Невероятная победа Хэмилтона: с аварией, штрафом и решающей атакой перед финишем!

У «Феррари» был реальный шанс завоевать первую за два года победу, но Хэмилтон испортил все планы. А Мазепин обогнал Шумахера!

Старт первый: столкновение двух фаворитов

Несмотря на победу в квалификации, Льюис Хэмилтон стартовал в Гран-при Великобритании вторым — поул-позицию в субботнем спринте у британца отобрал Макс Ферстаппен. В короткой гонке пилот «Ред Булл» стартовал так здорово, что угнаться за ним было невозможно, но в этот раз Хэмилтон разогнался не хуже.

Льюис попытался провести атаку в третьем повороте, но Ферстаппен выдавил соперника наружу и отбил атаку. Хэмилтон бок о бок с лидером проехал прямую и перед «Бруклэндс» даже просунул нос вперёд, но «Ред Булл» находился на более выгодной траектории и вновь отстоял позицию.



Затем два претендента на титул вместе вышли из «Лаффилда», и перед «Копсом» Хэмилтон неожиданно нырнул внутрь. Макс не ожидал, но попытался в последний момент прижать соперника как можно глубже в поворот, и в итоге две машины коснулись колёсами. Хэмилтон поехал дальше, а Ферстаппена выбросило в гравийную ловушку.

Для Макса всё было кончено: от удара в отбойники машина была разрушена. «Мерседес» Хэмилтона повреждений не получил, но Льюис так и остался вторым — вперёд после столкновения лидеров прорвался Шарль Леклер. Боттас сохранил третью позицию, Норрис и Риккардо поднялись на четвёртую и пятую, а Феттель опередил Алонсо и теперь был шестым. Ну а больше всех за первый круг отыграл Кими Райкконен: с 13-го места он пробился на девятое и расположился позади Алонсо. Чтобы убрать разбитую машину лидера чемпионата и восстановить отбойники, судьи остановили гонку красными флагами.

Старт второй: Леклер остаётся впереди

Леклер, в отличие от Ферстаппена, уверенно уехал от Хэмилтона на рестарте с места и благополучно сохранил лидерство. На третье место мимо Валттери Боттаса прорвался Ландо Норрис, пятую позицию сохранил Даниэль Риккардо, а вот Себастьяна Феттеля, который был на решётке шестым, развернуло между «Лаффилдом» и «Вудкотом» — в гонку немец вернулся последним.

На втором после рестарта круге судьи объявили решение: Хэмилтон получил десять секунд штрафа за столкновение с Ферстаппеном. Немалый штраф неминуемо отбросил бы Льюиса в глубокий трафик, и чтобы как-то минимизировать ущерб от него, британцу необходимо было обгонять Леклера, но «Мерседес» не догонял «Феррари» и даже наоборот — Шарль стабильно держал отрыв в районе 1,3-1,6 секунды.

Первым из числа лидеров в боксах на 21-м круге побывал Ландо Норрис, но у механиков «Макларена» возникли проблемы с одним из колёс, и в итоге Валттери Боттас, сменивший колёса кругом позже, отыграл у британца позицию. Хэмилтон поехал на пит-лейн лишь в конце 27-го круга и с учётом 10-секундной паузы вернулся на трассу позади Валттери и Ландо.

Шарль Леклер благополучно сменил шины на 29-м круге и вернулся в лидеры гонки с шестью секундами преимущества над Валттери Боттасом. Ландо Норрис отстал от финна на 4,5 секунды, но вскоре его прошёл Льюис Хэмилтон — штраф выбросил действующего чемпиона из первой тройки, но ему хватило трёх кругов, чтобы в неё вернуться. А ещё в 13 секундах позади за пятое место боролись Риккардо и Сайнс — Карлос опередил бы «Макларен» за счёт поздней остановки, но заминка механиков не позволила испанцу выйти вперёд.

Хэмилтон делает это опять!

За десять кругов до финиша Леклер по-прежнему лидировал с отрывом в семь секунд, правда, гонщики «Мерседеса» позади поменялись местами и вторым теперь шёл Льюис Хэмилтон. Британец отыгрывал у Шарля по секунде с круга и монегаск тоже вынужден был атаковать — но теперь, в отличие от первого отрезка, «Феррари» не могла выдержать темпа.



За четыре круга до финиша Леклера и Хэмилтона разделяли уже полторы секунды — подгоняемый болельщиками на трибунах Льюис на всех парах догонял «Феррари». На 49-м круге из 52 «Мерседес» уже шёл с открытым крылом, но лишь на 50-м действующий чемпион пошёл в атаку: в том же самом «Копсе», где ранее выбил Ферстаппена.

Леклер удержался бок о бок с соперником по внешней траектории, но зацепил обочину, выехал из поворота слишком широко и потерял лидерство. Хэмилтон благополучно добрался до финиша, завоевал четвёртую в сезоне и уже восьмую в Сильверстоуне победу. Шарль занял второе место и впервые в этом году поднялся на подиум, а Валттери Боттас стал третьим.



Ландо Норрис и Даниэль Риккардо заняли четвёртое и пятое места, шестым финишировал Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо стал седьмым, а замкнули топ-10 Лэнс Стролл, Эстебан Окон и Юки Цунода.



Никита Мазепин финишировал 17-м, опередив Мика Шумахера. Россиянин провёл смелый манёвр, поравнявшись с немцем снаружи «Вэйл» и выехав вперёд.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Макс Ферстаппен, но его отрыв от Льюиса Хэмилтона сократился до восьми очков. На третью позицию поднялся Ландо Норрис, Валттери Боттас теперь четвёртый, а Серхио Перес потерял два места и замыкает топ-5. В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на четыре очка, а в борьбе за третье место между «Маклареном» и «Феррари» 15 баллов.



Следующий этап — Гран-при Венгрии — пройдёт 1 августа на «Хунгароринге».