17 лет назад история Ф-1 могла пойти по-другому. Как Хэмилтон чуть не ушёл в «Уильямс»

На сегодняшний день в активе Льюиса Хэмилтона имеется 102 победы и 7 чемпионских титулов в Формуле-1, а также статус одного из самых успешных спортсменов современности. Своей потрясающей карьерой британец во многом обязан Рону Деннису – именно босс «Макларена» открыл Льюису путь в Королевские гонки. А ведь 17 лет назад карьера Хэмилтона могла пойти совсем по другому пути: на фоне разногласий с командой из Уокинга Льюис едва не покинул академию «Макларена» для того чтобы примкнуть к «Уильямсу». Вспоминаем, как Хэмилтон едва не совершил главную ошибку в своей жизни.

Ещё выступая в картинге, Хэмилтон привлёк внимание «Макларена»

Середина 1990-х. «Уильямс» вовсю сражается за победы с «Бенеттоном» и «Феррари», а Деймон и Хилл и Жак Вильнёв приводят команду к титулам, которые для британского коллектива станут последними на долгие годы вперёд. В это же время на Туманном Альбионе начинает свою победную поступь мегаталантливый юниор по имени Льюис. Выигрывая один картинговый чемпионат за другим, Хэмилтон потихоньку создавал себе образ победителя.

Уже тогда его имя было на слуху, а букмекерские конторы даже создавали линии на то, удастся ли британцу выиграть гонку Формулы-1 до 23 лет или же стать чемпионом до 25. Не остались незамеченными успехи маленького Льюиса и на самом высоком уровне: в 1998-м Хэмилтон присоединился к только что образованной юниорской программе «Макларена» – будущему чемпиону посчастливилось стать одним из двух первых членов академии «серебряных стрел». Как окажется позже, этот союз станет судьбоносным как для пилота, так и для команды.

В возрасте шестнадцати лет Льюис окончательно прощается с картингом и переходит в серии с открытыми колёсами. Первые два года своей «взрослой» карьеры Хэмилтона провёл в британском чемпионате Формулы «Рено», после чего отправился на повышение – в Евросерию Формулы-3. Именно выступая в этом юниорском первенстве, британец едва не перешёл в «Уильямс». Но обо всём по порядку.

После ссоры с «Маклареном» отец Хэмилтона сразу же начал переговоры с «Уильямсом»

В 2004-м Хэмилтон проводил свой первый сезон в Ф-3, и проводил он его достаточно неплохо – одна победа и пятая строчка в личном зачёте по итогам чемпионата. Результат, добытый Льюисом в дебютном сезоне, был довольно неплохим, но не сверхвыдающимся, поэтому в «Макларене» решили оставить британца в Евросерии ещё на один год. С вердиктом команды касательно карьеры своего сына был категорически не согласен Энтони Хэмилтон, который жёстко настаивал на том, чтобы Льюис начинал сезон-2005 в новообразованном чемпионате GP2. В итоге стороны не смогли прийти к компромиссу и контракт Хэмилтона с «Маклареном» был расторгнут.

«Это было не то, чего я хотел. В конце концов, я решил, что готов отказаться от контракта с «Маклареном», но не оставаться там (в Евросерии Формула-3) ещё на один год», – вспоминал эту историю Льюис в своей автобиографии.

Оставшись без поддержки «Макларена», Энтони начал искать новые варианты среди других команд Ф-1. Недолго думая, Хэмилтон-старший нагрянул в «Уильямс», чтобы обсудить потенциальное сотрудничество.

«Они пришли и сказали: «Рон Деннис бросил нас», – спустя годы вспоминал технический директор «Уильямса» Патрик Хэд.

Энтони рассчитывал, что в команде Сэра Фрэнка согласятся спонсировать выступления Льюиса в GP2, а также в будущем предоставят ему место боевого пилота в Ф-1. Однако в реальности всё оказалось куда сложнее. Дело в том, что «Уильямс» в те годы был неразрывно связан с «БМВ», поэтому решения о формировании пилотского состава принимались только с благословения главы гоночной программы немецкого концерна Марио Тайссена. А Тайссен в свою очередь посчитал, что для «БМВ» спонсирование карьеры Хэмилтона, как и сам пилот, не представляют никакого интереса.

На этом и заканчивается история взаимоотношений Льюиса с «Уильямсом». Спустя полтора месяца после ссоры Хэмилтон и «Макларен» придут к общему знаменателю. Льюис согласился остаться в Евросерии Формулы-3 ещё на один сезон, а Рон Деннис за это пообещал организовать его первые тесты за рулём болида Ф-1 уже в конце года.

В 2005-м Хэмилтон в щепки разнесёт чемпионат Евросерии, в следующем сезоне он с первой попытки возьмёт титул в GP2, а спустя ещё год едва не станет чемпионом в дебютном сезоне за «Макларен». И всего этого могло бы не быть, окажись Марио Тайссен чуть более заинтересованным в поиске молодых талантов…

Сотрудничество с «БМВ» могло бы повернуть карьеру Хэмилтона совсем в другую сторону

Как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения. Но история Льюиса настолько интересна, что просто невозможно не пофантазировать на тему «а что если». Поэтому давайте представим, что Тайссен всё же согласился спонсировать выступления Льюиса в GP2. В таком случае британец становился протеже именно «БМВ», а не «Уильямса», ведь именно немецкий концерн в этой истории выделял деньги на развитие карьеры британца. Ну а далее начинается самое интересное. Как мы знаем, после 2005 года команда сэра Фрэнка прекратила сотрудничество с «БМВ». А это значит, что Льюис в любом случае не смог бы дебютировать за «Уильямс». Скорее всего, при таком раскладе Хэмилтон, как пилот немецкого концерна, достался бы команде «БМВ-Заубер». Ведь точно так же в конюшне оказался Ник Хайдфельд.

Следующий пункт в нашем моделировании альтернативной реальности – это год дебюта британца в Ф-1. При поддержке «БМВ» Льюис наверняка смог бы заявиться в GP2 уже в 2005 году, а это значит, что при удачных результатах Хэмилтона в главной молодёжной серии мира он с большой долей вероятности смог бы дебютировать в Ф-1 уже в 2006 -м, заменяя ушедшего Вильнёва. При таком раскладе без места в Королевских гонках остался бы Роберт Кубица.

Как сложилась бы карьера Льюиса в дальнейшем – гадание на кофейной гуще (собственно, как и весь этот блок). Неизвестно, как проявил бы себя британец за рулём «БМВ-Забуер», как и неизвестно, какие команды смог бы заставить обратить на себя внимание талантливый юниор. Вернулся бы он в «Макларен» уже состоявшимся пилотом, одержав первую победу лишь в 2008-м? Перешёл бы в другую топ-команду? Или и вовсе застрял в середняках и остался без места после ухода «БМВ» в сезоне-2009? А может, при «разводе» «Уильямса» и «БМВ» Льюис остался бы у британцев и занял место Нико Росберга?

Найти ответы на эти вопросы просто нереально, да и не нужно. Ведь, как уже было сказано: история не терпит сослагательного наклонения.