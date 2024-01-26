6 самых странных названий команд Формулы-1

На днях было объявлено о переименовании младшего коллектива «Ред Булл в Формуле-1: отныне вторая команда «быков» будет носить название Visa Cash App RB. Наименование для гоночной конюшни австрийцы выбрали, прямо скажем, необычное. Впрочем, история Формулы-1 помнит команды с куда более странными названиями – их мы сегодня и вспомним.

«Шэдоу» (1973-1980)

В историю Формулы-1 «Шэдоу» вошла как едва ли не самая загадочная команда. Ореол таинственности вокруг гоночной конюшни во многом был создан её основателем Доном Николсоном – ветераном Второй мировой войны (участвовал в высадке союзных войск в Нормандии). После завершения войны Николсон продолжил службу в американской разведке, проведя достаточно много времени в длительной командировке в Японии – по слухам, находился там в рамках сотрудничества с ЦРУ.

Уже по завершении военной карьеры Николсон ушёл в автоспорт, основав собственную гоночную команду под названием «Шэдоу», что в переводе с английского означает «тень» – то, что нужно для бывшего разведчика. Помимо названия, к прошлому Николсона отсылал логотип команды, на котором был изображён загадочный шпион в плаще. Под стать общей концепции бренда была и раскраска машин, представляющая собой полностью чёрную ливрею, на которой выделялся лишь американский флаг.

Том Прайс управляет болидом «Шэдоу» в 1974 году Фото: Getty Images

Кстати, для коллектива со скромными возможностями «Шэдоу», вопреки названию, достаточно ярко проявила себя в Ф-1. Американская команда всегда могла похвастаться приличным пилотским составом (в разные годы за неё выступали Прайс, Жарье, Ревсон, Джонс, Патрезе), да и результаты на трассе были вполне приличными: в каждом из первых пяти сезонов «Шэдоу» удавалось завоевать как минимум один подиум, а в 1977-м Алан Джонс и вовсе принёс команде единственную в истории победу.

«Токен» (1974)

Команда с таким названием идеально вписалась бы в современную Формулу-1, которая в последние годы стала магнитом для связанных с криптоиндустрией спонсоров. Впрочем, в далёких 1970-х слово «токен» использовалось, конечно же, в других значениях – к примеру, так называли фишки (жетоны) в казино. Удивительно, но команда «Токен» не имела никакого отношения к игорному бизнесу, представляя собой симбиоз имён двух главных спонсоров Тони Влассопулоса и Кена Гроба.

Как выглядел болид «Токена» Фото: Соцсети Thomas Maldwyn Pryce — Tom Pryce

Кстати, у истоков «Токена» стоял один из самых успешных менеджеров в истории «Королевских гонок» Рон Деннис. Впрочем, руководить этой командой ему было не суждено: к дебюту в Ф-1 власть в «Токене» захватили те самые спонсоры, в честь которых и была названа гоночная конюшня.

В Формуле-1 «Токен» провёл всего лишь четыре этапа, после чего у британцев закончились деньги. Жаль, что команда с таким названием не дожила до появления Гран-при Лас-Вегаса.

«Спирит» (1983-1985)

Весьма иронично, что в автоспортивном чемпионате, где на первый план выходят бездушные машины, участвовала команда, название которой переводится как «дух». Если бы британский коллектив дожил до эпохи трансляций «Королевских гонок» в России, кто-то из комментаторов наверняка бы произнёс до боли напрашивающееся «Спирит испустил дух» при сходе с дистанции одного из пилотов команды.

Стефан Йоханссон с турбомотором «Хонды» за спиной Фото: David Cannon/Getty Images

Впрочем, «Спирит» провёл в Ф-1 всего три года, покинув чемпионат в 1985 году. В историю «Королевских гонок» команда вошла как первый клиент «Хонды»: в чемпионате «Спирит» дебютировал на двигателях японского производителя. В остальном же британская команда за три неполных сезона в Ф-1 ничем примечательным не отметилась.

«Лайф» (1990)

Столь воодушевляющее название родилось не пустом месте – таким образом основатель гоночной конюшни Эрнесто Вита обыграл свою итальянскую фамилию, адаптировав её на английский лад. Злая ирония заключается в том, что «Жизнь» прожила всего лишь один год, да и вообще вошла в историю как едва ли не худшая команда Формулы-1.

Бруно Джакомелли на Гран-при Монако 1990 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

За 14 проведённых этапов итальянскому коллективу ни разу не удалось преодолеть квалификационный барьер, проигрывая по 15 секунд таким же аутсайдерам, участвующим в предквалификации. Помимо ужасных результатов, «Лайф» запомнился ещё и сотрудничеством с ленинградским военным кооперативом «ПИК» – какое-то время красные болиды итальянской команды выступали с советским флагом на борту. Впрочем, «ПИК» не выполнил финансовые обязательства со своей стороны, чем ускорил процесс ухода «Лайфа» из жизни.

«Футуорк» (1991-1996)

В 1991 году японский бизнесмен Ватару Охаши выкупил контрольный пакет акций «Эрроуза», после чего переименовал команду в «Футуорк» в целях рекламы одноимённой логистической компании. Команда, название которой дословно переводится как «работа ног», органично смотрелась бы в футболе или велоспорте, но вот в Формуле-1, где главной движущей силой является не человек, а техника, словосочетание «Футуорк» выглядело несколько чужеродно.

В 1990 году формально команда ещё называлась «Эрроуз» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В «Королевских гонках» «курьерская команда» провела шесть лет – наивысшим достижением стало третье место Джанни Морбиделли на Гран-при Австралии 1995 года. А самым запоминающимся моментом, связанным с «Футуорком», стал курьёз, произошедший на «Хунгароринге» всё в том же сезоне-1995: пилот «Футуорка» Таки Иноуэ был сбит медицинским автомобилем после схода с дистанции (побежал к огнетушителю, чтобы погасить возгорание двигателя). К счастью, японский гонщик не пострадал.

«Супер Агури» (2006-2008)

Пожалуй, это самое нескромное и самонадеянное название в истории Формулы-1. Приставкой «Супер» основатель команды Агури Судзуки величал не кого-нибудь, а свою собственную фамилию. Для японского автоспорта Судзуки фигура, безусловно, значимая: как-никак именно он стал первым представителем страны восходящего солнца, поднявшимся на пьедестал почёта Формулы-1 (домашний Гран-при 1990 года). Однако, даже с учётом исторического подиума, гоночную карьеру Агури нельзя назвать суперуспешной – в Ф-1 он выступал с переменным успехом.

Логотип «Супер Агури» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что же конкретно до команды «Супер Агури», то она, пожалуй, ещё больше не дотягивала до излишне самоуверенного названия. На протяжении двух лет японский коллектив представлял собой беспросветного аутсайдера, а в начале третьего сезона в Ф-1 и вовсе прекратил существование из-за проблем с финансированием.