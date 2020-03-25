Леброн нарвался на иск в $ 150 тысяч за картинку в соцсетях. На фото был сам Джеймс

Профессиональный фотограф Стивен Митчелл 17 марта 2020 года подал федеральный иск против суперзвезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его компаний Uninterrupted Digital Ventures и LRMR Ventures. Стивен рассчитывает получить компенсацию. Митчелл заявил, что 13 декабря 2019 года он снял данк Леброна Джеймса через центрового «Майами Хит» Майерса Леонарда. В чём суть проблемы? Фотограф говорит, что Леброн после игры взял изображение и опубликовал на своих страницах в «Инстаграме» и «Фейсбуке» без его согласия.
Некоторые фотографы ничего не имеют против того, что звёзды НБА публикуют их снимки. Леброн явно оценил работу Митчелла, подписав фото: «Какое время для жизни. Я живу с чистой радостью! Спасибо».
Тем не менее Митчелл остался явно недоволен, поскольку Джеймс не просил у него разрешения на публикацию фото. Теперь фотограф судится с Королем.
Согласно судебным документам, полученным TMZ Sports, Митчелл просит заплатить ему сумму, которую Леброн мог заработать за счёт публикации поста с фото. В целом Митчелл рассчитывает получить $ 150 тыс.
Представители Леброна отмалчиваются. Сам Джеймс сейчас находится в самоизоляции с семьёй. Вместе с Королём в шикарном особняке находятся жена и трое детей.
Они регулярно выкладывают в Сеть видео, в котором рассказывают о том, чем можно заняться во время карантина. В целом выглядит всё это весьма любопытно.
Семья Джеймсов не отказывается от повтора различных челенджей, а глава семейства демонстрирует великолепную физическую форму.
Но вернёмся к сути истории. Митчелл — фотокорреспондент, зарабатывающий на жизнь лицензированием своих снимков для СМИ за определённую плату. Он является авторитетным специалистом и сотрудничает со многими изданиями, в том числе с лидерами спортивной отрасли Sports Illustrated и ESPN.
У Джеймса более 62 млн подписчиков в «Инстаграме». Леброн оставил фото Митчелла на странице даже после судебного иска. Пост собрал более двух миллионов лайков. Фотография также остаётся опубликованной на странице Джеймса в «Фейсбуке».
Тот факт, что Джеймс изображён на фотографии Митчелла, не даёт Леброну права публиковать снимки, ограниченные авторскими правами. При отсутствии договорных отношений Митчелл обладает эксклюзивными правами на свои работы, в том числе фотографии. Митчелл может контролировать публикацию своих фотографий, в том числе в социальных сетях других людей. У Стивена также есть возможность потребовать финансовую компенсацию за нарушение лицензии.
Митчелл зарегистрировал фотографию в офисе авторского права США, что ещё больше повышает его шансы на положительный исход иска. Немаловажно, что Стивен сделал это 13 декабря. Джеймс опубликовал свой пост 14 декабря.
С юридической точки зрения у Леброна мало шансов выиграть разбирательство. Джеймс может акцентировать внимание на нарушении его права на публичность. Однако Леброн, как и все игроки НБА, подпадает под политику лицензирования, согласованную с профсоюзом игроков НБА. Это включает в себя право фотографов на профессиональные снимки баскетболистов, сделанные во время матчей.
Адвокаты Джеймса могут сослаться на «добросовестное использование» фото. То есть Джеймс опубликовал снимок без намерения получить коммерческую выгоду. Защита Леброна будет утверждать, что цель поста в соцсетях состояла в том, чтобы отпраздновать его данк вместе с фанатами и сообщить им новость о случившемся. Адвокаты Джеймса также могут указать, что фотография с «Фейсбука» явно отличается от оригинального снимка Митчелла. Леброн подрезал фото, сделав больший акцент на своём данке. На странице Джеймса виден он сам, Леонард и Джавэйл Макги. На оригинале Митчелла также видно Энтони Дэвиса, Джимми Батлера, арбитров и есть большой охват болельщиков на трибунах. Хотя исходник принадлежит Митчеллу, так что аргументы защиты в целом выглядят не так убедительно.
Само судебное разбирательство может затянуться. Пандемия коронавируса привела к переносу многих слушаний. В любом случае самым вероятным сценарием является заключение сделки без доведения до суда. Леброн Джеймс просто предпочтёт спокойно договориться с Митчеллом. Размер личного капитала Джеймса оценивается в $ 450-500 млн. Стивен Митчелл просит всего $ 150 тыс. Для Леброна это «капля в море». Стороны наверняка разойдутся полюбовно. Митчелл получит хорошую сумму за одно фото. Джеймс особо не обеднеет, но этот случай станет для него хорошим уроком о дальнейшем использовании снимков в социальных сетях. Всё-таки терять даже такую сумму на ровном месте суперзвезде ни к чему.
- 25 марта 2020
-
13:08
-
11:39
-
10:50
-
09:34
-
09:00
-
08:37
-
08:00
-
07:42
-
07:19
-
06:35
-
01:28
- 24 марта 2020
-
23:47
-
22:54
-
21:28
-
20:58
-
19:36
-
18:56
-
17:27
-
16:38
-
15:59
-
14:59
-
13:53
-
13:45
-
12:50
-
12:30
-
11:19
-
10:20
-
10:15
-
09:00
-
08:26
-
00:04
- 23 марта 2020
-
21:52
-
20:39
-
19:52
-
18:42