Ферстаппена не остановить! А вот Цунода провёл просто нелепую гонку. Оценки за Австрию

Макс проводит сезон (почти) без сбоев, в то время как Мазепин и Окон разочаровывают второй уик-энд подряд.

Девятый этап Формулы-1 — как и на прошлой неделе, в субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Почти безупречный уик-энд в исполнении Макса (помарка в первой попытке в Q3 не сыграла роли), но чего ещё ожидать, когда твоя машина быстрее всех, а напарник ещё не освоился в кокпите? Пока всё идёт к тому, что в сезоне-2021 мы увидим нового чемпиона.

Ландо Норрис — 8,5

Британец великолепно провёл квалификацию и, как и обещал, по-настоящему боролся с Серхио Пересом. Увы, в первой же схватке Ландо слишком жёстко выдавил соперника в гравий и получил вполне логичный штраф. В конце концов, благодаря проблемам Хэмилтона, Норрис поднялся на подиум, но проигрыш Боттасу — на его, Ландо, совести.

Льюис Хэмилтон — 8

«Мерседес» по-прежнему отстаёт от «Ред Булл», но гонку Льюис проиграл ещё на первом отрезке, когда был позади Норриса. В конце концов действующий чемпион почти минимизировал ущерб, но в одном из поворотов повредил о поребрик машину — это стоило ему ещё шести очков в борьбе за титул.

Карлос Сайнс — 8

Во второй раз в трёх последних квалификациях Карлос оказался быстрее напарника, и пусть на старте испанец переосторожничал (и потерял три позиции), в дальнейшем он провёл блестящий отрезок на «харде» и вырвался на пятое место. Это лучший финиш Сайнса после подиума в Монако.

Пьер Гасли — 8

В очередной раз Гасли квалифицировался в топ-6, но неуверенность «Альфа Таури» сыграла против Пьера в гонке: машины из Фаэнцы почти наверняка прошли бы в Q3 на «медиуме», а старт на «софте» оказался самоубийством: лишь Гасли сумел прорваться в топ-10 и набрал за все свои усилия лишь два очка.

Джордж Расселл — 8

Британец тоже великолепно провёл квалификацию, но, в отличие от Гасли, остался вообще без очков. Даже со средним стартом темпа Расселла должно было хватить для финиша в топ-10, однако на его беду позади приближался Алонсо. В этот уик-энд британец вновь без топ-10, но ближе к контракту с «Мерседесом».

Валттери Боттас — 7,5

В уик-энд, когда «Мерседес» уступал в скорости «Ред Булл» и с трудом боролся с «Маклареном», Боттас проиграл Хэмилтону всего 0,03 секунды в квалификации, а в гонке держался к британцу достаточно близко, чтобы пройти Норриса после его штрафа и перехватить у напарника второе место в концовке. Такого второго пилота «Мерседесу» в этом году не хватало.

Фернандо Алонсо — 7,5

При старте с 14-го места финиш в топ-10 мог бы быть хорошим результатом для «Альпин», но не в тот уик-энд, когда по чистой скорости французы должны были быть в Q3. Вины Алонсо в провале в квалификации нет, однако и в гонке Фернандо не продемонстрировал ничего выдающегося, застряв за Строллом. Экс-чемпион может занести себе в актив лишь дуэль с «Уильямсом» в концовке гонки.

Себастьян Феттель — 7,5

В Шпильберге Себ провёл свою лучшую квалификацию после Гран-при Монако, но cтартовал тремя позициями ниже и пал жертвой тактики двух пит-стопов. Немец слишком поздно прошёл Цуноду — бороться за очки было уже поздно, а закончилось всё столкновением с Райкконеном.

Даниэль Риккардо — 7

В воскресенье австралиец проявил чудеса изобретательности, чтобы сдержать Сайнса, но всё же вынужден был отступить и в конце концов занял седьмую позицию. Однако это (вкупе с проигрышем Норрису 0,3 секунды в квалификации) лишь подчёркивает, что на данный момент Риккардо не способен выжать максимум из «Макларена». В общем зачёте у Дэна в два с половиной раза меньше очков, чем у напарника.

Шарль Леклер — 7

Монегаск остался недоволен своей квалификацией и рассчитывал отыграться в гонке, но всё сложилось против него: и не самая удачная тактика, и упирающийся до последнего Перес. Тем не менее и сам Леклер был медленнее Сайнса — как в квалификации, так и в гонке. Удивительно, но ещё год назад казавшийся единственным лидером «Феррари» гонщик сейчас лишь на два очка опережает своего нового напарника.

Серхио Перес — 6

Чеко впервые после Имолы квалифицировался в топ-3 и мог бы помочь напарнику завоевать дубль, но после инцидента с Норрисом Серхио словно потерял концентрацию и схлопотал два штрафа за точно такие же проступки в борьбе с Леклером. То, что пятое место в итоге оказалось шестым, а не девятым, ещё довольно благополучный исход для Переса.

Антонио Джовинацци — 6

В квалификации Джовинацци потерял лучший круг за нарушение границ трассы, а на старте получил удар от Эстебана Окона и уже на первом круге поехал в боксы. На этом даже минимальные шансы набрать очки кончились.

Мик Шумахер — 6

Немец вновь превзошёл напарника в квалификации и пытался бороться с соперниками на первых кругах, но темп «Хааса» по-прежнему не позволяет сражаться на равных. Несмотря на штрафы нескольких пилотов, сам Мик ничего отыграть не смог, оставшись на 18-й позиции — в двух кругах от победителя.

Лэнс Стролл — 5

Канадец слабо выступил в Q3, не улучшив собственного времени второго сегмента (с ним он бы опередил Феттеля и Расселла), а в гонке держался позади напарника, который под финиш подарил Лэнсу две позиции.

Николас Латифи — 4

Снова и снова канадец уступает Джорджу Расселлу, и чем лучше едет «Уильямс» — тем больше разрыв. В первом сегменте Николас проиграл напарнику более четверти секунды, а на дистанции гонки — полминуты. Из-за штрафа Латифи уступил в итоговой классификации даже Райкконену, попавшему в аварию.

Никита Мазепин — 4

Отставание Мазепина, увы, напоминает ситуацию Латифи. Но россиянин в этот уик-энд прямо признал, что не может найти общего языка ни с машиной, ни с инженерами. Будем надеяться, что это действительно была низшая точка, а уже в Сильверстоуне тенденция изменится.

Юки Цунода — 3,5

После лучшей квалификации в карьере японец провёл свою самую нелепую гонку, получив два штрафа на ровном месте. При этом, если взглянуть на протоколы, даже 11-му месту Расселла Юки уступил более десяти секунд, так что штраф на итоговую позицию не повлиял — и это не оправдание для Цуноды, а лишние вопросы: по чистому темпу японец на изученной трассе проиграл напарнику более 20 секунд.

Кими Райкконен — 3

Финский ветеран в очередной раз провалил квалификацию, а под финиш гонки, когда шансов на очки не было, вынес с трассы Себастьяна Феттеля. Кажется, Кими и правда стареет…

Эстебан Окон — 3

Второй подряд вылет в первом сегменте и второй раз подряд у гонщика нет объяснений. В инциденте на старте обвинять француза сложно, но его бы не произошло, если бы он стартовал выше — как и должен был.