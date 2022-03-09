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В Бахрейне стартует вторая серия предсезонных тестов Формулы-1 2022 года

«Мерседес» снова всех сокрушит? Чего ждать от финальных предсезонных тестов Формулы-1
Дмитрий Захарченко
Чего ждать от финальных предсезонных тестов Ф-1
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До старта сезона остаётся полторы недели: команды уже просто обязаны показать секретные новинки и свою истинную скорость.

В четверг, 10 марта, в Бахрейне стартует финальная серия предсезонных тестов Формулы-1 — у инженеров осталось лишь три дня работы на трассе, чтобы проверить собственные идеи и подсмотреть находки соперников.

Тем временем до старта сезона остаётся всего полторы недели — новый сезон стартует 20 марта в Бахрейне, а потому в большинстве своём машины на этих тестах будут именно в той конфигурации, которую мы увидим на первом Гран-при года. Cоберём всё, что известно к началу второй недели испытаний.

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«Мерседес» готовит мощные новинки

«Мерседес» был быстрее всех уже в первой серии испытаний — Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл в последний день заездов провели квалификационные попытки, после которых ближайший соперник немецкой команды — Серхио Перес на «Ред Булл» — оказался в 0,4 секунды позади. Впрочем, по слухам, «Серебряные стрелы» в Бахрейн привезут радикально переработанную машину с минимальными боковыми понтонами. Причём отдельные СМИ сообщают, что соперники уже готовят протесты — ещё даже не увидев новинку!

Пока, впрочем, переживать не о чем, поскольку новый «Ред Булл» тоже не останется без доработок, и, если вспомнить необычное строение понтонов у Эдриана Ньюи, финальная версия машины многих удивит. Чьё решение в итоге окажется более верным, покажет лишь квалификация перед Гран-при Бахрейна, однако даже там окончательной расстановки сил мы не увидим: нужно будет подождать хотя бы несколько гонок.

На тестах в Барселоне «Феррари» преодолела наибольшую дистанцию

На тестах в Барселоне «Феррари» преодолела наибольшую дистанцию

Фото: Getty Images

«Феррари» блистала на первых тестах

В Барселоне хорошо смотрелись не только «Мерседесы», но и «Феррари». Так, Леклер с Сайнсом проехали больше кругов, чем пилоты какой-либо другой команды (434 круга), и им же принадлежало лучшее время по итогам первых двух дней. «Скудерия», как и её соперники, тоже привезёт ряд обновлений, однако основные решения — в области понтонов, например, — были видны ещё в Испании.

Весьма многообещающе смотрелся и «Макларен», и хотя называть команду из Уокинга фаворитом в борьбе за победу в Бахрейне рано, у Норриса с Риккардо, судя по всему, весьма конкурентоспособная техника. Впрочем, получить чуть более ясное (пусть и, разумеется, неполное) представление о расстановке сил мы сможем только после квалификационных попыток лидеров — а их придётся подождать до финального дня заездов. Не исключено, что в этом году в Формуле-1 будет не две, а четыре топ-команды.

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У «Альпин» проблемы с надёжностью

Для «Альпин» первые тесты закончились остановкой Фернандо Алонсо, машина которого всё была объята дымом. Как пояснили позже инженеры команды, из-за проблемы с гидравликой выгорела вся задняя часть автомобиля — персонал собрал вещи и завершил программу заездов досрочно.

Предстоящий год будет иметь решающее значение для дальнейшей карьеры Фернандо Алонсо — испанец возвращался в Формулу-1, рассчитывая, что построенные по новому регламенту машины позволят ему регулярно сражаться за подиумы и, может быть, даже замахнуться на чемпионство. И в «Альпин», как утверждают представители команды, рискнули, сделав ставку на скорость, пожертвовав надёжностью. Правда, скорость машины пока немногим выше её надёжности…

Новая машина «Альпин» сгорела на первых тестах

Новая машина «Альпин» сгорела на первых тестах

Фото: Getty Images

Боттасу нужно знакомиться с «Альфа Ромео»

За три дня тестов в Барселоне Валттери Боттас за рулём «Альфа Ромео» проехал лишь 55 кругов — меньше дистанции Гран-при. В швейцарской команде тоже не избежали проблем с надёжностью, из-за которых Роберт Кубица успел проехать лишь девять кругов — и в следующий раз в кокпит поляк сядет ещё не скоро.

Ещё хуже с технической точки зрения прошли заезды для «Хааса» — Мазепин с Шумахером на двоих проехали лишь 160 кругов (меньше, чем любая другая команда). Впрочем, это по-прежнему не главная проблема американской команды: в ней до сих пор не определились, кто будет заменять российского пилота в предстоящем сезоне. На тестах вместо Никиты будет работать Пьетро Фиттипальди, но далеко не факт, что бразилец сохранит место в команде за собой.

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Новые машины действительно изменят спорт

Впрочем, самое главное, что мы поняли из первых тестов (и чему ждём подтверждение на вторых), это поведение машины в так называемом «грязном воздухе» позади другого автомобиля. Пилоты после заездов в Барселоне отмечали, что этот воздух стал немного чище и преследовать соперника действительно проще, хотя проблемы с потерей прижимной силы всё равно остаются.

Ещё одной новостью стали шины — Формула-1 переходит на 18-дюймовые диски и резину меньшего профиля, которая, как оказалось, существенно жёстче прошлогодней. Это значит, что пилоты смогут атаковать не только в квалификации, но и в гонке, хотя прежде вынуждены были ехать осторожнее — одна ошибка на торможении могла похоронить всю тактику…

В общем, пока складывается ощущение, что новый технический регламент действительно пошёл Формуле-1 на пользу — и надеемся, что в Бахрейне увидим тому новые подтверждения.

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