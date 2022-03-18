Эпоха «Мерседеса» закончилась? Итоги тренировок перед первым Гран-при новой эры Формулы-1

В Бахрейне стартует новый сезон Формулы-1 — позади два часа свободных заездов, в которых у команд был один-единственный шанс провести квалификационные пристрелки — попробуем разглядеть в них очертания стартовой решётки.

Впереди «Ред Булл» и «Феррари»

Похоже, предстартовые прогнозы, которые эксперты давали после зимних тестов, сбываются: «Ред Булл» впереди других, а Макс Ферстаппен оказался единственным гонщиком, проехавшим круг в Сахире быстрее, чем за 92 секунды. Второе время, уступив менее 0,09 секунды, показал Шарль Леклер, в то время как остальные оказались в полусекунде позади и дальше.

Где «Мерседесы»? Джорджу Расселлу, несмотря на раскачивание шасси, удалось собрать неплохой круг и завершить день на четвёртой позиции (с отставанием в 0,6 секунды!), а вот Льюис Хэмилтон пилотировал свою машину с трудом и показал только девятое время.

«Ред Булл» — главные фавориты накануне квалификации Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Мы явно не там, где хотим быть. Между сессиями удалось добиться прогресса, но проблемы остались. Вечером нужно понять, как мы сможем подтянуться к «Ред Булл» и «Феррари» — мы явно можем ехать быстрее, но пока всё так, как есть, — развёл руками Расселл. — Не знаю, в чём именно мы теряем, но проблема явно не во мне, а в машине». «Да, у нас и в прошлом возникали проблемы, — добавил Хэмилтон. — Но тогда они были меньше. Намного-намного меньше».

Фаворитом накануне квалификации по-прежнему считается Макс Ферстаппен, однако, если «Феррари» за счёт работы с настройками отыграет недостающие несколько сотых, поул Леклера не должен стать большим сюрпризом. А вот победа любого другого пилота в квалификации станет неожиданностью.

У Алонсо появился шанс?

Быстрейшей машиной позади трёх грандов неожиданно оказалась «Альпин» — Фернандо Алонсо замкнул пятёрку быстрейших и оказался единственным из представителей команд-середняков («Феррари» мы к ним больше не относим), кто удержался в секунде позади Ферстаппена. А ведь начинались тренировки для французов не слишком успешно: с машины Эстебана Окона сорвало кожух бокового понтона, который разлетелся по трассе и спровоцировал появление красных флагов.

Алонсо закончил день на пятой позиции Фото: Lars Baron/Getty Images

Ещё одним приятным сюрпризом стал темп «Альфа Ромео», хотя и в этой команде день начался с проблем: в первой сессии Валттери Боттас проехал лишь два неполных круга — и оба вынужден был прервать из-за сбоившей силовой установки. Но ко второй сессии проблемы были решены — и в ней финн показал шестое время, опередив, например, Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона.

Впрочем, главной неожиданностью дня можно смело назвать «Хаас»: Мик Шумахер закончил день на восьмой позиции, Кевин Магнуссен — на 10-й. Последние два с половиной года подопечные Гюнтера Штайнера лишь мечтали об очках, а теперь «Хаас» — шестая по скорости машина в пелотоне.

Проблемы «Макларена» не решены

Если «Хаас» стал приятным сюрпризом, то главным разочарованием дня оказался «Макларен». Проблемы у команды начались ещё на предсезонных тестах, когда охлаждение тормозов не справлялось с перегревом, а Ландо Норрису приходилось работать короткими сериями. К первому этапу сезона в Уокинге подготовили промежуточное решение, но скоростью MCL36 пока не блещет: Норрис закончил день на 11-м месте, Риккардо — на 18-м.

Не слишком впечатляет и «Альфа Таури», хотя именно Пьер Гасли был быстрее всех в первой сессии. Впрочем, в то время никто за скоростью не гнался, а вот в момент отработки квалификации машины из Фаэнцы по какой-то причине оказались медленнее соперников.

Хюлькенберг за рулём «Астон Мартина» Феттеля Фото: Clive Mason/Getty Images

Не хватает скорости и «Астон Мартину» — Лэнс Стролл и Нико Хюлькенберг на 16-й и 17-й позициях. Отметим, что Халк, у которого было лишь два часа, чтобы познакомиться с машиной, уступил Строллу лишь 0,1 секунды — вероятно, способен на большее.

Ну а совсем уж неутешительно обстоят дела у «Уильямса»: в первой сессии Латифи с Албоном удержались в топ-15, но вот во второй остались на двух последних строчках протоколов. При этом лучший круг «Уильямса» даже результату «Астон Мартин» уступает более 0,5 секунды.