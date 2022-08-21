«Кража» от соперников и безысходность. Как появились легендарные гоночные цвета

Недавно мы рассказали вам, как гоночная Италия в целом и «Феррари» в частности обрели свой фирменный красный цвет, фактически украв его у США. Ну а сегодня продолжим разговор, рассказав, как свои фирменные гоночные цвета получили другие нации.

Британцы выбрали зелёный цвет в честь поездов (и Ирландии), а американцам пришлось искать новую ливрею

Помимо легендарного оттенка Rosso corsa, существуют и другие культовые гоночные цвета. Взять, к примеру, хорошо знакомый каждому любителю гонок British racing green. Казалось бы, на флаге Соединённого Королевства нет ни единого намёка на зелёные оттенки. Так и почему же британцы в качестве национальной гоночной ливреи выбрали именно этот несвойственный для них цвет?

Дело в том, что в международную гоночную семью британцы вошли в 1902 году – прямиком к третьему Кубку Гордона Беннета. К тому моменту все цвета с флага Соединённого Королевства (синий, белый, красный) были уже заняты другими странами. Тогда-то британцам и пришлось проявлять фантазию: было решено окрасить машины в оливково-зелёный цвет, отсылающий к железнодорожной индустрии Великобритании: таким же оттенком на Туманном Альбионе окрашивали локомотивы.

В 2000 году «Ягуар» вернул в Ф-1 британский гоночный зелёный Фото: Ker Robertson /Allsport/Getty Images

Несвойственная раскраска машины принесла удачу Селвину Эджу, одержавшему победу на Кубке Гордона Беннета за рулём «Напьер». Согласно тогдашним правилам, следующая гонка должна была пройти на родине действующего победителя, то есть в Великобритании. Однако была одна маленькая загвоздка: на территории Соединённого Королевства транспортным средствам было запрещено развивать скорость более 12 миль в час (чуть меньше 20 км/ч). Данное правило ставило крест на проведении гонок в Великобритании.



Впрочем, организаторам удалось найти выход из этой непростой ситуации: было принято решение перенести заезд в Ирландию, которая на тот момент хоть и входила в состав Соединённого Королевства, но была освобождена от некоторых его законов.



В преддверии гонки 1903 года британцами было принято решение несколько изменить раскраску машины. Дабы выразить уважение к принимающей стороне, представители «Напьер» покрасили автомобили в более тёмный и насыщенный оттенок трилистника – национального символа Ирландии. Именно этот цвет на протяжении долгих лет поклонники автоспорта наблюдали на гоночных машинах «Лотуса», «Купера», «Бентли» и «Астон Мартин», который по сей день использует национальную ливрею.

У других гоночных держав обретение национальных цветов происходило не столь интересно, как у Италии и Великобритании. Французам, например, абсолютно логично достался синий цвет, которым они на протяжении многих веков выражали свою национальную идентичность: синие знамёна использовали ещё первые французские монархи (считается, что плащ синего цвета носил покровитель Франции святой Мартин Турский).

Почему немецким командам досталась белая ливрея, точно неизвестно, а вот их дальнейшее преобразование в «серебряные стрелы» окутано одной очень красивой байкой. Согласно достаточно растиражированной версии, в 1934 году в преддверии одной из гонок выяснилось, что новый болид «Мерседеса» на один килограмм тяжелее допущенных 750 килограммов. И для того, чтобы вписаться в технический регламент, руководитель команды Альфред Нойбауэр приказал содрать с машины всю белую краску. Таким образом, штутгартцам удалось скинуть лишний килограмм и выйти на старт гонки, победу в которой на своём «неокрашенном» «Мерседесе» одержал Манфред фон Браухич.

Возвращение к историческим белым цветам не принесло «Мерседесу» удачи на Гран-при Германии — 2019 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Красивая история – жаль только, что это неправда. Несмотря на то что эту легенду рассказал сам Нойбауэр, она идёт вразрез с реальным ходом истории. Прозвище «серебряные стрелы» существовало на просторах Германии ещё в 1932 году. А появилось оно, скорее всего, из-за того, что при сборке «Мерседесов» начали использовать алюминий, который и давал серебряный оттенок.

Что интересно, среди немецких команд так и не сложилось единого мнения касательно национальной гоночной ливреи: «Порше» и «БМВ» по большей части склоняются к ортодоксальному белому, в то время как «Мерседес» и «Ауди» остались верны новаторскому серебряному оттенку.



Что касается американцев, то после «кражи» со стороны итальянцев они обрели новую гоночную ливрею. На сей раз это был не однотонный оттенок, а сочетание цветов: синие продольные полосы на белом кузове. В дальнейшем появится и отзеркаленная версия ливреи с синим кузовом и белыми полосками. Именно такую раскраску использовала выступающая в Формуле-1 команда All American Racers Eagle. Со временем подобную ливрею переняли и производители дорожных автомобилей. Американские гоночные цвета примеряли на себя такие модели, как Shelby Cobra, Dodge Viper, а также побеждавший на «Ле-Мане» Ford GT40.

