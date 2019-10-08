В Бостоне в восторге от сенегальского гиганта. Лучшие трансферы лета в НБА

Для начала стоит сказать, что в НБА любой переход, даже на минимальный контракт всегда будет интересен. Каждый игрок в лиге уникален и имеет свою неповторимую историю, поэтому невозможно вместить их всех в один список. Также данный топ не является списком лучших подписаний клубами, он содержит лишь самые интересные переходы, по мнению нашей редакции.

Руи Хачимура («Уизардс»)

Со времён Яо Мина, НБА и национальные баскетбольные федерации мечтают найти новых звёзд в неосвоенных и перспективных рынках (Сим Буллар из Индии в «Сакраменто», Ха Сын Джин из Кореи в «Портленде»). В этом году в НБА дебютирует девятый номер драфта 2019 года – Руи Хачимура (самый высокий выбор для игроков не из Северной Америки на этом драфте). Для «Уизардс» и всей НБА Хачимура способен стать проводником на новый японский рынок. Также не стоит забывать, что в следующем году в Токио состоятся Олимпийские игры, новичок «Вашингтона» способен поднять интерес к баскетбольной составляющей этого события у японских болельщиков. Самое главное, что нужно знать о новой надежде японской сборной, это то, что хоть он и начал заниматься баскетболом в 16 лет, парень уже готов для игр в сильнейшей лиге мира. Большинство экспертов сходятся на том, что Хачимура способен стать звездой не только для Японии, но и для всей НБА.

Тако Фолл «Селтикс»

«Чемпионат» уже рассказывал об этом парне.

Самый высокий и ненужный. Почему ни одна команда НБА не захотела Тако Фолла? Он родился в Сенегале, играл в футбол, а для броска сверху ему нужно просто вытянуть руку.

Здесь мы вспомним ключевые моменты. Представьте себе типичного работника Гугл, насколько сильно ваша фантазия похожа на Фолла? Такко необычный человек по всем параметрам: его рост в 231 сантиметр занимает первое место за всю историю НБА (наравне с Мануте Болом и Георге Мурешаном), его размах рук в 250 сантиметров является самым большим за всю историю лиги.

Новичок «Селтикс» обладает выдающимся интеллектом, благодаря которому его позвали работать в лучшие технологические компании мира. После выпуска из университета, Фолл не был задрафтован ни одной командой, что не помешало ему сыграть в летней лиге за «Бостон», а позднее подписать с ними полноценный контракт. Главной особенностью Тако является то, что он необычайно подвижен для своих габаритов, также он хорошо «читает» игру, и является эффективным на обеих сторонах площадки. Болельщики «Бостона» уже полюбили гиганта и его имя, а он платит им хорошей игрой в предсезонных матчах.

ВИДЕО

Дано: у вас в команде три игрока со сложными характерами — Джеймс, Рондо, Дэвис. Остальные игроки считают себя преданными организацией во время попытки обмена Энтони Дэвиса, а основной центровой (Казинс) травмирован.

Найти: стартовый центровой.

Решение: кто угодно кроме Дуайта Ховарда. Ховард всегда славился тяжёлым характером, а в последние годы потерял все аргументы чтобы его пригласили в сильный состав, «Лейкерс» для него последний шанс.

Из наследника Шакила — в герои мемов. «Тупомен» возвращается в НБА Некогда лучший центровой лиги стал поводом для глума. В поиске себя Дуайт Ховард пытается пробиться в «Лейкерс» и помочь Леброну.

Видимо руководство «Лейкерс» решило, что снаряд дважды в одну воронку не попадает, и пригласило в свой стан Ховарда. Дуайт обещал исправить свой характер много раз, именно из-за него первый заход в стан «Лос-Анджелеса» не получился. Что же, возможно в этот раз выйдет лучше? «Инстаграм» Ховарда, кстати, доказывает, что тот готов к новому сезону.

