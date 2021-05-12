Мазепин хоть умеет ездить? Вообще-то да. Объясняем, как он дошёл до уровня Формулы-1

Пока кто-то сразу пойдёт писать в комментарии, что «Чемпионат» неспроста подготовил хвалебный материал про Никиту Мазепина, объясним, как возникла эта тема. С момента старта сезона-2021 Формулы-1 меня уже неоднократно спрашивали: откуда взялся Мазепин, почему у него всё так плохо и умеет ли он вообще ездить. Не секрет, что многие любители Ф-1 только за ней и следят и не особо представляют, насколько хорош был пилот в младших сериях – вот они и задают подобные вопросы. Раз так, самое время напомнить, в чём был силён Мазепин до своего прихода в Формулу-1. Который, разумеется, стал возможен благодаря щедрому финансированию от Мазепина-старшего, но оказался бы нереален, если бы не сильные выступления в Формуле-2 и GP3. Вот их и вспомним.

Умение использовать опыт и сильно прогрессировать на второй сезон

Мазепин — не из тех гонщиков, что выстреливают в первый же сезон в чемпионате. Сам россиянин в дни Гран-при Испании отметил, что он набирается опыта и обычно серьезно прогрессирует на второй и, если так складывается, третий сезон в одной категории. Узнав чемпионат, россиянин превращается из аутсайдера в середняка, а из пилота середины пелотона — в лидера. Например, в Формуле-2 после провала в 2019-м (11 очков) были 164 и пятое место в 2020-м (без штрафов было бы ещё лучше). В европейской Формуле-3 — 108 очков на второй сезон против 10 в дебютный.



Единственным исключением стал дебют в GP3, когда Никите сразу подошла машина, а сам переход из европейской «трёшки» дался легко и безболезненно — в итоге вице-чемпионство позади Антуана Юбера, но впереди ещё одного партнёра по «АРТ» Каллума Айлотта. Того самого, которого болельщики упорно требовали посадить в «Хаас» вместо Мазепина.

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Результат, когда машина в порядке

На данный момент россиянина нельзя отнести к пилотам, которые способны быстро адаптироваться к любой технике. Когда в 2019-м «АРТ» по недоброй традиции практически плюнул на второго пилота, сосредоточив свои усилия на будущем чемпионе Нике де Врисе, Мазепин не справился с ситуацией и провалился. Когда год спустя Никита уже мог рассчитывать на полную поддержку родной компании «Хайтек», то после успешной подборки настроек и получения машины в нужных кондициях россиянин резко поехал.



Сейчас «Хаас» плох, и в такой ситуации Мазепин потерялся. В отличие от Шумахера, он не может найти близкие к оптимальным настройки и просто недостаточно доверяет болиду. Но если в 2022-м машина окажется конкурентоспособной и подходящей Никите по стилю, то не удивляйтесь, когда увидите совсем другую картину.

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Работа с шинами

При нынешней форме «Хааса» навык довольно бесполезный, да и когда с настройками проблемы, то почти нереализуемый. Но стоит помнить: в свой второй сезон в Ф-2 Мазепин весьма успешно работал с резиной и в этом отношении нередко справлялся лучше, чем Роберт Шварцман. Да и в квалификациях Мазепин хоть и был нестабилен и в целом уступал опытному Луке Гьотто, но иногда выстреливал даже на первую линию стартового поля, что говорит об умении хорошо «готовить» шины к быстрому кругу. При этом провальные пятницы в основном случались на старте сезона, а затем россиянин прибавил. Это даёт повод для оптимизма и в Ф-1.

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Боевитость и неуступчивость

Этот пункт нередко относят к минусам гонщика, но зачастую он, напротив, является плюсом. Мазепин хорош в обороне, не сдаётся при первой же атаке противника. «Ушедшие» шины или большая скорость догоняющего – не повод моментально его пропускать. В Формуле-2 Никите удавалось сдерживать конкурентов, которые просто не могли подобрать ключи к его обороне.



Вместе с тем было бы глупо отрицать, что Мазепин не всегда верно определял грань дозволенного при обороне позиции. Россиянин мог в последний момент сменить траекторию или просто не оставить места на трассе, за что потом получал штрафы. Отчасти такие ошибки – следствие крайне противоречивых решений стюардов, которые при идентичных ситуациях в одной гонке вынесут штраф обороняющемуся, в другой – атакующему, а в третьей – признают всё обычным гоночным инцидентом.

Нам ещё только предстоит увидеть, насколько хорош окажется Никита в борьбе в Ф-1 – извлёк ли он уроки из штрафов в Ф-2, будет ли легко перенести прежний опыт на новый уровень… Но если машина в 2022-м позволит россиянину бороться, точно будет интересно.



А пока просто наблюдаем за адаптацией пилота, которая даётся ему ну очень нелегко, и верим в инженеров «Хааса», «Феррари» и «Даллары».