Против «Ред Булл» поменяют правила? Формуле-1 так будет только хуже

На недавнем Гран-при Азербайджана Шарль Леклер проиграл пилотам «Ред Булл» 20 секунд, то есть в среднем каждый круг после рестарта «Феррари» проезжала на полсекунды медленнее Переса или Ферстаппена. Причём это была уже четвёртая победа в четырёх Гран-при сезона.

В паддоке многие считают, что такое доминирование слишком велико и ФИА необходимо принять меры, чтобы вернуть интригу в борьбу за победу. Но какие именно? Менять регламент? Просто штрафовать лидеров? Но как же спортивная составляющая?

Разбираемся по порядку.

Доминирование не так велико

Гонки в Баку в этом году действительно получились не столь яркими, как обычно, однако утверждать, что преимущество «Ред Булл» составляло полсекунды с круга, было бы неверным. Как признался после финиша сам Леклер, пропустив Переса с Ферстаппеном, он сосредоточился на борьбе с Алонсо и берёг шины, чтобы ответить испанцу в концовке гонки. Шарль тем самым подтвердил, что в «Феррари» не верят, что способны бороться с лидерами, но атакуй монегаск на максимуме — и разрыв был бы меньше.

Кроме того, именно в Азербайджане Леклер впервые в сезоне опередил обоих пилотов «Ред Булл» в квалификации (даже дважды!). То есть на одном быстром круге «Феррари» способна тягаться по скорости с машинами Ньюи. Однако на длинной дистанции SF-23 слишком быстро изнашивает шины, гонщикам приходится их беречь, и об этой проблеме стало известно ещё на зимних тестах. Если бы не она, борьба была бы более напряжённой.

От «Мерседеса» и «Феррари» в сезоне-2023 ожидали намного большего Фото: Alex Pantling/Getty Images

Также не стоит забывать про «Мерседес», которому в конце прошлого года время от времени удавалось прессинговать «Ред Булл», а в Сан-Паулу Джордж Расселл и вовсе превзошёл Ферстаппена. Предполагалось, что к сезону-2023 инженеры доведут машину до ума и с первого этапа включатся в борьбу за победы, но в Брэкли вновь просчитались. Таким образом, если бы не ошибки итальянских и немецких инженеров, за победы могли сражаться шесть пилотов трёх разных команд.

«Преимущество «Ред Булл» не так велико, как в годы доминирования «Мерседеса», так почему мы жалуемся? — задался вопросом в интервью RacingNews365 экс-чемпион Ф-1 и IndyCar Жак Вильнёв. — «Серебряные стрелы» ошибались и всё равно легко побеждали, а «Ред Булл» такого себе позволить не может. Они побеждают, потому что лучше работают. Их пилоты лучше работают с инженерами, в команде нет политики и хаоса, все двигаются в одном направлении. Их машина действительно лучше, но ненамного, и в случае ошибки они проиграют гонку. Это не чистое доминирование, просто они немного лучше».

Нет честных способов притормозить «Ред Булл»

Допустим, в ФИА всё же задались целью с помощью перемен в регламенте притормозить «Ред Булл», но какие именно это должны быть изменения? Запретить их концепцию боковых понтонов? Но подобную концепцию используют и другие команды — «Астон Мартин» и «Макларен», например. В условиях ограничения бюджетов принудительная смена концепции машины поставит тот же «Астон Мартин» в заведомо проигрышное состояние. В то же время совсем не факт, что это как-то помешает Эдриану Ньюи построить конкурентоспособную машину: в первой половине 2010-х ФИА едва ли не каждый год пыталась запретить главные ноу-хау «Ред Булл», но «быки» просто изобретали новые или перепридумывали прежние.

Запретить оперение по краям днища и заставить команды использовать стандартные элементы? Это будет шаг к моноформуле, ведь работа днища влияет также на заднюю подвеску и заднее антикрыло, и в случае его унификации все машины сзади станут одинаковыми. Проще уже перейти на единое шасси и ещё больше сократить расходы.

В сезоне-2023 у «Астон Мартин» в полтора раза больше времени в аэротрубе, чем у «Ред Булл» Фото: Chris Graythen/Getty Images

Если пойти путём большего сокращения квот на работу в аэродинамической трубе, решения придётся применять по-настоящему радикальные. На фоне штрафа за перерасход бюджета в этом году у «Ред Булл» и без того лишь 63% от количества сессий, которые есть в распоряжении «Астон Мартин». Сокращать до 30% и тем самым фактически запрещать лучшей команде развивать машину? То есть чемпионам нужно проиграть, чтобы получить шанс двигаться дальше?

В кузовных чемпионатах, в том числе тех, что проходят под эгидой ФИА, используют систему балласта, притом порой она работает так, что аутсайдер уже на следующем этапе уверенно побеждает. Но это точно не решение проблемы: доминирование никуда не денется, просто в разные уикенды доминировать будут разные команды. К спорту это будет иметь мало отношения, да и автопроизводители задумаются: зачем им гоняться в Ф-1, если скорость их техники зависит от расчётов ФИА?

«Мы должны лучше работать»

Пожалуй, единственным решением, которое позволило бы увеличить количество борьбы на трассе, был бы запрет DRS. Именно «Ред Булл» добивается наибольшей прибавки в скорости с открытым крылом и легко опережает соперников на прямых — как это было с Леклером в Баку. Если бы Ферстаппену с Пересом приходилось по-настоящему бороться с «Феррари», не объезжать её параллельным курсом, Гран-при Азербайджана получился бы куда ярче.

«Две машины уезжают в закат, и теперь либо мы все должны лучше работать, чтобы догнать их, либо нужно менять правила, — сказал в Баку руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф. — И я не думаю, что правила стоит трогать. Победа должна быть заслуженной, а это значит, что мы должны стать умнее».

Болельщикам Ф-1, увы, остаётся лишь ждать, когда кто-то сможет бросить «Ред Булл» вызов, но таков любой спорт — если кто-то просто-напросто лучше, то именно он и должен побеждать. Разве не за этим — выяснением, какая комбинация пилота и машины лучше других, — мы все здесь и собрались?