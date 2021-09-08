Новый контракт Переса – ошибка «Ред Булл». Чеко ничем не лучше уволенных перед ним

После того как Серхио Перес дуплетом оформил победу в Баку и подиум на «Поль Рикаре», могло показаться, что доктор Марко на 100% угадал с мексиканским пилотом. Однако, начиная с Гран-при Великобритании, для Переса наступает чёрная полоса: ни одного финиша в очках на протяжении трёх гонок. Тем не менее, руководство «быков» не смутили временные неудачи мексиканца, и в преддверии Гран-при Бельгии было объявлено о продлении соглашения с Пересом. Свой новый контракт Чеко отметил не лучшим образом, разбив болид по пути на стартовую решётку, а на последнем этапа в Нидерландах мексиканец так вообще провалил квалификацию и всю гонку героически прорывался из глубины пелотона. Неудачи Переса на последних этапах явно намекают о поспешности решения доктора Марко. Вполне вероятно, в «Ред Булл» совершили очередную кадровую ошибку.

Поначалу подписание Переса выглядело трансферной победой доктора Марко

Подписав Серхио Переса в конце прошлого года, руководство «быков» решилось на весьма смелый шаг: впервые с 2013 года место боевого пилота «Ред Булл» было отдано гонщику не из собственной системы. То есть Перес вообще не имел никакого отношения ни к академии «тауриновых», ни к команде «Торо Россо»/«Альфа Таури». Сам факт подписания мексиканца, конечно же, противоречил командной философии «быков». Но что ещё оставалось делать доктору Марко? Алекс Албон откровенно провалил отведённые ему полтора сезона в «Ред Булл», и в стане австрийской команды как никогда остро встал вопрос второго пилота.

В конце концов, 18 декабря 2020 года пресс-служба «быков» официально объявила о подписании соглашения с Серхио Пересом. Конкретно в тот момент союз «Ред Булл» и мексиканского пилота виделся вполне логичным и выгодным для обеих сторон. Главная команда «быков» получала замотивированного и опытного пилота, который уже на протяжении десяти лет наводит шорох в пелотоне. Перес в свою очередь наконец-таки мог рассчитывать на конкурентоспособный болид, за рулём которого он смог бы побороться за самые высокие места.

В то же время Серхио чётко осознавал, для каких задач его приглашают. «Ред Булл» подписывал Переса явно не для того, чтобы мексиканец боролся за титул. От Чеко требовалось, прежде всего, воплощать стабильность и постоянно находиться где-то недалеко от Ферстаппена, чтобы у капитанского мостика «быков» была возможность использовать мексиканца в тактических манёврах команды. И вот как раз таки с этим у Переса чуть позже и возникнут проблемы.

Победа в Баку заставила забыть о неудачах на старте сезона

С самого начала этого сезона стало понятно, что доминировать, как в прошлом году, у «Мерседеса» уже не получится. «Ред Булл» сумел подобраться к темпу «серебряных стрел», что явно намекало на ожесточённую борьбу за титул между двумя гигантами. При новых обстоятельствах роль второго пилота в австрийской команде была ещё более значимой позицией, нежели в прошлом году. В то же время руководство «Ред Булл» понимало, что Пересу необходимо время на адаптацию в новой команде, и с пониманием отнеслось к неудачам мексиканца на первых этапах.

В дебютной квалификации за новую команду новобранец «быков» не смог пробиться в третий сегмент, показав только лишь одиннадцатое время. Впрочем, как окажется позже, стартовая позиция в день гонки для Переса, по сути, не имела никакого значения. Ведь во время прогревочного круга «Ред Булл» мексиканца попросту заглох, что означало для Серхио старт с пит-лейна. Оказавшись в столь незавидных условиях, Перес тут же принялся демонстрировать, за что его пригласили в «Ред Булл». Итогом героического прорыва для мексиканца стал финиш на пятом месте – вполне неплохой результат для первой гонки на новой машине, особенно с учётом стартовых злоключений.

Уже на следующем этапе в Имоле Пересу удалось сделать, казалось бы, невозможное, а именно переквалифицировать Макса Ферстаппена. Однако в гонке у мексиканца не получилось развить субботний успех. После рестарта Серхио располагался на четвёртой позиции и должен был по максимуму сдержать прорывающегося наверх Хэмилтона. Однако Перес не сумел удержать машину на подсыхающей трассе и отправился в гравий, тем самым нарушив планы капитанского мостика «Ред Булл».

В следующих трёх Гран-при Серхио выглядел уже куда более уверенно. Наконец, на шестом этапе сезона, проходящем в Баку, пробил звёздный час Переса. Темп мексиканца во время гонки позволял команде рассчитывать на дубль: Перес уверенно шёл вторым внушительную часть дистанции, ну а за шесть кругов до финиша взрыв покрышки на болиде Ферстаппена вывел Чеко в лидеры гонки. На рестарте казалось, что Хэмилтон просто съест Переса на старой резине, но в реальности Льюис самоустранился в первом повороте. Так мексиканец одержал свою первую победу за новую команду.

В тот момент, пожалуй, даже самые скептически настроенные болельщики признали, что «Ред Булл» полностью угадал с подписанием Переса. Тогда казалось, что Серхио прошёл период адаптации и стал воплощением едва ли не идеального напарника для Макса Ферстаппена. От второго пилота «Ред Булл» требовалось отбирать очки у «Мерседеса», выстреливать при проблемах у Макса и быть лояльным к командной тактике – после гонки в Баку всё это было применимо к Пересу.

