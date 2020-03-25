Леброн нарвался на иск в $ 150 тысяч за картинку в соцсетях. На фото был сам Джеймс

Профессиональный фотограф Стивен Митчелл 17 марта 2020 года подал федеральный иск против суперзвезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его компаний Uninterrupted Digital Ventures и LRMR Ventures. Стивен рассчитывает получить компенсацию. Митчелл заявил, что 13 декабря 2019 года он снял данк Леброна Джеймса через центрового «Майами Хит» Майерса Леонарда. В чём суть проблемы? Фотограф говорит, что Леброн после игры взял изображение и опубликовал на своих страницах в «Инстаграме» и «Фейсбуке» без его согласия.



Некоторые фотографы ничего не имеют против того, что звёзды НБА публикуют их снимки. Леброн явно оценил работу Митчелла, подписав фото: «Какое время для жизни. Я живу с чистой радостью! Спасибо».

Тем не менее Митчелл остался явно недоволен, поскольку Джеймс не просил у него разрешения на публикацию фото. Теперь фотограф судится с Королем.



Согласно судебным документам, полученным TMZ Sports, Митчелл просит заплатить ему сумму, которую Леброн мог заработать за счёт публикации поста с фото. В целом Митчелл рассчитывает получить $ 150 тыс.



Представители Леброна отмалчиваются. Сам Джеймс сейчас находится в самоизоляции с семьёй. Вместе с Королём в шикарном особняке находятся жена и трое детей.

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Они регулярно выкладывают в Сеть видео, в котором рассказывают о том, чем можно заняться во время карантина. В целом выглядит всё это весьма любопытно.

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Но вернёмся к сути истории. Митчелл — фотокорреспондент, зарабатывающий на жизнь лицензированием своих снимков для СМИ за определённую плату. Он является авторитетным специалистом и сотрудничает со многими изданиями, в том числе с лидерами спортивной отрасли Sports Illustrated и ESPN.



У Джеймса более 62 млн подписчиков в «Инстаграме». Леброн оставил фото Митчелла на странице даже после судебного иска. Пост собрал более двух миллионов лайков. Фотография также остаётся опубликованной на странице Джеймса в «Фейсбуке».

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Тот факт, что Джеймс изображён на фотографии Митчелла, не даёт Леброну права публиковать снимки, ограниченные авторскими правами. При отсутствии договорных отношений Митчелл обладает эксклюзивными правами на свои работы, в том числе фотографии. Митчелл может контролировать публикацию своих фотографий, в том числе в социальных сетях других людей. У Стивена также есть возможность потребовать финансовую компенсацию за нарушение лицензии.



Митчелл зарегистрировал фотографию в офисе авторского права США, что ещё больше повышает его шансы на положительный исход иска. Немаловажно, что Стивен сделал это 13 декабря. Джеймс опубликовал свой пост 14 декабря.



С юридической точки зрения у Леброна мало шансов выиграть разбирательство. Джеймс может акцентировать внимание на нарушении его права на публичность. Однако Леброн, как и все игроки НБА, подпадает под политику лицензирования, согласованную с профсоюзом игроков НБА. Это включает в себя право фотографов на профессиональные снимки баскетболистов, сделанные во время матчей.

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Адвокаты Джеймса могут сослаться на «добросовестное использование» фото. То есть Джеймс опубликовал снимок без намерения получить коммерческую выгоду. Защита Леброна будет утверждать, что цель поста в соцсетях состояла в том, чтобы отпраздновать его данк вместе с фанатами и сообщить им новость о случившемся. Адвокаты Джеймса также могут указать, что фотография с «Фейсбука» явно отличается от оригинального снимка Митчелла. Леброн подрезал фото, сделав больший акцент на своём данке. На странице Джеймса виден он сам, Леонард и Джавэйл Макги. На оригинале Митчелла также видно Энтони Дэвиса, Джимми Батлера, арбитров и есть большой охват болельщиков на трибунах. Хотя исходник принадлежит Митчеллу, так что аргументы защиты в целом выглядят не так убедительно.



Само судебное разбирательство может затянуться. Пандемия коронавируса привела к переносу многих слушаний. В любом случае самым вероятным сценарием является заключение сделки без доведения до суда. Леброн Джеймс просто предпочтёт спокойно договориться с Митчеллом. Размер личного капитала Джеймса оценивается в $ 450-500 млн. Стивен Митчелл просит всего $ 150 тыс. Для Леброна это «капля в море». Стороны наверняка разойдутся полюбовно. Митчелл получит хорошую сумму за одно фото. Джеймс особо не обеднеет, но этот случай станет для него хорошим уроком о дальнейшем использовании снимков в социальных сетях. Всё-таки терять даже такую сумму на ровном месте суперзвезде ни к чему.