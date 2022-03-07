Не стать Боттасом №2. Почему первый сезон в «Мерседесе» будет для Расселла ключевым

Предстоящий чемпионат Формулы-1 для Джорджа Расселла станет главным испытанием в его гоночной карьере. Ведь, помимо долгожданного шанса проявить себя в топ-команде, молодой британец получит ещё и крайне неудобного напарника – Льюиса Хэмилтона. На сегодняшний день Хэмилтон является неоспоримым лидером «Мерседеса», бороться с ним на равных Расселлу будет нереально трудно. Впрочем, бросить вызов именитому ветерану – единственный шанс Джорджа не повторить судьбу предыдущего напарника Льюиса – Валттери Боттаса.

Расселл приходил в «Мерседес» в другом статусе, нежели Боттас

На первый взгляд может показаться, что внутрикомандное соперничество Расселла и Хэмилтона – нечто из разряда фантастики. Всё-таки Льюис – не только семикратный чемпион мира и бессменный лидер команды, но ещё невероятно мощная медийная персона. Как показывает пример Боттаса, ужиться в одном коллективе со столь мощной во всех смыслах личностью – задача явно не из лёгких. На протяжении тех пяти лет, что финн провёл в «Мерседесе», он подвергался невероятному прессингу со стороны как руководства команды, так и самого Льюиса. Во благо Хэмилтона капитанский мостик «Серебряных стрел» не раз жертвовал гонками Боттаса. Иными словами, Валттери был моментально задавлен авторитетом Льюиса, поэтому у внутрикомандной дуэли Хэмилтон-Боттас не было ни единого шанса на существование.

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Впрочем, опыт предыдущего напарника Льюиса ни в коем случае не говорит о том, что Расселл обязательно должен его повторить. Ведь если сравнивать Джорджа и Валттери на момент их прихода в «Мерседес», фигура молодого британца выглядит куда более весомой. Всё-таки боссы «Серебряных стрел» изначально видели в Боттасе исключительно верного оруженосца Льюиса. А вот что касается Расселла, то здесь ситуация совсем иная.

Во-первых, Джордж является одним из талантливейших пилотов поколения, который уже сегодня видится будущим претендентом на титул. Во-вторых, молодой британец не просто быстр и перспективен, но ещё и представляет гоночную академию «Мерседеса». В стане «Серебряных стрел» однозначно рассматривают Расселла как будущего лидера команды. После ухода Хэмилтона из Формулы-1 именно Джордж должен стать главной надеждой «Мерседеса». Поэтому у руководства немецкой команды нет никакого резона сразу же начинать лепить из своей будущей звезды второго Боттаса: был бы команде нужен верный оруженосец Льюиса, Валттери никуда бы и не уходил.

Неудачный старт Хэмилтона — главный шанс Расселла

Для того чтобы добиться сколько-нибудь сопоставимого с Льюисом статуса, Расселлу нужно показывать зубы уже с первых гонок сезона. Если у «Мерседеса» вновь появятся конкуренты в сражении за титул, команда в любом случае будет вынуждена на довольно ранней стадии сезона переключить всё внимание на одного из своих пилотов. И если вдруг ко второй половине чемпионата Расселл будет уже прилично опережать Хэмилтона, то у Тото Вольфа просто не будет другого варианта, кроме как отдать предпочтение Джорджу. Ведь для «Мерседеса», как и для любой нормальной команды, главное – победа. И глобально неважно, кто её принесёт – извечный лидер или талантливый новичок.

Отличным подспорьем для победы Расселла во внутрикомандной дуэли с Хэмилтоном могут стать революционные изменения в техническом регламенте, которые заставят двух пилотов «Мерседеса» адаптироваться к пилотажу совершенно нового болида. Кто справится с этой задачей лучше – большой вопрос. Также на руку Джорджу может сыграть и не самое лучшее психологическое состояние Льюиса после прошлогоднего поражения в чемпионате. Плюс неизвестно, как Хэмилтон справится с давлением со стороны нового напарника вместо такого родного и привычного Валттери.

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А ещё Расселлу не помешает изучить опыт предыдущего сокомандника Хэмилтона, чтобы как минимум не повторять его ошибок. Например, ни в коем случае нельзя проявлять лояльность к командной тактике, с первых же гонок обозначив свои намерения бороться на равных. Тактические жертвоприношения в «Мерседесе» оттачивались годами – данная стратегия для «Серебряных стрел» очень удобна и привычна. А если ещё и Расселл будет излишне податлив в этом плане, то статуса второго номера ему не избежать.

Также Джордж не должен избегать борьбы колесо в колесо. Сражения на трассе, в том числе и стартовые дуэли, стали одной из слабых сторон Боттаса: финский пилот зачастую даже не пытался навязать борьбу Хэмилтону. А вот Нико Росберг в своё время ничуть не церемонился с Льюисом на трассе. Как мы знаем, данная тактика и принесла Нико долгожданный титул в сезоне-2016 – наглядный пример для Расселла, как нужно бороться с Хэмилтоном.

Если Расселлу всё же не удастся опередить Льюиса по ходу этого сезона или хотя бы навязать ему серьёзную борьбу, то в дальнейшем сделать это будет, мягко говоря, непросто. Сначала новобранец «Мерседеса» уйдёт на вторые роли в конкретно взятом сезоне-2022, а затем с большой долей вероятности он уже попросту не сможет изменить расстановку сил в немецкой команде. Боссы «Мерседеса» посчитают, что Расселл всё ещё не готов к борьбе за чемпионство.

В таком случае возникает вероятность, что Джорджу не удастся выйти на первые роли в немецкой команде даже после ухода Хэмилтона. Если молодой британец проведёт несколько лет на вторых ролях, боссы «Мерседеса» банально могут засомневаться в лидерских качествах Расселла и решат поискать нового лидера на стороне – условный Норрис, несмотря на контракт с «Маклареном», или Сайнс отлично подойдут на эту роль. Так что если молодой британец не хочет упускать свой шанс на титул, ему нужно начинать действовать уже со старта предстоящего сезона.