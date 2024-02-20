Будьте прокляты эти велосипеды! 5 серьёзных травм гонщиков Ф-1 во время отпуска

На протяжении всего сезона гонщики подвергают себя риску: когда пилот садится за руль гоночной машины, никто не может дать ему 100-процентных гарантий, что он в целости и невредимости завершит заезд. Немного обезопасить свою жизнь профессиональные пилоты могут разве что во время межсезонья. Впрочем, как показывает практика, период отпусков также несёт для пилотов определённую долю опасности. Вашему вниманию список из пяти гонщиков Формулы-1, которые умудрились получить серьёзные травмы во время межсезонья.

Примечание: в данном материале мы рассматриваем исключительно инциденты, произошедшие во время межсезонья, поэтому Монтойи, Хайдфельда и прочих гонщиков, пострадавших уже по ходу сезона, здесь не будет.

Марк Уэббер – 2008 год

В далёком 2003-м на острове Тасмания Уэббер впервые организовал Mark Webber Challenge – серию соревнований, включающих в себя бег по пересечённой местности, езду на горном велосипеде, рафтинг и прочие изнурительные испытания. Для пилота Ф-1 с действующим контрактом всё это звучит несколько рискованно, однако Уэббер и не думал беречь себя, ежегодно выходя на старт благотворительного забега. Исключением не стала и гонка 2008 года, обернувшаяся для пилота «Ред Булл» большими проблемами.

По злому стечению обстоятельств, проходивший дистанцию на велосипеде Уэббер был сбит автомобилем. Марк был срочно отправлен на вертолете в больницу, где ему диагностировали перелом правой ноги и плеча. Из-за полученных в межсезонье травм Уэббер был вынужден пропустить часть предсезонных тестов с «Ред Булл». К старту чемпионата австралиец восстановился, но некоторое время был вынужден выступать с металлическим винтом в ноге – в таком состоянии Марк одержал дебютную победу на «Нюрбургринге».

Марк Уэббер восстанавливается после перелома ноги Фото: Mark Thompson/Getty Images

По злой иронии, первая же поездка Уэббера на велосипеде после злосчастной аварии обернулась для него новой травмой – снова пострадало плечо. Причём, что интересно, Марк не стал информировать команду о полученном повреждении, ведь инцидент произошёл за четыре этапа до конца сезона-2010 – в преддверии Гран-при Японии. Уэббер всерьёз боролся за титул (на тот момент лидировал в чемпионате), поэтому не стал рисковать, чтобы его не отстранили от гонок. К сожалению, за столь отчаянное самопожертвование австралийцу не воздалось – чемпионом стал Феттель.

Роберт Кубица – 2011 год

В последнее время действующим пилотам Ф-1 всё труднее и труднее выступать где-то на стороне – даже в межсезонье. К примеру, «Уильямс» запретил Алексу Албону этой зимой участвовать в гоночном марафоне «24 часа Дайтоны». В прошлом десятилетии пилоты Ф-1 были чуть более вольны в выборе досуга во время законного отпуска, чем в феврале 2011-го и воспользовался Роберт Кубица, заявившись на Ралли Ронди ди Андорра.

Решение попробовать себя в ралли стало самым трагичным в карьере Роберта: на пятом километре второго спецучастка он попал в страшную аварию, в результате которой рельс безопасности пробил машину и оказался в салоне. Кубица получил несколько очень серьёзных травм. Сильнее всего пострадала правая рука – поначалу Роберту грозила ампутация, но итальянским врачам удалось спасти руку польского пилота.

Роберт Кубица и Виталий Петров на презентации «Лотуса» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Более двух месяцев Кубица провёл в больнице, перенеся за это время четыре операции – об участии в сезоне-2011 не могло идти и речи. В «Рено» нашли замену поляку в лице Ника Хайдфельда, а Роберт продолжал восстанавливаться от полученных травм на протяжении двух последующих лет. Та злополучная авария, по сути, поставила крест на формульной карьере некогда талантливого пилота. Особенно обидно за Кубицу становится, если взять во внимание его предварительный контракт с «Феррари» – в 2012-м Роберт должен был присоединиться к «Скудерии», но после полученной травмы о Маранелло пришлось забыть.

