BMW обновила линейку X3. M40i превратился в M50 и получил больше мощности

Компания BMW представила обновлённые автомобили линейки X3 — X3 30e xDrive и BMW X3 M50 xDrive, который раньше носил индекс M40i, а также X3 20 xDrive и X3 20d xDrive. В баварской компании подчёркивают, что обновлённый X3 за счёт уменьшенного дорожного просвета, более жёсткого кузова и расширенной задней колеи лучше держится на дороге и точнее отзывается на действия водителя.

Обновлённая линейка BMW X3 Фото: BMW

В максимальном исполнении — M50 xDrive — рядный 6-цилиндровый двигатель обновлённого X3 выдаёт 293 кВт (398 л. с.), что чуть больше, чем у M40i 2020 года (285 кВт или 387 л. с.). Эта машина развивает 100 км/ч за 4,6 секунды. Модель также оснащена подвеской от M Sport и при покупке дополнительных опций может быть адаптивной.

Обновлённая линейка BMW X3 Фото: BMW

BMW X3 30e x Drive оснащена гибридной силовой установкой с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем в основе. Эта модель обладает мощностью 220 кВт (299 л. с.), в то время как X3 20 xDrive и дизельный X3 20d xDrive получили 153 кВт (208 л. с.) и 145 кВт (197 л. с.) соответственно.

Отметим, что чуть ранее в BMW представили обновлённую M2 — она тоже получила более мощный двигатель и по отдаче сравнялась с заднеприводной M3.