Не все команды были готовы использовать национальные цвета. Даже «Феррари» пару раз отказывалась от красной ливреи

Ещё в начале прошлого века Международная ассоциация автомобильных клубов (предшественница ФИА) официально закрепила индивидуальную ливрею за каждой страной, представители которой участвовали в международных стартах. Впрочем, если вы думаете, что все свято соблюдали установленные правила, то это было далеко не так. Прямо скажем, не все команды горели желанием окрасить свои машины в заранее определённые цвета.



К примеру, сразу два французских автогиганта «Ситроен» и «Рено» наотрез отказывались использовать традиционный Bleu de France. Первые избрали красный в качестве основного цвета для ливреи своей раллийной команды. А «Рено» вообще пошёл против системы с самого начала своего гоночного пути. На первый в истории Гран-при Франции (1906 год) автомобили «Рено прибыли в красно-жёлтой раскраске. В дальнейшем этот концерн использовал свои корпоративные цвета – жёлтый и чёрный, как, например, в период своего первого пришествия в Формулу-1 в конце 1970-х. Что интересно, в начале 2000-х французы всё же добавили в собственную ливрею синий цвет, но сделали они это не из патриотических соображений, а из-за обязательств перед своим спонсором Mild Seven.

Команда «Рено» сочетала фирменные цвета марки и страны Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что интересно, национальные гоночные цвета предавали даже такие приверженцы традиций, как «Мерседес» и «Феррари». В 2020-м штутгартцы перестали быть «серебряными стрелами», отдав предпочтение чёрной ливрее. Таким образом, немецкий концерн поддержал движение Black Lives Matter. К традиционной серебристой раскраске «Мерседес» вернулся только в этом сезоне.



Что касается «Феррари», то в истории запечатлены две истории, когда итальянцы отказывались от знаменитого Rosso corsa. Первый эпизод произошёл на Гран-при Бельгии 1961 года: руководство команды позволило местному пилоту Оливье Жандебьену перекрасить его «Феррари» в традиционный для Бельгии жёлтый цвет. Спустя три года гоночная общественность вновь увидела болиды «Скудерии» в несвойственных для них цветах. На сей раз поводом для смены ливреи послужила ссора, вспыхнувшая между Энцо Феррари и итальянским автомобильным клубом. Комендаторе был настолько зол, что поклялся больше никогда не окрашивать свои машины в красные цвета: на двух последних этапах сезона-1964 весь мир увидел сине-белые болиды «Феррари». К счастью, Комендаторе быстро успокоился, и следующий чемпионат «Скудерия» начинала уже в традиционных красных цветах.

Национальные ливреи исчезли из-за спонсоров

К 1960-м годам романтический дух национальных гоночных цветов начал постепенно угасать. Многие команды Формулы-1 хоть и продолжали использовать традиционные ливреи, но находились и те, кто желал вырваться из заложников заранее определённой цветовой палитры. Например, «БРМ» сменил надоевшие зелёные цвета на несвойственную британцам чёрную ливрею.

Что касается новообразованных гоночных коллективов, то они также особо не стремились использовать традиционные цвета. Новозеландец Брюс Макларен, зарегистрировавший своё детище в Великобритании, упорно игнорировал зелёные оттенки: его первый формульный болид имел чёрно-белую ливрею, а в дальнейшем в качестве базового цвета будет выбран оранжевый.



Поворотным в этой истории стал 1968 год, когда ФИА разрешила спонсорские ливреи в Формуле-1. С этого момента на раскраску болидов влияло не только видение команды, но и воля спонсоров. Первой гоночной конюшней, воспользовавшейся новым правилом, стала частная команда южноафриканского гонщика Джона Лава. На домашний Гран-при 1968 года он выкатил клиентский «Брэбем», окрашенный в цвета местной табачной компании Gunston.

Первая спонсорская ливрея «Лотуса» Фото: Victor Blackman/Daily Express/Getty Images

В том же 1968-м спонсорской поддержкой заручилась первая топ-команда: «Лотус» заключил соглашение с табачной компанией John Player. Причём команда Колина Чепмена не просто разместила на своих машинах спонсорские наклейки, но ещё и отказалась от легендарной зелёной ливреи, перекрасив болиды в корпоративные красно-белые цвета (в честь производимых John Player сигарет Gold Leaf). В обозримом будущем примеру «Лотуса» последуют и другие гоночные конюшни.

Впрочем, несмотря на пришествие спонсоров в Формулу-1, многие команды (в том числе и новоприбывшие) остались верны традиционным гоночным цветам. Например, благодаря «Лижье» и «Просту» в «Королевских гонках» оставался знаменитый Bleu de France (хотя стоит сказать, что синий являлся корпоративным цветом их титульного спонсора Gitanes). Про национальные ливреи не забывали также и мировые бренды, решившие запустить свою формульную программу в XXI веке – «Ягуар», «БМВ», «Астон Мартин».

Ну, а про «Феррари» и говорить ничего не нужно. Команда до сих пор выступает в тех же цветах, что и в первом сезоне Формулы-1, который датируется далёким 1950 годом. Сегодня невозможно представить сценарий, при котором «Скудерия» откажется от своего культового красного цвета – оттенка, который в Маранелло получили по наследству от Шипионе Боргезе. И кто знает, в каких цветах «Феррари» одержала бы все свои победы, если бы в далёком 1907 году один итальянский аристократ не решил прокатиться по Российской Империи.