Чёрная полоса Переса – четыре набранных очка в четырёх последних гонках

После азербайджанского триумфа Серхио провёл ещё несколько удачных гонок. На «Поль Рикаре» Пересу удалось добраться до пьедестала почёта, а на Гран-при Штирии Чеко лишился подиума исключительно из-за помарки механиков на пит-стопе. Очки, которые стабильно набирал мексиканец, позволяли австрийской команде уверенно лидировать в Кубке конструкторов после двух домашних гонок на «Ред Булл Ринге». Но, начиная со следующего этапа, Переса будто бы подменили.

Череда неудач для Чеко началась с Гран-при Великобритании: вылет во время спринтерской гонки и как следствие старт с пит-лейна. В воскресенье на «Сильверстоуне» Перес был полезен команде только тем, что смог отобрать лучший круг у Хэмилтона. В следующей гонке на «Хунгароринге» Серхио не смог преодолеть даже первый поворот. Хотя стоит признать, что в своём венгерском сходе мексиканец ничуть не виноват – Чеко стал одной из жертв страйка в исполнении Боттаса.

Перед следующим этапом в Бельгии Серхио был официально объявлен в качестве пилота «Ред Булл» на следующий сезон. Убедить руководство «быков» в правильности своего решения мексиканцу не удалось. Квалификацию Чеко провёл откровенно слабо: в условиях дождя проиграл Ферстаппену полторы секунды и показал только седьмое время. Вишенкой на торте неудачного уик-энда для Чеко стало воскресенье: мексиканец разбил свой болид по пути на стартовую решетку. В тот день Перес вообще стал единственным гонщиком в пелотоне, кому удалось изменить свою стартовую позицию.

Минувший уик-энд на «Зандворте» обернулся для Серхио очередной катастрофой. В субботу Чеко не смог преодолеть даже первый сегмент квалификации. А в гонке мексиканец убил свой «хард» уже на первых кругах, запутавшись в собственных манёврах позади Мазепина, из-за чего пришлось резко менять тактику. В итоге Пересу всё же удалось добраться до очковой зоны и набрать четыре балла – явно не тот результат, который требует от него руководство.

Доктор Марко лично виноват в сложившейся ситуации. Альтернатив Пересу практически не было

На фоне не самых удачных результатов Переса новый контракт мексиканца определённо вызывает вопросы: Чеко уже не видится тем самым идеальным напарником для Макса, как пару месяцев назад. На данный момент второй номер «Ред Булл» банально не справляется со своими обязанностями. Тот же Валттери Боттас зачастую находится где-то рядом с лидерами, что позволяет капитанскому мостику «Мерседеса» использовать финна в своих тактических манёврах. В прошлой гонке на «Зандворте» Боттасу избрали тактику одного пит-стопа, чтобы тот в свою очередь подольше оставался на трассе и мог сдержать лидирующего Ферстаппена. План «серебряных стрел» в итоге не сработал, но, тем не менее, у «Мерседеса», в отличие от «Ред Булл», есть хотя бы возможность таким образом задействовать своего второго пилота.

Также не совсем логичным кажется и время, выбранное для подписания нового соглашения с мексиканцем. В команде решили не тянуть до конца года и продлить Серхио прямо посреди сезона. То есть решение по контракту Переса было принято на основе всего лишь одиннадцати проведённых гонок, две из которых он провалил по собственной вине. Возможно, доктору Марко следовало дождаться окончания чемпионата и уже по итогам сезона принять взвешенное решение. Но даже в таком случае Перес был бы продлён с очень высокой долей вероятности. Ведь новый контракт мексиканца вскрыл одну из проблем «быков» – отсутствие у Переса реальных конкурентов за место напарника Макса.

Нужно понимать, что и в прошлом году «Ред Булл» пришёл к кандидатуре Чеко не от лучшей жизни. Жёсткая политика доктора Марко, которую он вёл на протяжении нескольких лет, во многом стала причиной того, что в системе «быков» не осталось пилотов, которых можно было бы поднять в главную команду. Буквально за пару лет австрийский концерн покинуло сразу несколько талантливых выпускников академии – Сайнс, Риккардо, Квят. И если австралиец ушёл из «Ред Булл» по собственной инициативе, то вот Карлос Сайнс является самым настоящим упущением со стороны доктора Марко. В теории испанец мог бы стать достойным напарником для Макса Ферстаппена.

Наверняка многие вспомнят Пьера Гасли в качестве альтернативы Серхио Пересу. Только вот француз уже давно не является реальным кандидатом на место в «Ред Булл». Ведь, как показывает практика, обратного пути в главную команду «быков» попросту не существует. Доктор Марко, как и любой другой авторитарный начальник, не склонен признавать собственные ошибки. А в случае подписания Гасли в «Ред Булл» он сделает это на весь мир.

Так и получается, что новый контракт Переса, по сути, был вопросом времени и реальных альтернатив у руководства «быков» практически не было. Во многом доктор Марко собственноручно создал подобную ситуацию. Тот кадровый хаос, что царил в системе «Ред Булл» на протяжении последних нескольких лет, не мог не сказаться на текущем положении дел. Хотя ещё пару сезонов назад было практически невозможно представить, что за австрийскую команду будет выступать сторонний и при этом не самый стабильный пилот.