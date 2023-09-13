Самый сумасшедший сезон в истории Ф-1: 11 победителей и сенсационный чемпион

В этом году Формула-1 бьёт всевозможные антирекорды по уровню интриги в чемпионате: «Ред Булл» выиграл 14 гонок из 14 возможных. Текущему сезону явно не хватает градуса безумия, поэтому мы вспомним главные события и явления самого сумасшедшего сезона в истории Формулы-1 – чемпионата 1982 года.

На титул претендовали пилоты четырёх разных команд

По итогам сезона-1982 на первых пяти строчках личного зачёта расположились представители четырёх разных команд: Кеке Росберг («Уильямс»), Дидье Пирони («Феррари»), Ален Прост («Рено»), Джон Уотсон и Ники Лауда (оба — «Макларен»). Причём это не просто статистический факт ради статистического факта: каждый из них всерьёз претендовал на чемпионский титул.

Столь разнообразное представительство в чемпионской гонке стало следствием достаточно любопытной расстановки сил в чемпионате. Дело в том, что каждая из четырёх команд-претендентов на титул была сильна в одном из компонентов. К примеру, «Рено» удалось построить быстрейший по чистой скорости болид (Прост и Арну выиграли 10 квалификаций из 16), однако надёжности французским машинам явно не хватало. «Феррари» была лучшей по гоночному темпу, но «красные» страдали от нестабильности в вопросе пилотского состава (чуть попозже поговорим об этом подробнее). Что касается «Уильямса» и «Макларена», то их в чемпионскую гонку затащила относительно высокая (по сравнению с главными конкурентами) надёжность болидов, а также какая-никакая стабильность на дистанции всего сезона.

Карлос Ройтеманн покинул «Уильямс» после второй гонки чемпионата

В 1981 году Ройтеманн обиднейшим образом упустил чемпионский титул в последней гонке чемпионата. Сезон-1982 аргентинец начинал в статусе ярко выраженного лидера «Уильямса»: на смену главному пилоту начальной эпохи команды Алану Джонсу пришёл Кеке Росберг, который ранее гонялся исключительно в аутсайдерах.

Главенствующий статус в команде вкупе с конкурентоспособной техникой делал многоопытного Ройтеманна одним из главных фаворитов сезона. 39-летний аргентинец имел все шансы закрыть гештальт с завоеванием чемпионского титула в Ф-1, но по собственной воле отказался от подобного подарка судьбы: в преддверии третьего этапа сезона Карлос покинул «Уильямс», попутно завершив формульную карьеру. Ни со стороны пилота, ни со стороны команды официальных заявлений не последовало. Самая распространённая версия гласит, что причиной для разрыва отношений послужила начавшаяся Фолклендская война – аргентинец посчитал неуместным своё нахождение в британском коллективе.

Освободившееся место в кокпите «Уильямса» на один Гран-при занял Марио Андретти, а начиная с пятого этапа чемпионата и вплоть до конца сезона позицию второго пилота в команде из Гроува закрыл Дерек Дэли. Возможностью всей карьеры ирландец, мягко говоря, не воспользовался: ни одного финиша в топ-3.

Война FISA и FOCA: 10 команд бойкотировали Гран-при Сан-Марино

В 1982 году случился апогей противостояния двух гоночных структур FISA (международная федерация автоспорта – ответвление ФИА) и FOCA (ассоциация конструкторов Ф-1). Две организации конфликтовали уже не первый год (по большей части из-за разногласий, касающихся технического регламента), а точка кипения был достигнута в преддверии четвёртого этапа сезона, проходившего в Имоле.

За месяц до Гран-при Сан-Марино состоялся этап в Бразилии, по итогам которого были дисквалифицированы Кеке Росберг и Нельсон Пике – пилоты команд, имевших членство в FOCA. В попытках нивелировать отставание по части мощности двигателя от использовавших турбомоторы «Феррари» и «Рено» (занимали сторону FISA) команды из лагеря FOCA воспользовались лазейкой в регламенте.

