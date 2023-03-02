Оставит ли Ферстаппен соперникам хоть шанс? Полный разбор Формулы-1 перед стартом сезона

В предстоящие выходные в Бахрейне стартует очередной — уже 74-й в истории — сезон Формулы-1. В преддверии первого этапа мы собрали главное, что нужно знать о каждой из команд.

«Ред Булл»

Что изменилось за зиму: практически ничего!

В сезон-2023 «Ред Булл» вступает в ранге главного фаворита. RB18 в концовке прошлого года была доминирующей машиной, и в RB19, созданной на базе предшественницы, нет каких-то рискованных решений. Тем не менее на тестах новинка была быстрее всех, не ломалась, а гонщики остались довольны балансом и управляемостью.

Однако проблемой для австрийцев может стать программа доработки автомобиля — из-за превышения бюджета в 2021 году у «Ред Булл» теперь ещё меньше времени в аэродинамической трубе. Кроме того, не факт, что окончательно улажен конфликт между Ферстаппеном и Пересом — не исключено, что теперь Чеко порой будет менее сговорчив и услужлив по отношению к напарнику. Впрочем, даже на этом фоне шансы Милтон-Кинса на победу выглядят предпочтительнее, чем у кого-либо из соперников.

Прогноз «Чемпионата»: победа в Кубке конструкторов.

RB19 — главный фаворит сезона-2023 Фото: Clive Mason/Getty Images

«Феррари»

Что изменилось за зиму: вместо Маттиа Бинотто руководителем команды стал Фредерик Вассёр.

Год назад «Феррари» вернулась в борьбу за титул, но затем команда допустила целую серию ошибок, уступила гонку обновлений и в конце концов проиграла чемпионат. Провал в сезоне-2022 стоил Маттиа Бинотто места руководителя команды, тем не менее в техническом смысле прошлый год стал прорывом: машины «Феррари» стали по меньшей мере вторыми по скорости. И в предстоящем сезоне «Скудерия» намерена развить этот успех.

Новая «Феррари» агрессивнее предыдущего шасси Фото: Clive Mason/Getty Images

Как и другие машины в пелотоне, SF-23 спроектирована на базе предшественницы, однако почти в каждом элементе новинки виден более агрессивный подход. Инженеры уверены, что двигатель прибавил в надёжности, и теперь команда намерена активнее использовать его в предельных режимах. Кроме того, удалось снизить массу автомобиля. На тестах новинка показала себя с не самой лучшей стороны: быстро «сжирала» резину и была нестабильна на длинных отрезках, однако, по слухам, в «Феррари» намеренно заправляли машину с избытком, скрывая истинный темп.

Прогноз «Чемпионата»: 2-е место Кубка конструкторов.

«Мерседес»

Что изменилось за зиму: ушёл главный стратег Джеймс Ваулз.

После прошлогоднего провала с дельфинированием в «Мерседесе» рассчитывали вернуться в борьбу за титул в 2023-м, но пока, по словам самих представителей команды, немецкие машины не могут бороться с «Ред Булл» и «Феррари» за победу. Ситуация, впрочем, всё равно намного лучше, чем год назад, когда инженеры вообще не знали, что делать с машиной. В этот раз, как сказал Хэмилтон, с раскачкой покончено навсегда.

Инженеры «Мерседеса» решили главную проблему, но есть и другие Фото: Peter Fox/Getty Images

Однако проблемы всё равно остаются. Так, во второй день тестов у машины стала возникать недостаточная поворачиваемость, а под конец заездов автомобиль и вовсе вышел из строя. Кроме того, на некоторых длинных сериях «Мерседес» уступал не только топ-командам, но и неожиданно прибавившему «Астон Мартин». Наконец, пока неясно, как на команде скажется уход Ваулза — инженеры готовились работать без него, но ошибки почти наверняка будут.

Прогноз «Чемпионата»: 3-е место Кубка конструкторов.

«Альпин»

Что изменилось за зиму: место сбежавшего в «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял Пьер Гасли.

«Альпин» лишилась Алонсо — главного стержня, вокруг которого строилась вся команда. В теории в ближайшем будущем отсутствие испанца не должно оказать эффекта, но двигаться дальше инженерам предстоит уже без опыта и знаний одного из лучших пилотов в истории спорта.

В сезоне-2023 у «Альпин» будет полностью французский состав пилотов Фото: Mark Thompson/Getty Images

Одновременно с этим в паддоке делают ставки на то, как быстро разругаются Окон и Гасли — у них не очень хорошие отношения, и прежние противоречия почти наверняка обострятся в условиях конкурентной и контактной, как это было в случае с Алонсо, борьбы. Тем временем на тестах гонщики «Альпин» вообще не отрабатывали квалификационные попытки, а потому оценить темп машины невозможно в принципе, но специалисты отмечают многообещающие длинные серии. Так что гонщикам будет что делить.

Прогноз «Чемпионата»: 5-е место Кубка конструкторов.

«Макларен»

Что изменилось за зиму: вместо Даниэля Риккардо пришёл Оскар Пиастри, командой вместо Андреаса Зайдля руководит Андреа Стелла.

«Макларен» — главное разочарование предсезонных тестов. У новой машины слабая аэродинамика, она ненадёжна и проехала за три дня меньше всех — 312 кругов против 456 у «Альфа Таури». Тут, правда, стоит заметить, что подобные проблемы возникают у «Макларена» уже второй год подряд — и в сезоне-2022 даже с явно находившимся не в лучшей форме Риккардо Уокинг оставался одним из лидеров середины пелотона и до последнего боролся за четвёртое место Кубка конструкторов.

