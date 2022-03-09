«Мерседес» снова всех сокрушит? Чего ждать от финальных предсезонных тестов Формулы-1

В четверг, 10 марта, в Бахрейне стартует финальная серия предсезонных тестов Формулы-1 — у инженеров осталось лишь три дня работы на трассе, чтобы проверить собственные идеи и подсмотреть находки соперников.



Тем временем до старта сезона остаётся всего полторы недели — новый сезон стартует 20 марта в Бахрейне, а потому в большинстве своём машины на этих тестах будут именно в той конфигурации, которую мы увидим на первом Гран-при года. Cоберём всё, что известно к началу второй недели испытаний.

«Мерседес» готовит мощные новинки

«Мерседес» был быстрее всех уже в первой серии испытаний — Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл в последний день заездов провели квалификационные попытки, после которых ближайший соперник немецкой команды — Серхио Перес на «Ред Булл» — оказался в 0,4 секунды позади. Впрочем, по слухам, «Серебряные стрелы» в Бахрейн привезут радикально переработанную машину с минимальными боковыми понтонами. Причём отдельные СМИ сообщают, что соперники уже готовят протесты — ещё даже не увидев новинку!

Пока, впрочем, переживать не о чем, поскольку новый «Ред Булл» тоже не останется без доработок, и, если вспомнить необычное строение понтонов у Эдриана Ньюи, финальная версия машины многих удивит. Чьё решение в итоге окажется более верным, покажет лишь квалификация перед Гран-при Бахрейна, однако даже там окончательной расстановки сил мы не увидим: нужно будет подождать хотя бы несколько гонок.

На тестах в Барселоне «Феррари» преодолела наибольшую дистанцию Фото: Getty Images

«Феррари» блистала на первых тестах

В Барселоне хорошо смотрелись не только «Мерседесы», но и «Феррари». Так, Леклер с Сайнсом проехали больше кругов, чем пилоты какой-либо другой команды (434 круга), и им же принадлежало лучшее время по итогам первых двух дней. «Скудерия», как и её соперники, тоже привезёт ряд обновлений, однако основные решения — в области понтонов, например, — были видны ещё в Испании.



Весьма многообещающе смотрелся и «Макларен», и хотя называть команду из Уокинга фаворитом в борьбе за победу в Бахрейне рано, у Норриса с Риккардо, судя по всему, весьма конкурентоспособная техника. Впрочем, получить чуть более ясное (пусть и, разумеется, неполное) представление о расстановке сил мы сможем только после квалификационных попыток лидеров — а их придётся подождать до финального дня заездов. Не исключено, что в этом году в Формуле-1 будет не две, а четыре топ-команды.

У «Альпин» проблемы с надёжностью

Для «Альпин» первые тесты закончились остановкой Фернандо Алонсо, машина которого всё была объята дымом. Как пояснили позже инженеры команды, из-за проблемы с гидравликой выгорела вся задняя часть автомобиля — персонал собрал вещи и завершил программу заездов досрочно.

Предстоящий год будет иметь решающее значение для дальнейшей карьеры Фернандо Алонсо — испанец возвращался в Формулу-1, рассчитывая, что построенные по новому регламенту машины позволят ему регулярно сражаться за подиумы и, может быть, даже замахнуться на чемпионство. И в «Альпин», как утверждают представители команды, рискнули, сделав ставку на скорость, пожертвовав надёжностью. Правда, скорость машины пока немногим выше её надёжности…

Новая машина «Альпин» сгорела на первых тестах Фото: Getty Images

Боттасу нужно знакомиться с «Альфа Ромео»

За три дня тестов в Барселоне Валттери Боттас за рулём «Альфа Ромео» проехал лишь 55 кругов — меньше дистанции Гран-при. В швейцарской команде тоже не избежали проблем с надёжностью, из-за которых Роберт Кубица успел проехать лишь девять кругов — и в следующий раз в кокпит поляк сядет ещё не скоро.



Ещё хуже с технической точки зрения прошли заезды для «Хааса» — Мазепин с Шумахером на двоих проехали лишь 160 кругов (меньше, чем любая другая команда). Впрочем, это по-прежнему не главная проблема американской команды: в ней до сих пор не определились, кто будет заменять российского пилота в предстоящем сезоне. На тестах вместо Никиты будет работать Пьетро Фиттипальди, но далеко не факт, что бразилец сохранит место в команде за собой.

Новые машины действительно изменят спорт

Впрочем, самое главное, что мы поняли из первых тестов (и чему ждём подтверждение на вторых), это поведение машины в так называемом «грязном воздухе» позади другого автомобиля. Пилоты после заездов в Барселоне отмечали, что этот воздух стал немного чище и преследовать соперника действительно проще, хотя проблемы с потерей прижимной силы всё равно остаются.



Ещё одной новостью стали шины — Формула-1 переходит на 18-дюймовые диски и резину меньшего профиля, которая, как оказалось, существенно жёстче прошлогодней. Это значит, что пилоты смогут атаковать не только в квалификации, но и в гонке, хотя прежде вынуждены были ехать осторожнее — одна ошибка на торможении могла похоронить всю тактику…



В общем, пока складывается ощущение, что новый технический регламент действительно пошёл Формуле-1 на пользу — и надеемся, что в Бахрейне увидим тому новые подтверждения.