, либо он был полностью сконцентрирован».
Faultytrain: «Честно, я радовался, когда увидел повтор старта и заметил, что он всё ещё едет».
Lima__Fox: «Я был доволен поведением Мазепина при синих флагах. Вообще практически не мешал какой-либо из машин».
TaxMonkey871: «Было заметно, что он практически парковался каждый раз при синих флагах. Он потерял целых 10 секунд, когда его обходили Хэмилтон, Норрис и Леклер. Думаю, в какой-то момент он понял, что нужно беречь машину, прежде чем думать о скорости. В Бахрейне он был быстрее Мика на круге, но совершал слишком много ошибок, и мы видели, чем это закончилось. Думаю, Штайнер сказал ему успокоиться и сконцентрироваться на финише в гонке».
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