Дюрант решил попробовать создать собственное наследие в команде, где он точно будет главным игроком. Он выбрал хороший вариант, у «Нетс» подобрался молодой и боеспособный состав (Кайри Ирвинг будет второй опцией в атаке, а Деандре Джордан будет помогать партнёрам в защите). На бумаге всё хорошо, если бы не одно, но, новая звезда «Бруклина» порвала ахил в плей-офф минувшего сезона, история ещё не знает случаев, когда игрок после такой травмы возвращался на прежний уровень. К тому же, есть обоснованные опасения о том, сумеет ли Кевин вообще выйти на площадку в предстоящем сезоне.

Из MVP в интернет-воины. За что так не любят Дюранта? Кевин пропустит год из-за травмы. Теперь он развлекается скандалами в Сети.

А вот пример игрока, который смог вернуться на топовый уровень после тяжелейшей травмы. Пол Джордж является одним из двух наиболее универсальных игроков современной НБА. На площадке новичок команды Дока Риверса способен на всё. Если Риверс вспомнит о том, как создавать чемпионскую команду, «Клипперс» будут являться претендентами на титул ближайшие несколько лет.

Стоит признать, что, несмотря на наличие Джорджа, главной звездой организации будет являться Леонард. Дуэт новичков «Клипперс» является одним из наиболее универсальных за всю истории лиги. Также благодаря весьма глубокой скамейке, Кавай будет получать отдых в «регулярке». Для того чтобы выиграть третий титул, в третьей команде, он ему понадобиться. Можно не сомневаться, что сейчас «Клипперс», по крайней мере на бумаге, могут на площадке всё.

Со времён дуэта Шака и Коби не было никого, кто мог бы с ними поспорить в атакующей мощи и сложности характеров. Но в этом сезоне Дэрил Мори решил с ними поспорить. Нет никаких сомнений, что Расселл идеально подходит под систему «Рокетс», если бы не один нюанс, такую роль там уже выполняет Харден. Если Майк Д’Антони сможет уместить двух эгоистов в свою схему, тогда мы с вами можем увидеть лучшую атаку в истории. В противном случае, мы получим новых Шака и Коби в не самой лучшей их форме.

Клуб НБА потерял китайские миллиарды. Всё из-за записи в соцсети «Рокетс» были самой популярной командой в Поднебесной, но менеджер поссорил клуб со всем Китаем.

Майкл Конли («Джаз»)

Данный переход следует оценивать не только со стороны статистики, но ещё и с психологической стороны. Майк Конли является лучшим одноклубником в НБА и спортсменом, представляющим собой «честную игру» (это не я так считаю, а игроки лиги, которые наградили Конли этим титулом по итогам сезона). Конли будет духовным лидером команды, рядом с ним молодые игроки «Юты» должны стать намного лучше. Судя по всему, Майк уже успел стать своим в «Джаз».

Ну а самую главную пользу Майк принесёт Митчеллу Доновану. Конли способен разгрузить главную звезду «Джаз» в защите, а также стать дополнительной опцией в атаке, что многократно увеличит вариативность нападения организации.

В прошедшем сезоне Роуз напомнил всему миру, что когда-то его признали лучшим вовсе не за красивую причёску. В системе «Пистонс» мы сможем увидеть, было ли его преображение единичной акцией, или же Деррик возродит свою карьеру? В «Детройте» для бывшего MVP есть все условия, его партнёр по задней линии обладает неплохим броском, а «большие» способны стягивать на себя внимание и ставить заслоны, для проходов Роуза.

Д’Анджело Расселл («Уорриорз»)

По поводу новичка «Голден Стэйт» есть всего один единственный вопрос: «Зачем?». Д’Анджело хорошо показал себя в прошлом сезоне, но по его роли в новой команде есть много вопросов. Расселл не может быть заменой Клэю Томпсону, он стилистически на него не похож. Для использования его как разыгрывающего нужно давать ему больше контроля над мячом, что в команде с Карри будет тяжело сделать. Будет интересно посмотреть, как же Стивен Керр адаптирует свою систему под игрока, который в данный момент под неё не очень подходит. Скорее всего к концу сезона бывший второй номер драфта сменит команду.

P.S. Предлагаем вам выбрать самый интересный трансфер межсезонья. Если у вас есть своя версия, поделитесь ей в комментариях.

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