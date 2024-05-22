Гонка Формулы-1 в Имоле — топ! Или скука смертная? Давайте поспорим

Когда после финиша Гран-при Ф-1 в Имоле авторы «Чемпионата» начали делиться друг с другом впечатлениями от этапа, то вдруг выяснилось, что абсолютно разошлись во взглядах: одному Гран-при понравился, второму — вовсе нет. Раз так, решили обменяться мнениями публично, а вы можете высказать свою точку зрения в опросе и, разумеется, в комментариях!

Дмитрий Захарченко: это был хороший Гран-при

Ещё в пятницу казалось, что «Ред Булл» не просто может проиграть в квалификации, но даже выпасть из борьбы за поул. В субботу действующий чемпион благодаря помощи соперника и несмотря на помарку в последнем повороте по-настоящему чудесным образом оказывается быстрее всех — хотя это и происходит в восьмой раз подряд. А воскресная гонка завершается мощнейшей погоней андердога за лидером с действительно непредсказуемым финалом. Да, это, может быть, был не идеальный и даже не отличный Гран-при, но очень хороший!

Первый отрезок получился несколько пресным, однако поначалу Норрис по-настоящему держался в DRS позади Ферстаппена — и не отстань Ландо от лидера, заезд ощущался бы острее. С тактической точки зрения всё тоже прошло довольно просто, а те, кто решил рискнуть, в итоге прогадали, но «Пирелли» и без того привезла самые мягкие шины в линейке. Если резина будет ещё мягче, в грязном воздухе позади соперника она будет мгновенно изнашиваться, и никакой борьбы на трассе не будет вообще.

Обгонов не было в том числе из-за того, что зона DRS была только одна. Она, впрочем, работала — когда разрыв в темпе между машиной на свежих шинах и болидом на изношенных был велик, обгоны происходили достаточно быстро (см. Норрис против Переса). Легко представить, что многие были бы рады видеть, как Ландо с более мощной DRS догоняет и проходит Макса. Но в таком случае исход гонки получился бы куда предсказуемее и скучнее — «Макларен», будучи быстрее, просто уехал бы вдаль.

Это и правда была совсем не идеальная гонка. Трасса в Имоле — узкая для нынешнего поколения машин, здесь не то что обгон совершить — даже атаку подготовить проблематично. Тем не менее минувший уикенд был действительно неплох — и по ходу этих трёх дней статус фаворита постоянно менялся, а судьбу победы могла решить малейшая помарка одного или другого пилота. В конце концов, это был самый увлекательный и напряжённый в сезоне финиш.

Евгений Кустов: это был плохой Гран-при

Самый напряжённый в сезоне финиш — это прекрасно, но как забыть про первые 50 кругов гонки? Знаете, я в этот раз параллельно вёл онлайн гонки и писал по ней отчёт — и получилось даже слишком легко. Бóльшую часть дистанции банально не было никаких событий, поэтому я совсем не зашивался и мог спокойно и заполнять лайв, и готовить итоговый материал. Хорошо для меня как загруженного работой автора и плохо для меня как болельщика, потому что ничего не происходит, скучно.

Да, в каком-то плане мы увидели классическую гонку Ф-1, под финиш были вайбы Имолы-2005 (в отличие от Норриса с Ферстаппеном, Шумахер тогда догнал Алонсо и успел изобразить ряд атак). Вот только как забыть про абсолютную скуку на протяжении большей части дистанции? Думаю, многие банально не увидели напряжённый финиш, потому что выключили телевизор или закрыли страницу браузера в момент, когда Макс спокойно опережал Ландо на семь секунд.

Плотность в протоколе — здорово, но заслуги самой трассы в этом нет. Будем верить, что примерно такая же картина будет и в следующих Гран-при, но там минимальные отрывы приведут к реальной борьбе, а не к абстрактному напряжению. Мне не нужны размены позициями несколько раз за круг, но разве не было бы интереснее, если бы на первом отрезке пилоты «Феррари» и «Макларена» боролись куда активнее и ярче, с атаками и контратаками, а под финиш мы бы понимали, что у Норриса хорошие шансы не просто догнать «Ред Булл», но и опередить его?

Я против совсем уж «дешёвых» обгонов с DRS, но не хочу видеть в календаре трассу, которая вообще не генерирует борьбу. Если Имола и узкая, и такая обходительная с шинами, то давайте признаем, что она банально не подходит для чемпионата мира. Помнить про Айртона Сенну можно и без визитов на автодром, где практически нет борьбы.

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