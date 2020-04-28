«Показали всем!» Футболист и бейсболист сотворили удивительный баскетбольный трюк

Продолжаем знакомство с видеороликами «Чемпионата», которые принимают участие в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Весь список из 10 претендентов и возможность проголосовать доступны по указанной ссылке.

Номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь:

Стритболист уложил Мейвезера, немец колотит через слонов. Выбираем лучшее видео баскетбола Подросток подражает Джордану, Шак измывается над детьми. Посмотреть действительно есть на что!

Ранее мы уже разобрали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, попытку 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана, игру Шакила О’Нила с сыновьями на домашней площадке, трёхочковые броски самого высокого игрока НБА Тако Фолла, невероятный победный бросок игрока NCAA Джордана Снайпса, перепрыгнувшего 30 детей американского данкера Джеки, остроумного шоумена из Индии Насифа Мунши и забивающего сверху 162-сантиметрового Тима Уайтхеда.

«Ты на допинге, братан». Коротышка ростом 162 см назло хейтерам забивает сверху Тим совершил подвиг ради Коби Брайанта. На парне были специальные кроссовки.

Самый высокий баскетболист НБА кладёт трёхочковые броски. Удивительное зрелище 10 лет назад игроки вроде Фолла были нарасхват. Сейчас их всячески пытаются изжить.

«Супергерой!» Парень из Индии творит удивительные трюки с баскетбольным мячом Насиф очень любит Стефена Карри. Даже звезда НБА может взять кое-что на заметку из его арсенала.

Следующее видео — оригинальный данк после эффектной футбольной передачи от щита.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Иногда баскетбольные трюки можно сделать более зрелищными, используя элементы из других видов спорта. Так и поступили молодые люди на видео. Один из них исполнил эффектный наброс в футбольном стиле, а второй красиво занёс мяч в кольцо сверху.



Интересно, что никто из героев ролика не является профессиональным баскетболистом. В качестве ассистента выступил бывший футболист студенческой команды Юта Вэлли Алекс Нефф, который сейчас работает фитнес-тренером. Вколотил данк бейсболист резервной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Райли Оттесен. Нефф когда-то подавал большие надежды в футболе, но профессиональную карьеру так и не построил. Сейчас ему остаётся разве что участвовать в аматорских региональных турнирах, поскольку кое-какие навыки в соккере у американца остались. Оттесен тоже далёк от статуса ведущего игрока «Доджерс». Зато в дуэте у парней получаются удивительные баскетбольные трюки. Данное видео заснято в штате Юта — в тренировочном центре имени легенды НБА и «Джаз» Карла Мэлоуна.

Комментарии работы Неффа и Оттесена преимущественно восторженные.



«Нереально круто!»



«Показали всем! Алекс Нефф, талант ещё при тебе!»



«Этот трюк можно исполнить прямо во время игры. Сделайте это на спортивной арене».