Не пора ли 4-кратному чемпиону Ф-1 на пенсию? Плохой сезон «Астона» может добить Феттеля

Когда Себастьян Феттель подписывал контракт с командой Лоуренса Стролла, на его счету за целый сезон в составе «Феррари» было лишь несколько финишей в первой десятке и единственный подиум в Турции. С тех пор прошёл год, и в составе новообразованного «Астон Мартин» четырёхкратный чемпион набрал всего 43 очка (против 33 в 2020 году), а лучшим достижением стало второе место в Баку. Сезон получился неровным: наравне с собственными ошибками и просчётами команды были и невероятный пилотаж, и блестящая стратегия, и выигранный чемпионат по обгонам. Но таких ли результатов ждал сам немец? И какое будущее может ждать его в составе английского коллектива?

Взлёты и падения

Начало сезона для «Астон Мартин» получилось обескураживающим: после изменений регламента британцы откатились в середину пелотона. К этому добавилась необходимость адаптации пилота под новую машину с совсем другими характеристиками. Поэтому неудивительно, что в первых четырёх гонках Феттель не заработал ни одного очка, в то время как его напарник финишировал в первой десятке дважды.

Перелом наступил на Гран-при Монако. Хорошая квалификация и удачная стратегия в гонке привели немца на высокое пятое место. А уже через две недели Себастьян поднялся на подиум, обойдя на трассе «Феррари» и «Альфа Таури». Ещё один шанс выпал в сумбурной Венгрии, но из-за проблем с топливной системой Феттеля дисквалифицировали, лишив второго места.



Плохую концовку сезона скрасило лишь седьмое место в Мексике и звание лучшего… по обгонам. В личном же зачёте немец закончил только 12-м, на 9 очков впереди напарника и на 29 позади ближайшего конкурента – Эстебана Окона.

Перспективы

У «Астон Мартин» обширная программа развития. Ещё в прошлом году Лоуренс Стролл анонсировал строительство новой базы с применением облачных технологий, отдельно будет возведена новая аэродинамическая труба. Расширение производства сочетается с привлечением новых специалистов: канадский миллиардер, не скупясь, стал переманивать к себе ведущих инженеров из таких коллективов, как «Мерседес» и «Ред Булл». Щедрые траты являются частью далеко идущего плана Стролла, согласно которому через пять лет обновлённый «Астон Мартин» будет бороться за титул.

Несмотря на долгосрочные цели, бизнесмен озабочен и текущими результатами. После провального сезона-2021 команду покинул её руководитель Отмар Зафнаэур, работавший в ней ещё со времен «Форс Индия». Именно он привёл в команду Феттеля, из-за чего возникли слухи о шатком положении самого немца. Впрочем, новый руководитель – Майк Крэк – знаком с Себастьяном ещё по спортивной программе БМВ и очень высокого о нём мнения.

А вот где проблема стоит намного острее, так это в стане старых сотрудников. Одним из наиболее вероятных кандидатов на уход считается технический директор Энди Грин, якобы готовый присоединиться к бывшему боссу Зафнауэру. Не совсем понятно, какой окажется роль Грина на фоне прихода новых инженеров из топ-команд и насколько комфортно Энди работать со Строллом-старшим и нанятым им Мартином Уитмаршем.

Понятное дело, что на публику конфликты внутри коллектива не выносятся, поэтому нам остаётся лишь догадываться, во что выльются эти разногласия и, самое главное, как они скажутся на конкурентоспособности болида. Так, Марк Хьюз из The Race считает, что излишняя требовательность владельца только мешает сосредоточиться на поступательном развитии команды, а в случае провала в 2022 году Стролл может и вовсе отказаться от своего проекта.

Дождётся ли Феттель?

Однако даже если предположить, что программа будет реализована в срок, Феттелю придётся ждать ещё четыре года. Готов ли пилот всё это время бороться в средней группе? В формульном сообществе уже некоторое время циркулируют слухи, что решение о продолжении карьеры будет принято чемпионом мира на основании результатов этого сезона. И действительно, обладателю четырёх титулов и 53 побед пребывание в тени не приносит большого удовольствия. Об этом Sky Sports заявил сам Себастьян, признав, что сражение в конце первой десятки не добавляет ему мотивации.

Фото: Aston Martin F1

Не стоит сбрасывать со счетов и возраст. Поучаствовав в Гонке чемпионов, 34-летний немец прозрачно намекнул, что готов рассмотреть предложения от раллийных команд. Конечно, не стоит считать это высказывание окончательным решением, но оно доказывает, что с момента ухода из «Феррари», когда Феттель откровенно признавался, что не мыслит себя без гонок, спортсмен стал задумываться о будущем вне Формулы-1. Это подтверждают и экологические инициативы гонщика в прошлом году.

Таким образом, разочарование в скорости машины может подтолкнуть Феттеля завершить карьеру или перейти в другие серии. На этот случай у Стролла должен быть готов запасной план, а именно привлечение другого опытного гонщика — вероятно, более молодого. По этой причине сразу отпадает Алонсо, крепко связавший себя с «Альпин». Из других действующих пилотов больше всего подходят кандидатуры Риккардо и Переса. Оба имеют за плечами победы, оба выступали (или выступают) в топ-команде и достаточно молоды, чтобы дождаться 2025 или 2026 года. И если австралиец может покинуть «Макларен» из-за неудовлетворительных результатов и сильной конкуренции со стороны напарника, то Серхио, несмотря на все старания, рискует потерять место в «Ред Булл» в пользу одного из пилотов академии. Для любого из них переход в «Астон Мартин» будет лишь временным понижением с хорошими перспективами на будущее.

Впрочем, пока Феттель ещё никуда не ушёл. Кто знает, не поможет ли его карьере смена технического регламента так же, как это произошло в 2009-м.