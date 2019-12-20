Грожан не согласился с боссом «Хааса» в вопросе о главной проблеме команды

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан заявил, что главной проблемой команды в сезоне-2019 стала машина, хотя руководитель коллектива Гюнтер Штайнер ранее сказал, что первопричиной неудач стали шины «Пирелли».

«Честно говоря, не считаю, что нашей проблемой хоть в какой-то степени стали шины. Дело просто в том, что наша машина была не так уж хороша.

Сперва мы обвиняли шины, поскольку не могли их прогреть как следует. Но ведь остальные девять команд смогли сделать это, так? Ну, восемь, может быть.

С первого дня наша машина была не очень хороша. У неё были слабые стороны, а мы как-то не смогли их выявить. Так что не думаю, что наши трудности связаны с шинами», — приводит слова Грожана RaceFans.

В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс».

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