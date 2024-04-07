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СМИ сообщили об отказе Tesla от создания бюджетного электромобиля. Маск обвинил их во лжи

СМИ сообщили об отказе Tesla от создания бюджетного электромобиля. Маск обвинил их во лжи
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В Tesla отказались от планов по созданию и выпуску бюджетной модели, которая должна была стать самой доступной в портфолио марки, сообщает со ссылкой на источники в компании агентство Reuters.

По данным издания, принято решение перенаправить ресурсы на развитие беспилотных такси, сказано в публикации Reuters. Речь, вероятно, идёт о роботакси, которое Илон Маск обещал представить 8 августа.

Тем временем после появления заметки глава Tesla написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) следующее: «Reuters лжёт (снова)».

Как отмечает Reuters, в данный момент самый доступный автомобиль Tesla — седан Model 3 — стоит в США не менее $ 39 тыс., в то время как новая машина должна была стоить около $ 25 тыс.

Отметим, что недавно в Малибу заметили новую Tesla Model 3 Ludicrous — предполагается, что это будет самая мощная модификация машины. Кроме того, Илон Маск намерен в этом году представить совершенно новый автомобиль с разгоном до 100 км/ч менее чем за секунду.

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