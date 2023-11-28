«Супердед» Алонсо и ещё 4 момента, скрасивших скучный сезон Формулы-1

Минувший сезон Формулы-1 стал одним сплошным разочарованием. В этом году не то что не было намёка на борьбу за титул – даже в отдельно взятых Гран-при борьба за первое место шла крайне редко: «Ред Булл» выиграл 21 гонку из 22 возможных. Впрочем, даже такой разочаровывающий сезон смог подарить нам несколько позитивных моментов.

Фернандо Алонсо снова на подиуме

Переход испанца в «Астон Мартин» изначально вызывал массу вопросов – на бумаге трансфер выглядел более чем рискованным. Впрочем, как показала практика, летом 2022 года Алонсо принял верное решение. Впервые со времён выступления за «Феррари» Фернандо вернулся в борьбу за высокие позиции. Конечно, при столь монструозном «Ред Булл» о сражениях за победы не могло идти и речи, но вот за место в топ-3 42-летний «Супердед» Алонсо частенько боролся.

За первые шесть гонок Алонсо завоевал пять подиумов – в 2,5 раза больше, чем за предыдущие девять лет! А на Гран-при Монако Фернандо и вовсе имел реальные шансы на победу, но запоздалый переход на дождевую резину перечеркнул шансы испанца.

Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

В дальнейшем «Астон Мартин» несколько растеряет темп, но тем не менее Фернандо ещё трижды поднимется на пьедестал почёта. Отдельного упоминания заслуживает развернувшееся на «Интерлагосе» сражение за третье место между Алонсо и Пересом, ставшее украшением всего Гран-при. На менее быстрой машине Фернандо удалось отвоевать место в топ-3. Пожалуй, это был один из самых красочных подиумов в карьере испанского пилота.

Обнадёживающий прогресс «Макларена»

Болельщикам со стажем всегда грустно наблюдать, как легендарные и некогда успешные команды валятся вниз. К счастью, «Макларен» выбрался из подвала, где очутился с «Хондой», но со вступлением в силу нового регламента прогресс будто бы остановился. Команда из Уокинга заняла лишь пятое место по итогам чемпионата 2022 года.

Настораживающе для «оранжевых» начинался и минувший сезон: команда демонстрировала крайне низкий темп – в первых двух гонках тандем Норрис-Пиастри не набрал ни одного очка. В дальнейшем «Макларен» провалит ещё несколько этапов, а затем «Королева автоспорта» нагрянет в Сильверстоун. К домашнему Гран-при коллектив из Уокинга приготовил масштабные обновления, которые, о чудо, заработали, причём сразу: Норрис финишировал вторым, Пиастри – четвёртым.

На следующем этапе в Венгрии Ландо повторил успех. Начиная с Гран-при Сингапура, «Макларен» окончательно закрепился в статусе второй силы пелотона. Прогресс «оранжевых» дарит определённые надежды, что в обозримом будущем «Макларен» сможет наконец-таки вернуть себе статус топ-команды. Для Формулы-1 камбэк «Макларена» несёт сплошные плюсы, ведь чем больше конкурентоспособных команд в пелотоне, тем лучше для чемпионата.

Яркий дебют Оскара Пиастри

Нельзя сказать, что удачный дебют Пиастри стал сенсацией (как-никак главный талант поколения), но тот факт, что Оскар полностью оправдал выписанные ему авансы, не может не радовать. Последние пару сезонов дебютанты чемпионата частенько разочаровывали: Мик Шумахер, Никита Мазепин, Логан Сарджент и Ник де Врис тому подтверждение. Ладно хоть Пиастри не ударил в грязь лицом, доказав, что новички (которых в последние годы совсем уж неохотно принимают в Ф-1) вполне могут показывать достойные результаты на первый год выступлений в «Королевских гонках».

