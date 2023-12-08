Интригу в Формуле-1 гарантирует правило из Америки? Максимально спорная идея

Только представьте: финальная гонка сезона-2023 в Абу-Даби. На «Ред Булл» доминировавшего весь год Ферстаппена по злому стечению обстоятельств отказывает, допустим, коробка передач – сход с дистанции. А чемпионом в этих обстоятельствах становится финишировавший седьмым Фернандо Алонсо, который не одержал ни одной победы в сезоне.

Звучит поистине безумно, если не дико, но именно так закончился бы минувший чемпионат, если бы в Формуле-1 действовала система плей-офф. Что это такое и нужно ли это «Королевским гонкам»?

Система плей-офф в автоспорте: как это работает?

Из всех более-менее известных гоночных чемпионатов планеты Земля система плей-офф сегодня используется только в NASCAR (как в главном, так и в младших дивизионах). «Гонки на выбывание» в американском первенстве появились относительно недавно – в 2004 году (слово плей-офф начали использовать только в 2017-м, но принцип был тот же).

Ходили слухи, что причиной для столь радикального нововведения стали итоги сезона-2003: Мэтт Кенсет стал чемпионом, завоевав всего одну победу в 36 гонках — при том, что аж 10 его соперников побеждали чаще него, а один так и вовсе выиграл восемь гонок. Впрочем, руководство чемпионата всячески отнекивалось от связи титула Кенсета с внедрением системы плей-офф.

За практически 20-летнюю историю существования система плей-офф в NASCAR всячески эволюционировала: менялись количество участников «гонок на выбывание», система начисления очков и критерии попадания в плей-офф.

Согласно действующим на сегодняшний день правилам, регулярный сезон NASCAR Cup Series (так называется главный дивизион) состоит из 26 гонок, на плей-офф отводится 10 финальных этапов. В «гонках на выбывание» участвуют 16 гонщиков, одержавших наибольшее количество побед за регулярный сезон (дополнительный показатель – количество очков). Если за регулярку не набралось 16 разных победителей, то оставшиеся места в плей-офф достаются пилотам, заработавшим наибольшее количество очков.

Непосредственно «гонки на выбывание» состоят из четырёх раундов. В преддверии первого раунда сбрасываются очки всех участников чемпионского сражение до отметки в 2000 баллов, к которым добавляются бонусные очки за достижения в регулярном сезоне (победы в гонках, победы в стейджах, итоговое положение в личном зачёте).

По итогам первого раунда плей-офф, состоящего из трёх гонок, из борьбы за титул выбывают четыре пилота. Следующие два раунда пройдут по схожей схеме: три этапа с последующим отсевом четырёх худших пилотов, перед началом каждого нового цикла к начисленным участникам чемпионского сражения 3000 или 4000 очков (в зависимости от раунда) будут прибавлены завоёванные в предыдущих гонках плей-офф баллы.

А вот финальный раунд несколько отличается от трёх предыдущих. Во-первых, это всего лишь одна гонка. А во-вторых, в заключительном заезде сезона уже не учитываются набранные в предыдущих гонках плей-офф очки: кто из четырёх претендентов на титул финиширует впереди – тот и чемпион.

Также стоит отметить, что в этапах, проходящих в рамках плей-офф, участвуют также и пилоты, лишившиеся шансов на титул – в их случае борьба идёт просто за победу в отдельно взятой гонке.

И всё-таки, нужна ли система плей-офф Формуле-1?

Гран-при Абу-Даби 2021 года – пример того, как мог бы выглядеть финал сезона Формулы-1 в эпоху плей-офф. Всё, что было раньше, не имеет значения – есть только одна гонка, кто финиширует впереди, тот и чемпион. Финал сезона-2021 получился скандальным, но самое главное – он подарил зрителям массу эмоций. Всего лишь одна гонка (если даже не один круг) затмила собой несколько предыдущих сезонов. Разве не к этому должна стремиться утратившая нерв Формула-1?

В какой-то степени «гонки на вылет» можно назвать некой панацеей от приевшегося болельщикам доминирования одной команды или пилота, ведь при системе плей-офф никто не сможет оформить чемпионство за шесть гонок до конца сезона – судьба титула в обязательном порядке будет решаться в финальном Гран-при. Определённую долю интриги подобное нововведение точно внесёт, однако не всё так гладко с «гонками на выбывание», как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, не будем забывать, что плей-офф отлично работает именно в NASCAR, где на весь чемпионат приходится лишь пару производителей и ни о каком серьёзном техническом преимуществе не может идти и речи. То есть в американской серии сток-каров команды и пилоты изначально находятся в более равных условиях – система плей-офф привносит дополнительную интригу, но не переворачивает ход чемпионата с ног на голову.

Во-вторых, даже если в Ф-1 будет действовать система плей-офф, она никак не повлияет на расстановку сил в пелотоне. Если одна команда имеет гигантское преимущество над всеми остальными, то и на последнем Гран-при ситуация глобально не изменится. Ну а если доминирующая команда и станет жертвой форс-мажора на финальном этапе, то в таком случае чемпионат получит совсем уж шального победителя, который ну никак не тянет на обладателя титула. Нейтральным зрителям, может, и будет весело, но вот справедливостью здесь и близко не пахнет. В таком случае спортивный регламент Ф-1 со своей главной задачей в виде определения действительно сильнейшей команды и пилота не справится.

В общем, система плей-офф в Формуле-1 имеет право на жизнь лишь в том случае, если участники чемпионского сражения подойдут к финальному этапу в более-менее одинаковой форме, что в принципе труднодостижимо, учитывая продолжающуюся практически по ходу всего сезона гонку обновлений, а также ограниченное количество элементов силовой установки на дистанцию чемпионата – перерасход запчастей происходит как раз под занавес сезона.

Да и к тому же не будем забывать специфику Формулы-1. Система плей-офф хорошо работает в формате очных встреч в условном футболе, теннисе или ралли-кроссе. Но как она себя проявит в чемпионате, где не предусмотрено никакого разделения на группы, где одновременно соревнуются все 20 гонщиков, что заявлены на Гран-при? Сколько поднимется шума, когда не участвующий в плей-офф аутсайдер столкнётся с участником чемпионского сражения? А если это будет, например, представитель «Альфа Таури»?

Напомним, в формате «гонок на вылет» неудача на одном этапе может выбить пилота из борьбы за титул. А как быть с техническим фактором? Ведь механические проблемы, возникшие в одной конкретной гонке, точно так же могут перечеркнуть шансы пилота на чемпионство.

В общем, получается слишком сложно и несправедливо. Или ради гарантированной интриги потерпим? Как вы считаете, стоит ли руководству Формулы-1 провести эксперимент с внедрением системы плей-офф? Голосуйте в нашем опросе!