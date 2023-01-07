В лидеры «Дакара» вышел литовец, а «Ауди» окончательно развалилась! Итоги 7-го дня ралли

По соображениям безопасности организаторы «Дакара» отменили седьмой этап для мотоциклистов и квадроциклистов — официально это решение объяснили усталостью райдеров. Как бы там ни было, в зачёте джипов, багги и грузовиков очередной этап состоялся — и в одной из категорий даже сменился лидер.

Главные события седьмого дня ралли-марафона — в традиционном обзоре «Чемпионата».

CAR: Аль-Раджи помешал дублю «Продрайва»

На седьмом этапе быстрее всех какое-то время держались внедорожники «Продрайв», и у Вайдотаса Жалы и Герлена Шишери был шанс принести британской марке дубль. Однако затем на финиш приехал Язид Аль-Раджи с более высоким результатом, и именно ему в конце концов досталась победа на спецучастке — первая в этом году.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Нассер Аль-Аттия. Катарец спокойно проехал седьмой этап, уступив Аль-Раджи порядка 20 минут, тем не менее в генеральной классификации он по-прежнему более часа «везёт» своему ближайшему преследователю Хенку Латегану. Третья строчка по-прежнему у Лукаса Мораеса, четвёртым идёт Джиниэл де Вильерс.

Нассер Аль-Аттия продолжает лидировать на «Дакаре» Фото: Red Bull Content Pool

Лучшим позади экипажей «Тойоты» теперь идёт Себастьен Лёб — занимавший ранее пятую позицию Маттиас Экстрём столкнулся с техническими проблемами. Это был последний «боевой» экипаж «Ауди» в гонке — Сайнс после аварии накануне продолжил гонку уже лишь в качестве «донора» для Экстрёма и пытается помочь шведу починить автомобиль — на момент подготовки материала ни один из пилотов до финиша не добрался.

Зато для Эрика ван Лона гонка точно закончилась. По итогам шестого этапа голландец занимал 12-е место общего зачёта, но через 99 километров после старта седьмого попал в аварию. Автомобиль несколько раз перевернулся, а пилот на некоторое время потерял сознание, но к приезду медиков пришёл в себя. Ван Лон доставлен в госпиталь для более тщательного осмотра.

Внедорожники. Общий зачёт после 7-го этапа (топ-10):



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — 27:26.23.

2. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +1:01.04.

3. Лукас Мораес (Overdrive Racing/Toyota) +1:11.24.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +1:36.47.

5. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme/Prodrive) +1:54.17.

6. Ромен Дюма (Rebellion Racing/Toyota) +2:12.30.

7. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:14.40.

8. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +2:17.26.

9. Хан Вей (Hanwei Motorsport Team/SMG) +2:51.38.

10. Лионель Бо (Overdrive Racing/Toyota) +3:17.59.

…17. Денис Кротов (X-Raid MINI JCW Team) +4:00.30.

T3: Гатри, Чалеко и Феррейра

Сразу три экипажа сражались за победу на седьмом этапе зачёта T3. Поначалу инициативу захватил Жоао Феррейра, перед финишем лучшее время было уже у Франсиско Лопеса Контардо, но в конце концов быстрее всех оказался Митчелл Гатри. Американский гонщик уже не первый раз демонстрирует великолепный темп, но после проблем на пятом этапе за победу в гонке уже не борется.

Победитель этапа в классе Т3 Митчелл Гатри Фото: Red Bull Content Pool

В общем зачёте главными действующими лицами остаются Гийом Де Мевиус и Остин Джонс, и последний отыграл у лидера гонки 30 секунд — разрыв сократился до восьми с половиной минуты, так что любая следующая ошибка может стать решающей. Все остальные, включая идущего третьим Сета Кинтеро, проигрывают лидерам час.

Прототипы T3. Общий зачёт после 7-го этапа (топ-5):



1. Гийом де Мевиус (Grallyteam) — 31:43.12.

2. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) +8.29.

3. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +1:02.55.

4. Франсиско Лопес Контардо (Red Bull Can-Am Factory Team) +2:38.55.

5. Кристина Гутьеррес (Red Bull Can-Am Factory Team) +2:56.45.

SSV: Бачюска вырывается в лидеры

Бразилец Родриго Луппи Де Оливейра возглавил зачёт T4 на четвёртом этапе — и с тех пор возглавлял классификацию с относительно комфортным отрывом в 20 минут. Однако уже на середине седьмого спецучастка бразилец потерял разом полчаса, а на оставшейся части дистанции ещё десять. В итоге №406 лишился не только лидерства, но и места в топ-5.

Рокас Бачюска — новый лидер зачёта Т4 Фото: Red Bull Content Pool

Первое место теперь занимает литовец Рокас Бачюска — на седьмом этапе он одержал вторую победу по ходу гонки и теперь на пять с половиной минут опережает Марека Гочала. В шести с небольшим минутах расположился Эрик Гочал, а Херард Фаррес Гуэль отстал на десять с небольшим. Так что по меньшей мере шесть пилотов, включая Луппи Де Оливейру, сохраняют шансы на победу. Экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича в генеральной классификации уступает почти 17 часов, но на седьмом этапе отметился третьим временем — как же жаль, что для них борьба за высокие места завершилась в первый же день.

Мотовездеходы T4. Общий зачёт после 7-го этапа (топ-5):



1. Рокас Бачюска (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) — 33:08.46.

2. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +5.42.

3. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +6.23.

4. Херард Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am/BRP) +11.28.

5. Михал Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +18.28.

TRUCK: ван Кастерен догоняет лидеров

В зачёте грузовиков продолжается борьба опытнейших Алеша Лопрайса и Мартина ван ден Бринка. Два лидера ушли на дистанцию четвёртым и шестым и прошли спецучасток в равном темпе — хотя Лопрайсу всё же удалось отыграть у голландца две минуты и обозначить таким образом своё лидерство.

Лопрайс лидирует, но у него минимальное преимущество Фото: A.S.O.

В то же время быстрейшим на этапе стал Янус ван Кастерен — он теперь уступает лишь немногим более 20 минут и ещё может побороться за победу. Мартину Мацику включиться в это сражение будет сложнее: он потерял ещё десять минут и теперь проигрывает более 40.

Грузовики. Общий зачёт после 7-го этапа (топ-5):



1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 32:22.56.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +3.00.

3. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +22.21.

4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +43.24.

5. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +1:50.19.

8-й этап: мотоциклы возвращаются

На восьмом этапе в гонку должны вернуться мотоциклы и квадроциклы. Всем предстоит пройти 823 километра, из которых, правда, зачётными будут только 346. Караван направится в Рияд — на уже знакомый бивуак, однако организаторы обещают совершенно новые трассы с захватывающими видами на долины и горы.