Три прокола стоили чемпиону мира полутора часов, а у грузовиков в отсутствие «КАМАЗ-мастер» новый лидер.

Для ещё одного фаворита «Дакара» всё кончено! Легендарный Лёб теряет шансы на победу

Главный ралли-рейд планеты набирает обороты — и второй день тоже не обошёлся без драмы! Если жертвой первого этапа пал действующий чемпион Сэм Сандерленд, то на втором из числа претендентов на победу выбыл легендарный Себастьен Лёб…

Все подробности — в материале «Чемпионата».

MOTO: топ-10 в считаных минутах

Главной сенсацией дня в зачёте мотоциклов на втором этапе стал Майкл Докерти — дебютант, выступающий в зачёте Rally2, полэтапа шёл в темпе Дэниела Сандерса и боролся с ним за победу! Ближе к финишу темп Докерти упал, но и Сандерс сбросил темп, чтобы не открывать трассу на третьем этапе — вчерашнему победителю Рики Брабеку эта малоприятная обязанность сегодня обошлась в десять минут.

Сандерс не захотел стартовать первым и отдал победу Фото: Red Bull Content Pool

Победа — а с ней и лидерство в генеральной классификации — достались американцу Мэйсону Кляйну, который на полторы минуты опережает ещё одного представителя KTM — Тоби Прайса. Далее расположились Хоан Барреда Борт, Кевин Бенавидес и Дэниел Сандерс, а Рики Брабек по итогам дня откатился на шестую позицию. Впрочем, вся борьба впереди, а в десяти минутах от лидера держится дюжина пилотов.

Мотоциклы. Общий зачёт после 2-го этапа (топ-5):



1. Мэйсон Кляйн (BAS World KTM Racing Team) — 9:38.28.

2. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) +1.41.

3. Хоан Барреда Борт (Monster Energy JB Team/Honda) +2.03.

4. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +2.25.

5. Дэниел Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +2.55.

У квадроциклистов весь день прошёл под знаком борьбы Александра Жиру и Мануэля Андухара, и последний перед финальным отрезком сумел вырваться вперёд. Однако в концовке спецучастка Андухар потерял порядка восьми минут и не попал даже в топ-3 классификации. Победа за Жиру, а вторая строчка в классификации этапа у Пабло Копетти.

Квадроциклы. Общий зачёт после 2-го этапа (топ-5):



1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 11:16.34.

2. Мануэль Андухар (7240 Team/Yamaha) +7.28.

3. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +17.24.

4. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +18.29.

5. Лайсвидас Канцюс (Story Racing/Yamaha) +41.15.

CAR: Аль-Аттия на пять минут ближе

В зачёте внедорожников трассу открывал лидер гонки Карлос Сайнс — Матадор предсказуемо терял время, хотя и не слишком: Нассер Аль-Аттия пошёл в атаку, но отыграл у испанца только пять минут. Лидерство в общем зачёте осталось за Сайнсом, однако его отрыв от Нассера, взлетевшего на вторую строчку, сократился до двух минут с четвертью.

Второе время на этапе показал Эрик ван Лон — голландец весь этап шёл в темпе Аль-Аттии и даже опережал его, но постепенно стал терять под финиш и показал время на 14 секунд хуже катарца. Это значит, что именно Аль-Аттии придётся открывать трассу третьего этапа.

Аль-Аттия не догнал Сайнса и будет открывать трассу третьего этапа Фото: Red Bull Content Pool

Главным разочарованием понедельника стали потерянные из-за проколов полтора часа Себастьена Лёба — который год легендарный француз пытается покорить «Дакар» и уже на второй день марафона лишается реальных шансов навязать борьбу лидерам. «Этап был очень каменистым, нужно было ехать медленно и избегать проколов, но мы трижды пробивали шины. Одну пришлось прямо на трассе заделывать, что стоило уйму времени, — сокрушался на финише Себ. — Плохой день».



Немало потерял и Стефан Петерансель: на каждом из отрезков француз уступал соперникам, потерял в общей сложности полчаса и теперь держится в конце топ-10. К лидерам же ближе всех расположились другие французы: Матье Серрадори и Симон Витс, а также опытнейшие Джиниэл де Вильерс и Язид Аль-Раджи на «Тойотах». Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова показал на этапе 24-е время и держится на 22-й строчке общего зачёта.

Внедорожники. Общий зачёт после 2-го этапа (топ-10):



1. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) — 8:34.26.

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +2.12.

3. Матье Серрадори (Century Racing) +24.55.

4. Симон Витс (MD Rally) +25.40.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +26.38.

6. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing/Toyota) +27.59.

7. Брайан Барагванат (Century Racing) +32.13.

8. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +35.24.

9. Стефан Петерансель (Team Audi Sport) +36.08.

10. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +39.52.

T3/SSV: триумф Чалеко и другого Гочала

В зачёте прототипов T3 почти весь этап с лучшим временем шёл лидер гонки Франсиско Лопес Контардо, однако на финише Чалеко уступил под натиском Митчелла Гатри, для которого это лишь третий «Дакар» — и четвёртая в карьере победа на этапе. В общем зачёте по-прежнему лидирует Чалеко, но Сет Кинтеро, Гийом Де Мевуа и Гатри уступают менее десяти минут.

Прототипы T3. Общий зачёт после 2-го этапа (топ-3):



1. Франсиско Лопес Контардо (Red Bull Can-Am Factory Team) — 9:37.36.

2. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR Team USA/BRP) +8.43.

3. Гийом Де Мевуа (Grallyteam) +8.53.

В зачёте мотовездеходов Т4 вновь лидирует Гочал, но уже не Эрик, а Марек — его отец. Гочал-старший с первого же километра взял высокий темп и преодолел спецучасток с лучшим временем. Второе место в общем зачёте у Родриго Луппи Де Оливейры, а Эрик откатился на четвёртую строчку — лидеру он проигрывает менее 15 минут.

Мотовездеходы T4. Общий зачёт после 2-го этапа (топ-3):



1. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) — 10:07.18.

2. Родриго Луппи Де Оливейра (South Racing Can-Am/BRP) +5.44.

3. Херемьяс Гонзалес Фериоли (South Racing Can-Am/BRP) +6.57.

Ван Кастерен — победитель второго этапа и новый лидер общего зачёта Фото: ASO

TRUCK: Мацик отстал

Вчерашний лидер зачёта грузовиков Мартин Мацик на втором этапе столкнулся с проблемами — первые два отрезка чех преодолел без серьёзных потерь времени, а вот на третьем и пятом простоял по полчаса. По итогам дня Мацик проиграл больше часа и выпал из топ-3 генеральной классификации.

Быстрее всех второй этап прошёл Янус ван Кастерен на «Ивеко» — и этот темп позволил голландцу опередить в генеральной классификации Алеша Лопрайса, который стал временным лидером после проблем у Мацика. Третье место позади этой пары занимает Ярослав Вальтр — последний, кто проигрывает лидеру менее получаса.

Грузовики. Общий зачёт после 2-го этапа (топ-3):



1. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) — 9:37.54.

2. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) +2.43.

3. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +18.47.

3-й этап: Аль-Ула — Хаиль

3 января караван гонки отправится из Аль-Улы в Хаиль — спортивный директор «Дакара» Давид Кастера уверяет, что старт спецучастка подарит участникам «самые красивые километры ралли». Организаторы также обещают массу перепадов высот и завораживающие каньоны. Дистанция зачётного спецучастка составит 447 километров, а кроме того, экипажам предстоит преодолеть 221 километр лиазонов.