7 гонщиков, которым удалось выиграть в дебютном сезоне Формулы-1

В минувший гоночный уикенд Оскар Пиастри одержал дебютную победу в Формуле-1. Да, пока что австралиец выиграл всего лишь спринт – в год доминирования Макса Ферстаппена о триумфе в гонке приходится только мечтать. Впрочем, у Пиастри ещё есть пять этапов, чтобы войти в историю как редкий дебютант, выигравший Гран-при Формулы-1. Ну а пока что мы вспомним семёрку гонщиков, которым всё же удалось подняться на первую ступень пьедестала почёта в первый год выступлений в «Королевских гонках».

Льюис Хэмилтон («Макларен») — сезон-2007

Хэмилтон – последний на сегодняшний день пилот, кому посчастливилось дебютировать в «Королевских гонках» в составе топ-команды. То, что Льюис не обделён талантом, было понятно ещё при переходе британца в «Макларен» (как-никак взял титул в GP2 с первой попытки), однако перспективный новичок превзошёл даже самые смелые ожидания.

Уже в дебютной гонке в Австралии Хэмилтон финишировал третьим. Далее последовала серия из четырёх подряд финишей на втором месте, ну а затем чемпионат нагрянул в Канаду. С самого начала гоночный уикенд складывался в пользу Льюиса. В субботу молодой британец взял дебютный поул в Ф-1, а в воскресенье провёл мегауверенную гонку, возглавляя пелотон практически всю дистанцию (отдал лидерство на три круга после первого пит-стопа). Так, уже в своём шестом Гран-при Хэмилтон одержал первую победу, окончательно утвердившись в статусе претендента на титул. В сезоне-2007 Льюис выиграет ещё три раза, но ошибки в заключительной части чемпионата не позволят супердебютанту взять титул с первой попытки.

Хуан Пабло Монтойя («Уильямс») — сезон-2001

Не менее эффектно начал свой путь в Ф-1 Хуан Пабло Монтойя – уже в третьем Гран-при дебютант бросил вызов самому Михаэлю Шумахеру. На третьем круге гонки на «Интерлагосе» Хуан Пабло дерзким манёвром опередил немецкого чемпиона, едва не выдавив его на траву. Так Монтойя вышел в лидеры заезда. Первую строчку пилот «Уильямса» удерживал вплоть до 38-го круга – ровно до тех пор, пока его на торможении не протаранил круговой Йос Ферстаппен. Таким вот обидным образом колумбиец лишился потенциальной победы.

Монтойя лидирует на Гран-при Италии — 2001 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Впрочем, для Монтойи это была далеко не единственная возможность выиграть гонку в первом сезоне Ф-1. В Германии и Бельгии Хуан Пабло стартовал с первой позиции, но раз за разом механические проблемы перечёркивали шансы колумбийца на триумф. А вот третий поул, завоёванный в Монце, Монтойя наконец-таки смог реализовать: тактика одного пит-стопа позволила колумбийцу взять вверх в дуэли с пилотами «Феррари».

Жак Вильнёв («Уильямс») — сезон-1996

Доминирующий болид, обширная тестовая программа и природная скорость – казалось бы, победа Вильнёва в одной из гонок дебютного сезона была просто неминуема. Причём подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта канадец мог уже по итогам дебютного Гран-при. В «Альберт Парке» Жак выиграл квалификацию и возглавлял пелотон бóльшую часть гонки, но из-за утечки масла дебютант упустил лидерство за пять кругов до финиша. В тот день Вильнёв финишировал вторым.

Дебютной победы Жаку пришлось ждать вплоть до четвёртого этапа, проходившего на «Нюрбургринге». На старте гонки канадец захватил лидерство, опередив замешкавшегося Хилла. В дальнейшем Вильнёв уверенно удерживал первую строчку, завершив заезд в статусе лидера. В оставшейся части сезона канадец одержит ещё три победы и вплоть до финального этапа будет претендовать на титул, но всё же уступит чемпионство более опытному Хиллу.

Эмерсон Фиттипальди («Лотус») — сезон-1970

В «Королевских гонках» Фиттипальди дебютировал в середине сезона-1970. С седьмого этапа чемпионата «Лотус» начал предоставлять бразильцу третью машину – поначалу предыдущую модель 49C, на которой он провёл три гонки (два схода и финиш на четвёртом месте). В преддверии Гран-при Италии Эмерсон наконец получил в своё распоряжение актуальный болид 72C, но на старт гонки в Монце не вышел: в пятницу Фиттипальди попал в серьёзную аварию – на этом гоночный уикенд для бразильца был окончен. Впрочем, Эмерсон в любом случае не смог бы принять участие в той гонке, ведь во время квалификации разбился лидер «Лотуса» Йохен Риндт, после чего команда в полном составе снялась с Гран-при.

Пропустив этап в Канаде, коллектив Колина Чепмена вернулся к соревнованиям уже на следующем Гран-при, проходившем в Уоткинс-Глене. После гибели Риндта завершил гоночную карьеру второй пилот «Лотуса» Джон Майлз, поэтому в США Фиттипальди приехал в статусе новоиспечённого лидера команды (его напарником стал дебютант Рейне Виселль).

Презентация «Лотуса» 72 Фото: Norman Quicke/Getty Images

Наконец-таки освоившись за рулём болида 72C, Эмерсон показал вполне неплохой результат в квалификации – третье время. Но вот гонку бразилец начал из рук вон плохо: по ходу первого круга он откатился на восьмое место. Затем, правда, Фиттипальди отыграл четыре позиции – впереди него следовали Икс, Родригес и Стюарт.