Согласно тогдашним правилам, взвешивание болидов после финиша происходило с заправленными эксплуатационными ёмкостями (баками для охлаждающих жидкостей и смазочных материалов). А что в регламенте прописано не было, так это обязательное наличие жидкостей в баке по ходу заездов. Памятуя об этом, некоторые команды, имевшие членство в FOCA, установили на свои машины баки якобы для жидкости, охлаждающей тормоза. Перед гонкой ёмкости пополнялись водой, по ходу заезда баки благополучно пустели, а после финиша вновь заполнялись до отказа. Согласно букве закона, подобный манёвр запрещён не был, но финишировавшие на первых двух позициях Пике («Брэбем») и Росберг («Уильямс») были дисквалифицированы, после чего победа отошла пилоту «Рено» Алену Просту.

Эта история буквально разделила паддок на два лагеря. И если на следующий этап в США приехали все участники, то вот гонку в Имоле бойкотировали практически все команды из лагеря FOCA («Макларен», «Брэбем», «Уильямс», «Лотус» – самые видные представители). В итоге на Гран-при Сан-Марино прибыли всего семь команд – 10 гоночных коллективов этап в Италии проигнорировали. После гонки в Имоле конфликт FISA и FOCA будет разрешён.

Трагичный исход внутрикомандной дуэли в «Феррари»

Гран-при Сан-Марино запомнился не только бойкотом от 10 команд, но и вспыхнувшим конфликтом между пилотами «Феррари» Жилем Вильнёвом и Дидье Пирони. В отсутствие главных команд из лагеря FOCA претендентов на победу в Имоле осталось всего два – «Феррари» и «Рено».

В квалификации успешнее оказались французы: Арну и Прост заняли первый ряд стартового поля. А вот уже непосредственно в гонке удача оказалась на стороне «Скудерии»: оба представителя «Рено» завершили заезд из-за проблем с двигателем. После схода Арну за 16 кругов до финиша в лидеры гонки вышел Жиль Вильнёв, следом за ним шёл Дидье Пирони. К тому моменту у «красных» попросту не осталось конкурентов. Победный дубль капитанскому мостику «Феррари» виделся чем-то неизбежным, поэтому в целях минимизирования рисков возникновения механических проблем Вильнёву и Пирони было приказано сбавить темп.

Жиль Вильнёв в 1982 году Фото: Allsport/Getty Images

Проблема заключалась в том, что каждый из пилотов «Скудерии» понял данное послание по-своему. Канадец решил, что им приказано спокойно доехать гонку на тех же позициях, логичным образом сбавив темп, в то время как Пирони не отказал себе в возможности воспользоваться ситуацией и принялся вовсю атаковать напарника. За последние 15 кругов гонки лидер заезда сменился пять раз, и на последнем круге французский пилот всё же вырвал победу.

От подобного поступка напарника Вильнёв был вне себя от ярости. В порыве гнева Жиль даже заявил, что больше никогда не заговорит с Пирони. К сожалению, слова канадца оказались пророческими: через две недели он погибнет в результате аварии во время квалификации на «Зольдере».

Сумасшедшая развязка Гран-при Монако

Сезон-1982 сам по себе выдался безумным, но гонка в Монако выделяется даже на фоне событийного чемпионата. Причём поначалу гоночный уикенд на берегу Лазурного моря складывался вполне обыденно: квалификацию уже традиционно выиграл представитель «Рено» – не сей раз Рене Арну.

Француз уверенно стартовал в воскресенье, сохранив первую строчку. Лидировал Рене вплоть до разворота на 14-м круге – сход с дистанции. Новым лидером гонки стал напарник Арну Ален Прост. Для первого пилота «Рено» гонка в Монте-Карло была отличной возможностью упрочить лидерство в чемпионате (перед Гран-при Монако он опережал Уотсона на один балл), но он ей так и не воспользовался. За четыре круга до финиша француз потерял машину после выхода из шиканы – авария, сход с дистанции.

Риккардо Патрезе в 1982 году Фото: Getty Images

Под занавес заезда пелотон возглавил гонщик «Брэбема» Риккардо Патрезе, однако пролидировал он совсем недолго: на предпоследнем круге итальянец допустил нелепую ошибку на входе в шпильку «Гранд Отель» – разворот.

Новым лидером гонки стал Дидье Пирони, но и он очень быстро упустил первую строчку: на последнем круге француз остановился в тоннеле – закончилось топливо. В лидеры должен был выйти Андреа де Чезарис на «Альфа Ромео», но он столкнулся с той же проблемой, что и Пирони. А победителем в тот день стал Патрезе, которому всё же удалось продолжить движение после разворота. Он вообще стал единственным пилотом, которому удалось преодолеть все 76 кругов дистанции. Пирони и де Чезарис были классифицированы на второй и третьей позициях соответственно.

