Формуле-1 надоел постоянный мат от новичка, заменившего Квята. Уже пришлось извиняться

Японский новобранец Формулы-1 Юки Цунода после удачного старта сезона-2021 столкнулся с суровой реальностью. Пилот, которого поспешили назвать лучшим новичком Ф-1 за последние годы, всего через пару гонок попал под огонь критики — и вполне заслуженно.

«Первый чемпион из Японии»

Цунода, после ярких выступлений в Формуле-2 сменивший в составе «Альфа Таури» Даниила Квята, сильно провёл предсезонные тесты 2021 года и ярко выступил на Гран-при Бахрейна. Да, Цуноде не удалось показать высокого результата в квалификации (не хватило стабильности), но в гонке Юки прорвался в очковую зону, между делом опередив чемпионов мира — Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля.

«Он является лучшим новичком Ф-1 за многие годы, который выступал сногсшибательно в любой серии, где участвовал», — хвалил Юки Росс Браун. Спортивный директор Ф-1 словно забыл, что за последнее время в чемпионат мира пришли, к примеру, Шарль Леклер, Ландо Норрис и Джордж Расселл.

«Он определённо станет первым чемпионом мира Формулы-1 из Японии. Юки умён и, как я говорил, для 20-летнего очень опытен», — добавлял со своей стороны Хельмут Марко.

Ох, как же любят в Формуле-1 эти поспешные выводы и громкие заявления…

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Мат, ещё мат, слишком много мата

Журналистам и болельщикам нравилась не только несомненная скорость новичка, но и его эмоциональность. Как только Юки попадал в трафик или приключалась какая-то другая проблема, как Цунода нажимал на кнопку радиосвязи с боксами и выдавал эфир что-нибудь не вполне цензурное. А фраза Юки про «чёртов пробочный рай» уже стала настоящим мемом.

Однако, как и с любым другим делом, важна умеренность и уместность — а с этим возникли проблемы. И когда весёлый матерок Юки стал звучать на фоне слабых результатов, то и отношение к нему началось меняться.

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На Гран-при Эмилии-Романьи Цунода разбил машину в квалификации, а в гонке его развернуло сразу после успешной атаки на Льюиса Хэмилтона — в итоге ноль очков. На Гран-при Португалии Юки вновь проиграл Гасли в квалификации и финишировал в гонке только 15-м. Не лучше пошли дела и в Испании: Цунода вновь провалился, став в субботу только 16-м. И, конечно же, поругался по этому поводу в радиоэфире…

«Это было весело первую пару раз, — написал в «Твиттере» экс-пилот Ф-1 Маркус Эрикссон. – Но теперь это уже становится перебором. Вместо того чтобы материться, жаловаться и вести себя как ребенок, которому не дали конфетку, ему следует сконцентрироваться на том, чтобы выжимать больше из себя и своей машины. Он быстр, но похоже, что сам является своим главным врагом в данный момент».

Согласен с коллегой и нынешний эксперт BBC Джолион Палмер: «Юки зарабатывает репутацию громко матерящегося парня — хотя у него за спиной всего четыре этапа в Формуле-1! Все мы знаем, что он многообещающий пилот, но он не чемпион Формулы-2. Юки нужно многое доказывать, и он не может просто начать всё требовать, он должен упорно работать и быть спокойным. Возможно, его отличный дебют в Бахрейне слишком высоко поднял планку ожиданий насчёт того, как всё должно выглядеть. Цунода нужно сделать шаг назад и сохранять хладнокровие».

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Досталось и команде…

Эмоциональность и несдержанность Цуноды ярко проявилась накануне. Оставшись в квалификации 16-м, Юки едва не дошёл до того, чтобы обвинить собственную команду в саботаже! Рассуждая о проблемах, японец дошёл до предположения, что их с Пьером Гасли машины отличаются — хотя тут же оговорился, что это не так. Но первое слово дороже второго.

«У меня всё время другие отзывы о машине по сравнению с моим напарником — даже когда мы пробуем противоположные вещи. У меня есть некоторые вопросы насчёт того, насколько одинаковы наши машины. Конечно, они одинаковые, но просто характер моей машины слишком отличается. Безусловно, может, дело в другом стиле пилотажа. Но я не понимаю, что случилось, почему у меня такие большие проблемы. Со скоростью нашей машины должно быть легко проходить во второй сегмент. Но у меня были сложности даже с проходом в Q2», — заявил Цунода.

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Таких смелых заявлений общественность новичку уже не простила — мол, а чего ты добился в Формуле-1, имеешь ли ты достаточный опыт, чтобы позволять себе подобные высказывания? Неудивительно, что с Юки провели разъяснительную работу и уже вечером он принёс команде извинения в соцсетях.

«Мне очень повезло, что рядом со мной группа таких талантливых и упорно работающих людей, которые занимаются моей машиной. Я хотел бы извиниться перед командой за свои сегодняшние комментарии. Я не смог реализовать потенциал машины и был разочарован собой», — написал Цунода.

Вот так, за четыре неполных Гран-при, Юки прошёл путь от лучшего новичка Ф-1 за долгие годы до нервного дебютанта, который не следит за языком и потом вынужден извиняться. Может, просто не стоило Марко, Тосту, Брауну и всем остальным делать слишком поспешные и громкие заявления? Пока Цунода — просто перспективный новичок, который очень быстро преодолел путь до Ф-1 и теперь явно ощущает нехватку опыта. Развитие сезона покажет, не слишком ли рано «Ред Булл» повысил Юки, но с разговорами про будущие подиумы и титулы пока явно стоит повременить.