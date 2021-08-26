«Болею за Ферстаппена, но боюсь, что опять победит Хэмилтон». Кто же станет чемпионом Ф-1?

Накануне Гран-при Бельгии редакция «Чемпионата» обратилась к гоночным экспертам с простым и одновременно таким сложным вопросом – кто же всё-таки станет чемпионом Формулы-1 в этом сезоне? И выбирать-то вроде надо всего из двух кандидатов, но ответить на вопрос всё равно оказалось нелегко.

Николай Ветров, первый тренер Сергея Сироткина, автоспортивный менеджер:

«Чемпионом станет Хэмилтон. Ментально он подготовлен лучше всех. Сильно развито хладнокровие, огромный опыт. Ну и «Мерседес» есть «Мерседес». Понятно, всем надоело, что Льюис постоянно выигрывает. У меня тоже к нему антипатия во многих вопросах. Политические вещи его не красят. Если бы он этим всем не занимался, его можно было бы к Шумахеру приблизить. А так — эти вещи… Сменить бы уже гегемонию. Пора уже».

Сергей Сироткин, экс-пилот Формулы-1, гонщик «СМП Рейсинг»:

«Борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном будет очень плотная. Будут моменты, когда «Ред Булл» окажется откровенно быстрее, сможет использовать это и отыгрывать очки. Также будут ошибки с их стороны, они не будут быстры, станут ошибаться — например, как это произошло в последних гонках.



Этот сезон получается самым непредсказуемым. До него прослеживался чёткий тренд: на какой трассе, на какой резине и кто едет лучше. Не чётко, но примерно можно было всё предсказать. Сейчас такой сезон, что трудно делать выводы: только мне кажется, что я определил тенденцию, как в следующей гонке всё рушится. Очень непредсказуемо. Также нужно понимать, что время идёт, команды работают над машинами, поэтому «Мерседес» в начале сезона и перед летней паузой — разные по поведению машины. Не ожидаю, что «Мерседес» будет быстрее на стабильной основе. Скорее, ожидаю, что они смогут плотно бороться с «Ред Булл» до самого конца.



В борьбе Макса и Льюиса поставлю 50 на 50. Сейчас они для меня выглядят ровно и одинаково, трудно кому-то отдать приоритет. Льюис окажется чуть более стабильным в плане набора очков. А Макс будет быстрее, но, как показала практика начала сезона, у «Ред Булл» чаще могут случаться какие-то ошибки. Особенно когда они будут видеть, что у них не хватает темпа для уверенной победы. А если ещё и в квалификации «Мерседес» будет оказывать прессинг, это спровоцирует ошибки и потерю очков «Ред Булл».

Николай Марценко, экс-пилот Мировой серии «Рено»:

«Команда «Мерседес» сделала очень серьёзный шаг с Сильверстоуна, это было видно в Венгрии. Макс маленько потерял инициативу. Сейчас Ферстаппену нужно постараться войти в свой ритм. Из календаря убрали Японию, которая больше бы подошла «Ред Булл», но, с другой стороны, они подтянулись с точки зрения мотора и максимальной скорости. Более того, «Ред Булл» чаще так настраивает машину, чтобы нивелировать дефицит в скорости.



У Макса есть реальный шанс победить в этом году. Ему нужно обязательно доезжать до финиша в каждой гонке и везде, где он будет доезжать, — зарабатывать очки. Если Ферстаппен позволит Льюису войти в свой ритм, Хэмилтон снова сможет оставить первое место за собой.



До Венгрии я бы поставил на победу Макса, но, если сейчас везение «Мерседеса» будет продолжаться, ему будет очень тяжело. И всё же поставлю на Ферстаппена, у него было крутое начало сезона. «Ред Булл» лучше «Мерседеса» работает с шинами, гораздо быстрее их прогревает. Мы видели это в квалификациях, гонках и на мокрых стартах, да и на сухих. Макс может сделать себе задел в пару секунд, если Хэмилтон сразу не атакует и не действует агрессивно.



Из плюсов «Мерседеса» можно назвать то, что они лучше берегут шины. Дальше уже вопрос тактики. В Барселоне они смогли победить подобным образом, но всё-таки пилотам «Ред Булл» чуть-чуть попроще включать шины и работать с ними. Это ключ к успеху в современной Формуле-1. Моя ставка на сезон — 70 на 30 в пользу Ферстаппена».

Михаил Алёшин, экс-пилот IndyCar, гонщик «СМП Рейсинг»:

«Мне хотелось бы, чтобы вопрос чемпионства решался на последней гонке. Чтобы до последнего была интрига между Максом и Льюисом. Я ни за кого из них не болею, но хотелось бы, чтобы шоу продлилось подольше.



Ферстаппен достаточно опытен, чтобы выиграть чемпионат. Вопрос исключительно в том, насколько ему позволит машина и будет ли ему везти в гонках. Но «Мерседес» очень силён, очень силён».

Борис Шульмейстер, чемпион России по кольцевым гонкам:

«Лично я болею за Ферстаппена, но боюсь, что опять победит Хэмилтон. На мастерстве, по совокупности опыта команды и его личного. Больше шансов у зрелого гонщика. Хэмилтон — не злой гений, он не хочет делать плохо, он просто самый опытный чувак на грядке. Он знает все треки и то, где можно обгонять. Вот такого не хватает Максу Ферстаппену.



Макс может победить за счёт стабильности, у него есть потрясающая скорость, он очень быстрый пилот. Также Ферстаппен достаточно опытный, но всё-таки не такой опытный, как Льюис. Разница между ними только в стабильности. Как только Макс успокоится, будет каждую гонку доезжать до финиша и прекратит допускать такие ошибки, как вылет в Англии, — он начнёт регулярно объезжать Хэмилтона».