В минувшем сезоне Оскар одержал победу в спринте Гран-при Катара, завоевал два подиума, да и просто вполне достойно смотрелся на фоне Норриса. Да, без глупых ошибок со стороны Пиастри не обошлось, но их можно списать на неопытность. Самое главное, что австралиец обладает должным потенциалом для дальнейшего роста. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что в будущем Пиастри станет одним из сильнейших гонщиков пелотона.

История Лоусона и возвращение Риккардо

Так уж получилось, что провал Ника де Вриса в «Альфа Таури» подарил нам сразу два красивых сюжета. Для начала увольнение голландского пилота позволило вернуться в пелотон Даниэлю Риккардо. После неудачного отрезка в «Макларене» формульная карьера австралийца оказалась в подвешенном состоянии – Дэн рисковал навсегда выпасть из обоймы боевых пилотов Ф-1.

Почему возвращение Риккардо в пелотон мы отнесли к позитивным моментам сезона? Во многом из-за того, что наблюдать за Дэном в роли пилота «Альфа Таури» оказалось куда интереснее, нежели за де Врисом. Всё-таки каждый Гран-при Риккардо воспринимался как мини-экзамен в преддверии возможного повышения до пилота «Ред Булл» в 2025 году.

Лиам Лоусон и Даниэль Риккардо Фото: Peter Fox/Getty Images

Другим интересным сюжетом, развернувшимся в стане младшей команды «быков», стал дебют Лиама Лоусона в Ф-1. Во время тренировки Гран-при Нидерландов Риккардо угодил в аварию, в результате которой получил перелом руки. Австралиец выбыл из строя на пять этапов, а его место в кокпите «Альфа Таури» занял Лоусон.

На адаптацию новозеландскому пилоту потребовался всего один гоночный уикенд — уже начиная со второго этапа, Лоусон стал демонстрировать вполне приличные результаты. Звёздный час Лиама пробил в Сингапуре: в субботу новичок «Альфа Таури» прошёл в финальный сегмент квалификации, попутно выбив самого Ферстаппена, а в воскресенье – набрал дебютные очки в Ф-1, финишировав на девятом месте.

К сожалению, даже столь впечатляющие результаты не убедили руководство «быков» подписать Лоусона боевым пилотом «Альфа Таури» на следующий сезон – новозеландец будет довольствоваться статусом «резервиста».

Гран-при Сингапура

Ну не могли же мы проигнорировать единственное поражение «Ред Булл» в сезоне! Кочковатая городская трасса в Сингапуре настолько не подошла австрийской команде, что впервые в году «быки» оказались отрезаны от борьбы за победы. С самого начала гоночный уикенд не сулил «Ред Булл» ничего позитивного: Ферстаппен квалифицировался 11-м, Перес – 13-м. По части гоночного темпа гегемоны также оказались непривычно слабы: Макс финишировал пятым.

В отсутствие доминаторов борьба за победу развернулась между двумя командами – «Феррари» и «Мерседесом». С самого старта и вплоть до финиша зрители наблюдали напряжённое сражение за первое место. В этой гонке было всё: тактическая дуэль, свыше двух претендентов на победу, драматическая развязка в виде аварии Расселла, а также плотный финиш лидирующей группы – первое и третье место разделила всего лишь одна секунда.

Карлос Сайнс после победы на Гран-при Сингапура Фото: Clive Rose/Getty Images

Единственным пилотом, кому удалось прервать победную поступь «Ред Булл», стал Карлос Сайнс. Как нельзя кстати ему помог друг из «Макларена» Ландо Норрис, который на последних кругах сдержал пилотов «Мерседеса», которые благодаря дополнительному пит-стопу получили свежий комплект резины на финальный отрезок гонки, а соответственно, и преимущество над Сайнсом и Норрисом. Впрочем, даже этого не хватило Расселлу и Хэмилтону для того, чтобы взять вверх над дуэтом КарЛандо. Скорее всего, это была самая красочная гонка сезона.