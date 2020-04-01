Главный фанат НБА показал своего сына. Дрейк признал ребёнка, рождённого порноарктрисой

Канадский рэпер Дрейк (полное имя Обри Дрейк Грэм) — самый известный фанат НБА. Дрейк души не чает в команде «Торонто Рэпторс», матчи которой регулярного посещает. В прошлом сезоне «Торонто» впервые в истории стал чемпионом лиги, чему Дрейк был несказанно рад. Во время чемпионского парада он праздновал вместе с командой и залпом выпил бутылку пива, брошенную из толпы.

Дрейку даже вручили специальный чемпионский перстень.

Рэпер является амбассадором «Рэпторс», но его влияние проявляется даже на площадке. НБА попросила Дрейка не посещать матчи финала-2019 в Окленде из-за возможной конфронтации с поклонниками «Голден Стэйт Уорриорз», настолько Дрейк раздражает фанатов соперников. По ходу серии против «Уорриорз» он не раз троллил звёзд «Голден Стэйт» Стефена Карри, Клэя Томпсона, Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина.

Дрейк не отчаялся и организовал просмотр выездных матчей в фанатском лагере Jurassic Park и праздновал успех в Торонто. После завоевания титула он как следует оторвался с командой в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а затем доставил игроков домой на своём частном самолёте.

Перед этим от Дрейка «пострадали» «Милуоки Бакс» и «Филадельфия Сиксерс». На вызывающую манеру поведения Дрейка открыто жаловались главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер, а также звёздные игроки Яннис Адетокунбо и Джоэл Эмбиид. Дочь владельца «Бакс» Мэллори Эденс пыталась затроллить Дрейка, надев футболку с изображением недруга рэпера Pusha-T, но в итоге её команда проиграла серию финала Восточной конференции. Фанату НБА №1 среди знаменитостей всё ни по чём. Дрейк всегда будет всём сердцем болеть за «Торонто». Свой вклад в чемпионство он однозначно внёс.

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На днях 33-летний Дрейк впервые показал общественности своего двухлетнего сына Адониса. Мамой мальчика является бывшая французская порноактриса Софи Бруссо.

Этот ребёнок не входил в планы Дрейка.



«Она не была моей любовницей, как Билли Джин. Но ребёнок мой. Вот чёрт, мы встретились всего два раза. Мне пришлось смириться с тем фактом, что это правда. Теперь вся эта история будто высечена в камне, с печатью и подписью", — утверждает Дрейк.



Дрейка и Бруссо заметили вместе в январе 2017 года. Рэпер тогда переживал разрыв с известной певицей Дженнифер Лопес. До этого у Дрейка не сложился роман с ещё одной поп-дивой Рианной. Каких-то намёков на серьёзные отношения с Софи Бруссо вообще не было. Как он говорит, это была встреча «на пару раз». Как же удивился Дрейк, когда Бруссо вскоре сообщила о том, что беременна от него. Представители рэпера предлагали Софи деньги за аборт, но она отказалась и наняла адвокатов, чтобы Дрейк не смог «слинять» от отцовства. Адонис появился на свет в октябре 2017 года



Дрейк запросил проведение теста ДНК и признал сына только в июне 2018 года. Произошло это не без давления коллеги по сцене. О том, что у Дрейка растёт сын, сообщил нью-йоркский рэпер-недруг Pusha-T в конце мая 2018 года. В песне The Story Of Adidon он рассказал, что у Дрейка родился ребёнок от экс-порнозвезды Софи Бруссо и что тот всячески его скрывает. Pusha-T назвал имя мальчика и призвал Дрейка признать сына и с уважением относиться к его матери. Выбора у Дрейка не было, хотя он сумел красиво выйти из сложившейся ситуации. Дрейк выпустил собственную песню, в которой объяснил, что не скрывал своего сына от мира, а наоборот скрывал мир от ребёнка.

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Сейчас Дрейк утверждает, что души не чает в мальчике. Опубликовать фото с сыном он решил в непростой момент. Рэпер самоизолировался на домашний карантин в своём особняке в Торонто после того, как у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта обнаружили коронавирус. Перед этим Дрейк тусовался с Дюрантом на вечеринке в Западном Голливуде. Тест рэпера на COVID-19 оказался отрицательным, но он счёл необходимым принять меры безопасности и лишний раз не рисковать, ограничив контакт с окружающим миром.



Софи Бруссо опубликовала фото Адониса параллельно с Дрейком.

Фото: instagram.com/sophieknowsbetter

Фото: instagram.com/sophieknowsbetter

Фото: instagram.com/sophieknowsbetter

Фото: instagram.com/sophieknowsbetter

В интернете это вызвало неоднозначную реакцию. Многие фанаты в комментариях отмечают тот факт, что сын вообще не похож не отца. Самые ехидные пользователи Сети припоминают прошлую работу Софи, притом что карьера в порно у девушки была недолгой. Она снялась всего в несколько фильмах для взрослых, после чего посвятила себя искусству — стала художницей.



Работы Софи демонстрировались на крупных выставках в Нью-Йорке, Милане и Лондоне. Она описывает своё творчество как «смесь сюрреализма и символизма с влияниями поп-арта». Под псевдонимом Sophie B Бруссо выкладывает некоторые из своих картин в твиттере.

Софи уже давно ушла из фильмов для взрослых, но ярлык «порноактриса» просто так не отклеивается. На сайте Pornhub всё ещё есть видео 18+ с ней, которое собирает сотни тысяч просмотров. Это влияет на общественное восприятие девушки.



У сына Дрейка и Бруссо светлые волосы и белая кожа. Адонис действительно не кажется похожим на своего темноволосого отца африканского происхождения. У француженки Бруссо тоже есть корни из других национальностей. Но тест ДНК подтверждает, что Адонис — сын Дрейка. Вся окружающая шумиха рэпера не волнует.

Фото: instagram.com/sophieknowsbetter

Дрейк пытается принимать как можно более активное участие в воспитании Адониса, но всё-таки живет с Бруссо раздельно. Жениться на бывшей порноактрисе рэпер пока не хочет. Возможно, на карантине Дрейк переосмыслил свои ценности и будет постоянно жить с семьей. По крайней мере публикация фото с сыном и подпись к нему в «Инстаграме» намекают на это.

«Самое главное сейчас — подключиться к своему внутреннему свету. Верьте, что сможете это сделать, и делайте то, что приносит вам радость. Когда начинаете беспокоиться и излишне много думать, срочно переключайтесь на что-то яркое и приятное. Неважно, что произошло с вами в прошлом или что происходит сейчас, вы всегда можете вырваться из колеса страдания и паники и открыться своему собственному свету. Будьте осознанны. Смех — это лучшее лекарство сейчас, но и слезы также могут нам помочь освободиться. Помните, что вы не одиноки, и, если вам нужно, просите поддержки, она появится. Я люблю и скучаю по своей прекрасной семьей и друзьям и не могу дождаться того радостного дня, когда мы все сможем объединиться», — написал Дрейк.

Давайте жить дружно. Грин и Дрейк помирились и снова друзья Перед вторым матчем финала форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин встретился в ресторане с рэпером Дрейком. Ранее они сцепились после матча.