Возможно, Эмерсон так бы и финишировал четвёртым, но во второй половине гонки соперники бразильца начали испытывать разного рода проблемы. Сначала из-за поломки топливопровода в боксы свернул Икс, затем двигатель Стюарта начал терять масло, что и послужило причиной схода с дистанции, а за восемь кругов до финиша из-за излишнего расхода топлива на дозаправку уехал Родригес. Возглавив пелотон под занавес заезда, Фиттипальди спокойно довёл дело до победного конца – это была его четвёртая гонка в Ф-1.

Клей Регаццони («Феррари») — сезон-1970

И снова чемпионат 1970 года. Начиная с четвёртого этапа сезона, у «Феррари» появилась возможность выставить на стартовую решётку вторую машину (да, были у «Скудерии» и такие проблемы). На вакантное место в красном болиде претендовали двое дебютантов: итальянец Иньяцио Джунти и швейцарец Клей Регаццони. Каждому из кандидатов в рамках контрольных прокатов дали проехать по две гонки – убедительнее оказался Регаццони, которой и стал напарником Жаки Икса на постоянной основе.

Верность принятого в Маранелло решения Клей начал доказывать практически сразу. Уже в четвёртой по счёту гонке в Ф-1 Регаццони финишировал вторым, менее секунды уступив на финише победившему Иксу. Следующим в календаре стоял печально известный Гран-при Италии. Как мы уже сказали, гонку в Монце пропускали скорбевшие по погибшему напарнику пилоты «Лотуса».

Клей Регаццони в 1971 году Фото: Getty Images

В отсутствие команды Колина Чепмена за первую строчку развернулась нешуточная борьба между пятью пилотами – Иксом, Регаццони (оба — «Феррари»), Педро Родригесом, Джеки Оливером (оба — «БРМ») и Джеки Стюартом («Тиррелл»). За первые 13 кругов каждый из вышеуказанной пятёрки успел полидировать, но постепенно претендентов на победу становилось всё меньше и меньше. Сначала не выдержал мотор на машине Родригеса, затем из-за проблем со сцеплением закончил гонку Икс, а ближе к экватору заезда сошёл с дистанции и Оливер.

Так в гонке осталось всего два претендента на победу – Стюарт и Регаццони. За оставшиеся 37 кругов дистанции лидер Гран-при менялся 12 раз: Джеки и Клей попеременно возглавляли пелотон. В конечном итоге победу в этой дуэли одержал швейцарец.

Джеки Стюарт («БРМ») — сезон-1965

Стюарту посчастливилось дебютировать в «БРМ» – единственной команде сезона-1965, которая могла составить хоть какую-то конкуренцию «Лотусу». Первую гонку в Ф-1 Джеки завершил на шестой позиции, а затем выдал серию из трёх подиумов подряд. И наверняка в том сезоне Стюарт мог бы время от времени бороться за победы, но уж слишком недосягаем был Джим Кларк: в первых семи этапах лидер «Лотуса» одержал шесть побед – не покорился ему лишь Гран-при Монако, в котором он просто не принимал участия из-за «командировки» на «Инди-500».

Победную поступь Кларка прервал восьмой этап чемпионата, проходивший в Монце. Джим уже по традиции одержал победу в квалификации, но вот в самой гонке Кларк столкнулся с серьёзной оппозицией в лице двух пилотов «БРМ» – Хилла и Стюарта. С самого старта образовалась лидирующая группа из трёх британских джентльменов. Бóльшую часть дистанции они поочерёдно сменяли друг друга во главе пелотона, а за 13 кругов до финиша случилось, казалось бы, невозможное: Кларк столкнулся с механическими проблемами – отказал топливный насос.

Победа Джеки Стюарта на Гран-при Италии 1971 года Фото: Keystone/Getty Images

Так претендентов на победу осталось двое. Пилоты «БРМ» продолжили играть в кошки-мышки, отбирая друг у друга лидерство. За три круга до конца дистанции пелотон возглавил Хилл, но совсем ненадолго: Грэм ошибся при прохождении «Параболики» – Стюарт снова вышел на первое место. На сей раз Джеки уже не упустит своего, спокойно доведя дело до победного конца.

Джанкарло Багетти («Феррари») — сезон-1961

По сей день Багетти остаётся единственным пилотом, которому удалось выиграть дебютный Гран-при Формулы-1. В далёком 1961-м при помощи итальянской федерации автомобильной промышленности («ФИСА») Джанкарло дебютировал в «Королевских гонках». В преддверии Гран-при Франции «Скудерию» покинул Оливье Жандебьен, чем и воспользовались итальянцы, «подкараулив» освободившуюся машину.

Багетти однозначно повезло с моментом дебюта в Ф-1, ведь сезон-1961 прошёл под знаком доминирования «Феррари». Начало гоночного уикенда в Реймсе уже традиционно складывалось в пользу «красных»: троица пилотов заводской команды «Скудерии» оккупировала первый ряд стартового поля. Что же до Багетти, то для него дебютный этап поначалу не сулил ничего позитивного: 12-е место в квалификации.

Впрочем, в гонке ситуация кардинально изменилась: пилоты «Скудерии» страдали от разного рода проблем, а новичок, представлявший «ФИСА» (выступал на «Феррари» как на клиентском шасси), прорывался наверх и в конце концов возглавил пелотон за 12 кругов до финиша. Оставшуюся часть дистанции Джанкарло вёл ожесточённое сражение за лидерство с представителем «Порше» Дэном Герни. Дуэль завершилась в пользу Багетти, который, словно в голливудском фильме, вырвал победу из рук американца, совершив обгон за 100 метров до финишной черты!

Красивая история. Жаль только, дальнейшая гоночная карьера у итальянца совсем не сложилась. Ну, зато в историю «Королевских гонок» вошёл. Достижение Багетти в будущем вряд ли кто-то перебьёт.