Главный фаворит чемпионата Дидье Пирони не смог завершить сезон

К 12-му этапу сезона, проходившему на «Хоккенхаймринге», главным фаворитом чемпионата виделся Дидье Пирони. За пять гонок до конца сезона пилот «Феррари» возглавлял личный зачёт, опережая Джона Уотсона на девять очков. Француз взял поул и в Германии, но стартовать в той гонке ему так и не удалось.

Во второй части квалификации Пирони не заметил медленного движущийся «Рено» Алена Проста на дождевой трассе, в результате чего на полной скорости налетел на болид соотечественника. Дидье повезло выжить в столь страшной аварии, но сезон, как и формульная карьера, для него в любом случае был окончен: Пирони получил серьёзные травмы ног, от которых восстанавливался на протяжении последующих четырёх лет.

В воскресенье первая позиция на стартовом поле осталась пустой. В начале гонке лидерство захватил стартовавший третьим Рене Арну, но уже на втором круге пелотон возглавил Нельсон Пике. Лидировал бразилец вплоть до 18-го круга – до тех пор, пока его не вынес круговой Элисео Саласар. В историю этот эпизод вошёл благодаря последующим действиям Пике: разъярённый Нельсон выскочил из кокпита, после чего направился «воспитывать» чилийца. Пике два раза ударил по шлему Саласара и даже пытался добавить ногой (не получилось).

Что касается победителя, то триумфатором в тот день стал Патрик Тамбе, который заменил погибшего Жиля Вильнёва в составе «Феррари».

Чемпионом стал теневой фаворит Кеке Росберг

За четыре этапа до конца чемпионата главная интрига заключалась в том, сможет ли кто-то догнать уже не участвующего в гонках Пирони – Уотсон отставал от француза на девять очков, Росберг – на 12, Прост – на 14, Лауда – на 15.

Казалось бы, для дистанции четырёх Гран-при отрывы не сильно большие — даже с учётом того, что за победу тогда давали девять очков. Но в то же время нельзя игнорировать хаотичный характер того чемпионата – стабильности в сезоне-1982 не хватало каждому из претендентов на титул. За примерами далеко ходить не придётся: в первой же гонке после Гран-при Германии, проходившей на «Остеррайхринге», Уотсон и Прост пролетели мимо очков из-за возникших механических проблем.

Джон Уотсон не сумел остановить Кеке Росберга Фото: Allsport/Getty Images

Осечкой конкурентов воспользовался финишировавший вторым Кеке Росберг, который среди всех претендентов на титул котировался едва ли не ниже всех. А уже на следующем этапе в Дижоне пилот «Уильямса» одержал первую победу в сезоне (как и в карьере), после чего возглавил личный зачёт, опередив Пирони. За два этапа до конца сезона отрыв Росберга от главного преследователя Алена Проста составлял 11 очков, от Уотсона и Лауды – 12.

В оставшихся двух гонках чемпионата Росберг набрал всего лишь два очка, но для соперников всё равно остался недосягаем: в Монце и Лас-Вегасе побеждали не участвовавшие в чемпионской гонке пилоты. Таким образом, Кеке Росберг стал вторым в истории гонщиком, которому удалось взять чемпионский титул, одержав всего лишь одну победу за сезон (первым был Майк Хоторн в 1958-м).

Из других статистических особенностей безумного чемпионата стоит отметить рекорд по количеству победителей в рамках одного сезона: в 16 Гран-при 1982 года побеждали 11 разных пилотов. Помимо вышеупомянутой пятёрки, сражавшейся за титул, в том сезоне выигрывали ещё шесть гонщиков: Рене Арну («Рено»), Патрик Тамбе («Феррари»), Микеле Альборето («Тиррелл»), Элио де Анджелис («Лотус»), Риккардо Патрезе и Нельсон Пике (оба — «Брэбем»). Также в сезоне-1982 был установлен рекорд по количеству пилотов, побывавших на пьедестале почёта (18 человек).

По сей день чемпионат 1982 года остаётся самым безумным в истории Формулы-1.