Грубая ошибка сошла Хэмилтону с рук, но мы всё видели. Оценки за Гран-при Италии

15-й этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Карлос Сайнс — 9,5

Великолепный уикенд в исполнении испанца — на глазах сотен тысяч тифози именно Сайнс выжал из «Феррари» максимум и поднялся на подиум. Единственная помарка — блокировка в борьбе с Ферстаппеном. Если бы не этот эпизод, машина №55 дольше красовалась бы на первой строчке, но удержаться там до финиша ей всё равно было бы не суждено.

Макс Ферстаппен — 9

Ферстаппен побил рекорд Феттеля по количеству побед подряд и за явным преимуществом выиграл Гран-при Италии. Макс показал себя с неожиданной страны — терпеливым и выжидающим пилотом, впрочем, с таким преимуществом в темпе голландцу торопиться было попросту некуда.

Александер Албон — 9

Ещё один успех тайского пилота, который, несмотря на проблемы с балансом машины, квалифицировался шестым, а в гонке смог удержаться впереди «Макларенов». В каком-то смысле пилоты Уокинга сами сыграли Алексу на руку, но это не должно умалять его достижение — седьмое место стало повторением лучшего результата сезона.

Джордж Расселл — 8,5

Расселл вновь в своей наилучшей форме и выжимает из машины максимум. Перед квалификацией шасси Джорджа настроили с прицелом на гонку, что не помешало ему показать четвёртое время и опередить Переса с Албоном. Вкупе с сильным стартом именно суббота стала залогом сильного финиша. Но с Оконом бороться можно было и поаккуратнее.

Расселл вновь выступил сильнее Хэмилтона Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8,5

На трассах, требующих низкого коэффициента сопротивления воздуха, «Астон Мартин» приходится тяжелее — Алонсо признался, что в команде изначально прогнозировали финиш между девятой и 12-й позициями. Фернандо в итоге квалифицировался 10-м, а девятым закончил гонку лишь благодаря проблемам Пиастри. Но добиться большего не позволяла техника.

Шарль Леклер — 8

По ходу всего уикенда Леклер уступал в темпе Сайнсу и так и не смог блеснуть перед болельщиками «Феррари». Нужно отдать должное, Шарль лучше сберёг под финиш резину, однако этого всё равно не хватило, чтобы обогнать напарника на последних кругах. С другой стороны, на фоне проблем в пятницу даже четвёртое место — вполне достойный результат.

Валттери Боттас — 8

Финн не лучшим образом провёл квалификацию и на своём последнем быстром круге потерял время на первом и втором секторах. Но «Альфа Ромео» всё равно едва ли способна квалифицироваться намного выше, а в воскресенье Валттери отменно реализовал альтернативную тактику со стартом на «харде» и протиснулся в топ-10 после лишнего пит-стопа Пиастри.

Оскар Пиастри — 7,5

В Монце дебютант держался уверенно, выступил в квалификации лучше Норриса и закончил бы гонку в первой десятке, если бы не удар от Хэмилтона. В то же время стоит отметить, что чуть ранее Оскар погорячился на выезде с пит-лейн и допустил контакт в борьбе с напарником — битва за очки могла закончиться намного раньше.

Если бы не Хэмилтон, Пиастри набрал бы очки Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Серхио Перес — 7

Чеко добился максимального в присутствии Ферстаппена результата, отыгравшись после не самой лучшей квалификации, однако в проблемы мексиканец вновь загнал себя сам. Если бы не вылет в отбойник во второй тренировке, механикам не пришлось бы возвращать старый двигатель и было бы время попробовать «софт» в свободных заездах.

Ландо Норрис — 7

Как и Чеко, Норрис не смог как следует выступить в квалификации — в последней попытке Ландо с самого начала поехал не слишком чисто и в итоге не смог улучшить время. На первом круге британец опередил Льюиса Хэмилтона и закрепился на восьмом месте, но пройти напарника смог лишь за счёт более раннего пит-стопа.