Спустя восемь лет после страшной аварии Кубица всё же вернётся в «Королевские гонки», проведя сезон в составе «Уильямса», но, конечно, это будет уже не тот пилот, которого знали поклонники Ф-1. Далее он продолжит карьеру в гонках на выносливость, а в этом сезоне выступит за аффилированную с «Феррари» команду AF Corse (в одном экипаже с Робертом Шварцманом) в классе гиперкаров – спустя 12 лет поляк всё же добрался до Маранелло.

Паскаль Верляйн – 2017 год

В январе 2017-го новоиспечённый пилот «Заубера» Паскаль Верляйн на пару с Себастьяном Феттелем представлял Германию на проходившей в Майами Гонке чемпионов. Участвуя в заезде против Фелипе Массы, Верляйн не совладал с управлением трицикла: подлетел на невысоком барьере безопасности, после чего совершил один кульбит и завершил заезд в стене.

Права на видео принадлежат International Media Productions. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Race of Champions.

Паскаль смог самостоятельно покинуть транспортное средство и не подавал никаких признаков серьёзных повреждений, хотя на самом деле в результате аварии получил перелом трёх позвонков. Предсезонные тесты Верляйн, само собой, пропустил, вернувшись за руль уже на первом этапе сезона в Австралии. Впрочем, выйти на старт гонки на «Альберт Парке» ему не удалось: откатав две пятничные тренировки, немецкий пилот сам отказался от участия в Гран-при – место Верляйна в кокпите «Заубера» занял Антонио Джовинацци. Следующую гонку в Шанхае Паскаль также пропускал, но уже на третьем этапе в Бахрейне он наконец дебютировал за «Заубер».

Фернандо Алонсо – 2021 год

Зимой 2021-го подходил к концу двухлетний перерыв Фернандо в формульной карьере. Алонсо спокойно готовился к возвращению в Ф-1, как вдруг в его тренировочную программу вмешался неприятнейший инцидент: во время велопрогулки в Швейцарии испанец был сбит машиной.

В результате аварии Алонсо получил перелом верхней челюсти – Фернандо потребовалась срочная операция. Подобный инцидент вполне мог пустить под откос всю предсезонную подготовку испанского пилота, но, к счастью, операция прошла успешно – Фернандо достаточно быстро восстановился от полученной травмы. Алонсо сел за руль «Альпин» уже на предсезонных тестах.

Лэнс Стролл – 2023 год

Снова инцидент с участием велосипеда – правда, на сей раз без участия третьих лиц. За несколько дней до начала предсезонных тестов 2023 года Стролл упал с велосипеда – перелом запястий на обеих руках, одно из которых пришлось прооперировать.

В феврале 2023 года участие Лэнса в открывавшем сезон Гран-при Бахрейна вызывало огромные сомнения. Мало того, что канадец получил достаточно серьёзные травмы, так ещё и сроки восстановления были крайне сжатыми (менее двух недель). На предсезонных тестах Стролл, само собой, не появился (его подменил Фелипе Другович), а вот на дебютный этап сезона прибыл как ни в чём не бывало, шокировав гоночную общественность.

Лэнс Стролл с отцом на Гран-при Бахрейна Фото: Clive Mason/Getty Images

Стролл, очевидно, находился в не самой оптимальной физической форме, пилотировал, превозмогая боль, но, несмотря на все трудности, ему удалось финишировать на приличном шестом месте. Пожалуй, это была одна из лучших гонок в карьере Лэнса.

Бонус. Давид Малукас – 2024 год

Возможно, боссам гоночных команд пора уже запретить своим пилотам пользоваться велосипедами – уж слишком много несчастных случаев с их участием. В феврале этого года список неудачно покатавшихся на велосипеде гонщиков пополнил новичок команды «Макларен» в IndyCar Давид Малукас. В результате падения американец литовского происхождения получил перелом руки. С огромной долей вероятности стартовый этап сезона Малукас пропустит. По слухам, место Давида на этапе в Сент-Питерсберге займёт вице-чемпион Формулы-2 2020 года Каллум Айлотт.