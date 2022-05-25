Неужели семь команд Ф-1 не выйдут на старт финальных гонок? Без России не обошлось

Сезон-2022 Формулы-1 — первый, в котором командам приходится работать в рамках потолка бюджетов. Да, потолок мягкий (не учитывает зарплаты пилотов и нескольких топ-сотрудников, есть и другие исключения), но всё-таки лимит в $ 140 млн действительно работает: ведущим коллективам пришлось сократить число сотрудников, оптимизировать рабочие процессы и задуматься, как оптимально обновлять технику. Неудивительно, что спустя всего несколько Гран-при многие начали требовать повысить планку. Более того, босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что сразу семи коллективам угрожает пропуск четырёх финальных этапов, чтобы уложиться в лимит. Так ли всё серьёзно и насколько обоснованы жалобы команд?

Инфляция и грузоперевозки — аргумент или нет?

Конечно, Хорнер и некоторые его боссы-коллеги апеллируют не к тому, что теперь не получается привозить новинки на каждый этап. Формально причина проблем в высокой инфляции на фоне событий на Украине, а также взлетевшей до небес стоимости грузоперевозок: отправить оборудование на очередной этап Ф-1 теперь в 3-4 раза дороже, чем прежде. Это связано как с ценами на топливо, так и с вынужденным уходом с рынка российских перевозчиков (а они покрывали примерно пятую часть заказов).



«Семь команд, вероятно, должны будут пропустить последние четыре гонки, чтобы уложиться в лимит расходов в этом году. Речь идёт не только о больших командах. Это команды с середины таблицы, которые действительно борются с инфляционными проблемами. ФИА должна об этом позаботиться. Я знаю, что они относятся к этому серьёзно. Счета за электричество, расходы на жизнь растут в геометрической прогрессии, и Формула-1 не может это обойти. Грузоперевозки выросли в четыре раза, и мы не можем это контролировать», — приводит слова Хорнера BBC.



Кристиана поддерживает Андреас Зайдль из «Макларена» — мол, бюджет был свёрстан ещё в прошлом году и британцы никак не могли предположить подобных сложностей. «На наш взгляд, было бы честно поднять потолок. Возможно, ограничив это повышение конкретно теми областями, где затраты возросли», — считает Зайдль.

Разумеется, полного согласия в Ф-1 нет: если бюджет команды даже с учётом растущих трат попадает под лимит, зачем ей облегчать жизнь коллег? Пусть сокращают сотрудников или урезают программу развития автомобиля.



«Инфляция не имеет ничего общего с форс-мажором. Пандемия была форс-мажором. Инфляция — это нормальный процесс. Команды, у которых не так много возможностей для совершенствования, могут реагировать на неё очень легко — просто закрыть аэродинамическую трубу и производить меньше деталей. Если мы сейчас откажемся от правил, это будет конец бюджетного ограничения», — решительно говорит босс «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.

С ним солидарен и Отмар Зафнауэр из «Альпин», причём он разбивает и аргумент про резко взлетевший уровень инфляции.



«Мы рано определяемся с бюджетом. Если вы изучите данные декабря, то уже тогда она доходила почти до семи процентов. Так что для нас это не стало сюрпризом, мы строили планы исходя из этого. И мы всё равно не дотягиваемся до потолка, пусть даже не закладывали столь высокие цены на транспортировку. А раз мы можем это сделать, то и другие тоже могут», — уверен Зафнауэр.

«Пропуск Гран-при? Это было бы очень хорошо!»

Хорнер прикрывается якобы интересами середняков, но, наверное, всем очевидно, что именно топы окажутся в плюсе, если ФИА даст слабину и поднимет лимит. У «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса» нет никаких проблем, чтобы потратить дополнительные 5, 10 или даже 50 миллионов и благодаря этому гораздо дальше оторваться от остальных. Разумеется, конкуренты не собираются потакать богатым коллегам, да и федерация всё понимает.



«Когда стоимость грузоперевозок увеличивается на € 2,5 или € 3,5 млн, а бюджет на развитие составляет € 20 млн, можете ли вы не делать бюджет на развитие € 17 млн и всё равно оставаться в рамках лимита? Можете. Но это ограничивает ваше развитие. Поэтому гораздо проще, если у вас есть деньги, обратиться в ФИА и пролоббировать повышение лимита, сохранив бюджет на разработку прежним», — объясняет Зафнауэр.



Ну а на мрачный прогноз Хорнера о пропуске Гран-при Отмар и вовсе реагирует с сарказмом: «Это было бы очень хорошо! Это подняло бы нас выше в общем зачёте. Я такое приветствую».



«Конечно, угроза пропуска гонок – это некоторое преувеличение, — отмечает со своей стороны Майк Крак из «Астон Мартин». Не думаю, что такое случится. Но из-за ситуации с Россией и Украиной цены на топливо сильно выросли, авиаперевозки очень дороги».

Доставка оборудования в Бразилию обойдётся командам Ф-1 ну очень дорого Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сокращение сотрудников? Другой вариант будет ещё хуже

Если всё суммировать, то главный вывод однозначен: никакого пропуска Гран-при не может быть даже теоретически. Более того, если какая-то из команд и правда решит пропустить четыре этапа, то ей грозит вылет из чемпионата мира за нарушение коммерческого договора с организаторами. Да и спонсоры явно не оценят, если вместо 22 гонок получат 18.



Да, инфляция и рост грузоперевозок – это неприятно, но мы находимся на достаточно ранней стадии сезона, чтобы внести все необходимые изменения в статьи расходов, порезав пункты «новинки» и «развитие машины 2023 года». Безусловно, это болезненный, но вместе с тем абсолютно реальный шаг, который лишь приведёт к дальнейшему выравниванию уровня команд – что плохо для условного «Ред Булл», но здорово для серии в целом.

Единственный негативный момент – возможное решение ряда команд пойти на дополнительное увольнение сотрудников. Топы Ф-1 и так провели сокращения, чтобы вписаться в лимит, а теперь им предстоит решить, не стоит ли убрать ещё кого-то. Однако если ФИА даст слабину, то это приведёт к очередной войне бюджетов и уменьшению шансов середняков. А когда нет шансов, то нет и спонсоров – так что потенциально это путь к исчезновению команды и всё тому же увольнению сотрудников.



«Давайте предположим, что инфляция на уровне 10 процентов, — рассуждает Зафнауэр. Вот вы увеличите потолок до $ 145 млн, а через год, если мы говорим про 10%, то получается, что надо сделать прибавку уже в $ 14,5 млн. И так будет идти дальше и дальше. В таком случае мы не успеем оглянуться, как вернёмся к прежней ситуации».



Так что терпи, «Ред Булл». По сути инфляция просто ещё выровняла возможности команд, и будет очень странно, если руководство чемпионата начнёт этому мешать.