Лиам Лоусон — 7

Вполне достойное продолжение дебюта новозеландца — в квалификации Лиам уступил напарнику всего полторы десятых, а на финише гонки Лоусон оказался лучшим среди тех, кто выбрал тактику двух пит-стопов. Новозеландец не только опередил более опытных Чжоу и Сарджента, но и финишировал всего в 6,6 секунды от 10-го места.

Нико Хюлькенберг — 7

В последней попытке в Q2 немец наделал немало ошибок, однако на старте он отыграл сразу три позиции и прорвался в топ-10, так что на них можно закрыть глаза. Увы, на длинных отрезках «Хаас» по-прежнему чрезвычайно слаб — в конце концов Хюлькенберг откатился на предпоследнее место и опередил только партнёра по команде.

С таким «Хаасом» шансов на очки у Халка нет Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пьер Гасли — 6,5

На скоростных трассах «Альпин» испытывает огромные проблемы и откатывается буквально на уровень аутсайдеров. Гасли опередил в квалификации напарника, но всё равно стартовал лишь 17-м и пропустил на первом круге Окона, а на финише проиграл в том числе Лоусону и Чжоу, которые использовали ту же тактику двух остановок.

Эстебан Окон — 6,5

Как и Гасли, Эстебан ничего не мог поделать с проблемным шасси, которое в конце концов окончательно сломалось. На момент схода Окон на восемь секунд опережал напарника, но едва ли сдержал бы его позади, поскольку на изношенных шинах проигрывал ему и Чжоу по секунде на каждом круге.

Льюис Хэмилтон — 6

В Монце экс-чемпион занял шестое место, что в контексте скорости «Мерседеса» выглядит достойным результатом. Однако сам Льюис посредственно смотрелся в квалификации, а в гонке на ровном месте врезался в Пиастри. После столкновения Хэмилтон совершил ещё два обгона и своей скоростью компенсировал штраф, тем не менее уикенд в целом был очень далёк от идеального.

Юки Цунода — 6

Выступить в гонке японцу не позволил отказавший уже на прогревочном круге двигатель, а вот после квалификации Юки был очень собой недоволен. По словам самого гонщика, машина позволяла уверенно пройти в финал квалификации, тогда как Цунода оказался в ней 11-м, в 13 тысячных позади Норриса.

Машина Цуноды сломалась ещё до старта Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 5

В квалификации на жёстких шинах китайский гонщик так и не почувствовал уверенности в машине и запорол две последние попытки. Не оправдала себя и тактика двух пит-стопов — в гонке Чжоу застрял позади Лоусона и Сарджента и был бесконечно далёк от очков.

Кевин Магнуссен — 4,5

В субботу датчанин пожаловался, что на «харде» у машины очень плохой баланс, однако Нико Хюлькенберг на точно такой же машине был на четверть секунды быстрее. Блеснуть в стиле напарника на первом круге Кевин тоже не смог, а потому практически всю гонку замыкал пелотон, лишь ненадолго опережая гонщиков «Альпин», когда те заезжали на пит-стоп.

Лэнс Стролл — 4

У канадца не было шанса потренироваться в пятницу, однако это не может быть оправданием для проигрыша 0,8 секунды напарнику в квалификации. Стролл стартовал с последнего места и ни разу по ходу гонки не поднимался выше 12-й позиции. Да, «Астон Мартин» в этот раз был медленнее, чем обычно, но не настолько, чтобы финишировать позади дебютантов на «Уильямсе» и «Альфа Таури».

Логан Сарджент — 2

Американский дебютант продолжает разочаровывать. В квалификации Логан пробился в Q2, но в обеих попытках на «медиуме» был медленнее, чем на «харде» в первом сегменте, а в гонке вынес с трассы Валттери Боттаса. В том эпизоде Сарджент сильно промахнулся на торможении, хотя должен был понимать, что едет не по траектории и обязан действовать осторожнее.