Второй год подряд у «Макларена» проблемы на тестах Фото: Clive Mason/Getty Images

Тем не менее в этом году повторить подобное будет сложнее — соперники лучше знают достоинства и недостатки своей техники, борьба в середине пелотона будет ещё более плотной, и теперь любая потерянная десятая секунды может оставить «Макларен» в первом сегменте. Не исключено, что Пиастри уже жалеет, что летом решил сбежать из «Альпин» в Уокинг.

Прогноз «Чемпионата»: 8-е место Кубка конструкторов.

«Альфа Ромео»

Что изменилось за зиму: во главе «Заубера» встал Андреас Зайдль, который назначил управляющим директором команды «Альфа Ромео» Алессандро Алунни Брави.

«Заубер» — именно эта компания управляет командой, выступающей в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео», — вступает в фазу трансформации и к 2026 году превратится в заводской коллектив «Ауди». Впрочем, на текущие событие на трассе этот переход никак принципиально не повлияет, а потенциал у новой C43 неплохой.

Самые заметные перемены в ливрее — у «Альфа Ромео» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Боттас и Чжоу после трёх дней тестов остались довольны поведением машины, которая, судя по всему, опережает «Альфа Таури» и «Хаас» и время от времени будет позволять бороться с лидерами середины пелотона. Отметим, что именно так «Альфа Ромео» смотрелась в начале сезона-2022, но затем уступила в гонке обновлений. В Хинвиле рассчитывают, что в этом году смогут дольше поддерживать конкурентоспособность машины.

Прогноз «Чемпионата»: 6-е место Кубка конструкторов.

«Астон Мартин»

Что изменилось за зиму: вместо завершившего карьеру Себастьяна Феттеля в команду пришёл Фернандо Алонсо.

«Астон Мартин» в этом году стал главным сюрпризом предсезонных тестов. Удивительно, но для этого Алонсо даже не приходилось ставить быстрейшие круги — соперники и без них обратили внимание на то, насколько плавно и без лишних движений Фернандо ведёт машину. В команде не стали скрывать, что довольны новинкой, которая превзошла все ожидания в плане износа резины.

Новый «Астон Мартин» удивил даже своих создателей Фото: Peter Fox/Getty Images

Теперь в паддоке спорят, сможет ли «Астон Мартин» побороться с «Мерседесом» или «Феррари» — считается, что в середине пелотона никто соперничать с зелёными машинами не сможет. Если оптимисты правы, то Алонсо в этом году сможет регулярно бороться за подиумы, а если нет, то сражаться испанцу предстоит со своей бывшей командой «Альпин».

Прогноз «Чемпионата»: 4-е место Кубка конструкторов.

«Хаас»

Что изменилось за зиму: вместо не оправдавшего надежды Мика Шумахера пришёл Нико Хюлькенберг.

В «Хаасе» перед сезоном не ставят себе чересчур амбициозных целей: задача — регулярно набирать очки. И на тестах VF-23 смотрелась довольно солидно, не продемонстрировав каких-то очевидных слабостей, и прошла 415 кругов — больше только у «Альфа Таури» и «Уильямса».

В «Хаасе» надеются развить прошлогодний успех Фото: Clive Mason/Getty Images

Прошлогоднее восьмое место в Кубке конструкторов стало для «Хааса» лучшим после блестящей пятой позиции в сезоне-2018, но в этом году американской команде по силам сделать ещё один шаг наверх: за счёт Нико Хюлькенберга, который, как надеются инженеры, не растерял формы и сможет выступать стабильнее Шумахера.

Прогноз «Чемпионата»: 7-е место Кубка конструкторов.

«Альфа Таури»

Что изменилось за зиму: вместо ушедшего в «Альпин» Пьера Гасли пришёл Ник де Врис.

В прошлом году «Альфа Таури» заняла предпоследнее место Кубка конструкторов, так что теперь в команде ставят себе цель подняться хотя бы на одну строчку выше. Помочь в этом должен Ник де Врис, который, не имея опыта выступлений в Ф-1, неплохо справился на Гран-при Италии и даже принёс «Уильямсу» очки. Но у голландца будет время на адаптацию, а вот от Юки Цуноды результата будут требовать сразу: японец уже два года в команде и обязан продемонстрировать стабильность.

Ник де Врис дождался настоящего шанса в Ф-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

О машине пока сказать нечего. Эксперты отмечают, что инженерам удалось решить проблемы в скоростных поворотах, но ещё остаются признаки недостаточной поворачиваемости и нестабильности в медленных поворотах. К тому же технический директор Джоди Эггинтон признал, что реальные данные с трассы не во всём совпали с симуляциями — это всегда плохой знак.

Прогноз «Чемпионата»: 9-е место Кубка конструкторов.

«Уильямс»

Что изменилось за зиму: руководитель команды Йост Капито ушёл в отставку вместе с техническим директором, ему на смену пришёл Джеймс Ваулз из «Мерседеса», а вместо Николаса Латифи будет выступать Логан Сарджент.

Некогда великий «Уильямс», который по числу Кубков конструкторов уступает только «Феррари», в сезоне-2022 вновь откатился на последнее место — и пока не видно признаков, что Гроув выбирается из ямы. Сама по себе машина смотрелась на тестах неплохо, но развивать по ходу сезона её будут уже не те специалисты, которые её создавали.

В «Уильямсе» надеются уйти с последнего места Кубка конструкторов Фото: Mark Thompson/Getty Images

К тому же резонные опасения вызывает дебют Логана Сарджента — американец провёл в Формуле-2 лишь один полный сезон и пока явно не обладает опытом, который позволил бы выступать на уровне Албона. С другой стороны, почти наверняка Логан будет смотреться лучше Николаса Латифи.

Прогноз «Чемпионата»: 10-е место Кубка конструкторов.