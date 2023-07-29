Дождь на Гран-при Бельгии: чемпион еле опередил новичка, а Алонсо подставил напарник!

В Арденнах в эти выходные пасмурная погода, дожди шли в пятницу и идут в субботу. Во время гонки Формулы-3 особенных осадков не было, гонка благополучно прошла, хотя пилоты не получили очков, потому что не смогли проехать больше двух кругов без автомобиля безопасности, как того требуют правила.

После финиша гонки Ф-3 дождь пошёл вновь, и старт квалификации к спринту Формулы-1 пришлось отложить на 35 минут. К этому моменту над трассой выглянуло солнце, а просыхавший асфальт гарантировал непредсказуемую борьбу.

SQ1: минус «Альфа Ромео» и «Хаас»

В первом сегменте из борьбы выбыли «Альфа Ромео» и «Хаас» в полном составе, а также Юки Цунода. Японец показал 16-е время, и ему лишь девяти с небольшим сотых не хватило, чтобы отобрать путёвку в SQ2 у Джорджа Расселла. Отметим также, что Цунода почти 0,4 секунды проиграл Даниэлю Риккардо.

В Спа весь уикенд держится пасмурная погода Фото: Dan Mullan/Getty Images

На 17-й строчке расположился Валттери Боттас, Кевин Магнуссен в последний момент показал 18-е время, опередив Гуаньюя Чжоу, а вот Нико Хюлькенберг оказался на дне протоколов — немец попросту не успел на быстрейший круг. Возможно, причина тому в заминке при выезде из боксов — от домкрата отлетела небольшая деталь, когда «Хаас» трогался с места.

SQ2: Стролл испортил Алонсо день рождения

К старту второго сегмента трасса просыхала всё активнее, и Лэнс Стролл решил попробовать слики. Канадец перешёл на «медиум», но уже на прогревочном круге понял, что асфальт ещё слишком влажный. Стролл тем не менее ушёл на попытку, но в 11-м повороте машину снесло в гравий, после чего «Астон Мартин» передней частью уткнулся в отбойник.

Вылет Стролла в SQ2 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Лэнс вылетел за 30 секунд до клетчатого флага, так что SQ2 завершился красными флагами досрочно. К этому моменту зачётный круг не проехали пилоты «Уильямса» и Фернандо Алонсо — они рискнули, чтобы выехать на трассу, когда она была в наилучшем состоянии, но в итоге вовсе не совершили ни одной попытки.

Испанец теперь стартует 15-м и почти наверняка не сможет пробиться за короткий спринт в топ-8. Не самый приятный подарок от Стролла Алонсо на 42-летие. Среди тех, кто успел проехать круг, самым медленным оказался Риккардо — он стартует в спринте 11-м, впереди Албона, Сарджента, Стролла и Алонсо.

SQ3: главный соперник Макса — Пиастри

Третий сегмент пилоты сразу начали на сликах — гонщики, однако, в отличие от Стролла, выбрали «софт», а не «медиум». И в первой попытке быстрейшим стал Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен уступил британцу 0,09 секунды, но опередил Ландо Норриса.

Вторым быстрым кругом на первую строчку поднялся Серхио Перес — трасса подсыхала, и Чеко «привёз» Льюису и Максу порядка 0,9 секунды. Затем на первой строчке ненадолго расположился Пьер Гасли, но уже под клетчатым флагом его опередили Сайнс и Леклер, Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен.

Ферстаппен опередил Пиастри лишь на 0,011 секунды Фото: Mark Thompson/Getty Images

Голландец в итоге выиграл вторую квалификацию за два дня, а первый ряд на старте спринта с ним разделит Пиастри. Сайнс и Леклер заняли третье и четвёртое места, Норрис замкнул топ-5 — и второй день подряд оказался медленнее напарника-дебютанта. Гасли квалифицировался шестым, опередив Хэмилтона и Переса, Окон занял девятое место, а топ-10 замкнул Джордж Расселл.

Спринт Гран-при Бельгии стартует уже через два часа — в 18:00 по московскому времени.