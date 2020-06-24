Выбросили $ 5 млн на туриста Джоэла из Англии. Даже у ЦСКА бывают неудачные трансферы

Самая надежная и стабильная команда Европы тоже не застрахована от ошибок. Вспоминаем, кто пришёлся не ко двору у «армейцев».

ЦСКА — самая надёжная и стабильная баскетбольная команда Европы. «Армейцы» только один раз пропускали «Финал четырёх» Евролиги с 2003 года, если не считать отменённый из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020. Никто из конкурентов даже близко не может похвастаться таким постоянством. По личным встречам у ЦСКА абсолютное преимущество перед любым соперником из Старого Света, в том числе над испанскими грандами «Реалом» и «Барселоной».

Основная причина успеха «армейцев» кроется в грамотной трансферной политике. Да, ЦСКА — обеспеченный в финансовом отношении клуб, но деньги нужно уметь потратить. В этом плане менеджмент работает очень даже неплохо. Хотя не обошлось и без ряда ошибок. ЦСКА совершил несколько неудачных трансферов в последние годы. Предлагаем вспомнить их.

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Пожалуй, самый неудачный трансфер ЦСКА в новейшей истории. Английский центровой получал € 2,7 млн за сезон и входил в топ-3 по самых высокооплачиваемых баскетболистов Европы. Вложенные средства Фрилэнд не отрабатывал от слова совсем. За два года в ЦСКА он сыграл в стартовом составе всего в 10 матчах Евролиги, со скамейки появился на паркете в 17 играх. Подавляющее большинство времени он восстанавливался от травм.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В немногочисленных сыгранных матчах статистика оставляла желать лучшего, хотя приобретали его с ожидаемой ролью безальтернативной первой опции передней линии. В кампании-2015/2016 Джоэл появился на паркете всего в 12 матчах Евролиги (опять же, большую часть чемпионата провёл в лазарете), набирая в среднем 6,8 очка и 4,4 подбора при рейтинге эффективности 7,6 балла. Это очень плохо для игрока, больше которого в Европе получали только разыгрывающий «Химок» Алексей Швед (€ 3,4 млн) и атакующий защитник «Реала» Руди Фернандес. Фрилэнд был самым высокооплачиваемым в ЦСКА, но по полезности не входил даже в топ-5.

Нандо Де Коло — абсолютный лидер ЦСКА в сезоне-2015/16. Француз показывал выдающуюся эффективность 24,3 балла и был признан MVP Евролиги. Зарплата Нандо (€ 1,5 млн) почти в два раза меньше, чем у Фрилэнда. Милош Теодосич (€ 2,5 млн), Виталий Фридзон (€ 1,9 млн), капитан команды Виктор Хряпа (€ 1,5 млн), Аарон Джексон (€ 1,2 млн), Кайл Хайнс (€ 1,5 млн) и Кори Хиггинс (€ 910 тыс.) тоже заслуживали получать побольше Джоэла, исходя из вклада на площадке. ЦСКА стал чемпионом Евролиги-2015/2016, но заслуги Фрилэнда в этом нет никакой. Он пропускал плей-офф и «Финал четырех» из-за травмы.

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В итоге оказалось, что первый год Джоэла в Москве выдался ещё вполне сносным. Статистика Фрилэнда во втором сезоне крайней слабая — 1,5 очка, 1,2 подбора за 5.2 минуты при эффективности 1,3 балла. Центровой если и появлялся на паркете, то в «мусорное» время. Он был своего рода туристом из Англии, который ездил с российским топ-клубом на выездные матчи Единой лиги ВТБ и Евролиги. За пару лет Фрилэнду заплатили примерно € 5,5 млн. ЦСКА сильно обжегся с приглашением центрового из НБА. Не все игроки лучшей баскетбольной лиги мира способны на доминирующем уровне выступать в Европе.

Примечательно, что ЦСКА стал последним клубом в карьере Фрилэнда. Англичанин хотел играть, но даже команды из слабых европейских чемпионатов не захотели с ним связываться, учитывая историю травм. Таким образом, Фрилэнд ушел из профессионального баскетбола в 30 лет.

Контракт центрового с ЦСКА был рассчитан на 2 года с зарплатой $ 6 млн. Куфос стал самым высокооплачиваемым американским игроком в Европе, но на площадке вообще не блистал. ЦСКА расторг с ним контракт в межсезонье-2020.



Куфос — ещё один центровой, который не прижился в ЦСКА после перехода из НБА. Очередное доказательство, что в заокеанской лиге не все исполнители являются элитными баскетболистами, способными оказать влияние на уровне топ-команды Европы. По данным инсайдера Yahoo! Sports Криса Хэйнса, контракт Куфоса с ЦСКА был рассчитан на 2 года и $ 6 млн. Он стал самым высокооплачиваемым американским игроком в Европе. Центровой имеет двойное гражданство Греции и США.

К счастью, ЦСКА извлёк кое-какие уроки после опыта с Фрилэндом. В контракте Косты была предусмотрена опция досрочного расторжения через год по инициативе клуба либо игрока (только в случае предложения из НБА). «Армейцы» спокойно расстались с Куфосом почти сразу после официальной отмены сезона Евролиги-2019/2020.

В ЦСКА перешёл самый эффективный центровой Европы. Трансфер Милутинова — лишь начало «Армейцы» расстаются с малоценными игроками и подписывают топов. Что дальше?

Средние показатели Куфоса составили 3,7 очка и 2,8 подбора при эффективности 4,7 балла. Такой баскетболист точно не заслуживает статус «самого высокооплачиваемого» американца в Европе. В межсезонье-2020 ЦСКА обновил переднюю линию. Куфос и капитан команды Кайл Хайнс ушли. Команду Димитриса Итудиса пополнил центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов (самый полезный пятый номер в Евролиге). Также достаточно вероятным является переход в стан «армейцев» звёздного тяжёлого форварда «Басконии» Торнике Шенгелии после завершения чемпионата Испании в июне.

Питерс переходил в ЦСКА из НБА как многообещающий снайпер. Алек не то чтобы блистал в «Финикс Санз», но в одном матче отгрузил 36 очков в кольцо «Даллас Маверикс», что заставило говорить о большом потенциале американца.



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В итоге в ЦСКА Питерс ничем кроме низкой эффективности не запомнился. В сезоне-2018/2019 он набирал в среднем 5,3 очка и 2,7 подбора при эффективности 4,3 балла. Точность трёхочковых была не такой уж плохой (43,3%), но Алек вообще не проявил себя в других аспектах. В межсезонье-2019 Питерс покинул ЦСКА и перешёл в «Анадолу Эфес». В турецком клубе Алек показывал примерно такую же невзрачную игру (4,2 очка, 2,1 подбора, 41,7% трёхочковых). «Эфес» недавно расстался с Питерсом. Вполне возможно, не оправдавшему надежд американцу придётся опуститься на уровень Еврокубка или даже Лиги чемпионов ФИБА, поскольку его соответствие требованиям Евролиги вызывает сомнения. Возможно, Алек попробует себя в Китае или другом азиатском чемпионате. В любом случае значимым игроком Евролиги он стать не смог.

ЦСКА — лучшая команда Европы. Ещё минимум год «Армейцы» выиграли сильнейший турнир Старого Света в 2019 году. Звание действующего чемпиона Евролиги у них никто не отнимет.

2019: Рон Бэйкер

Американский защитник 2,5 года выступал в НБА за «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс». Этот опыт ничем ему не помог в Европе. Бэйкер выходил на площадку в основном в «мусорное» время и показывал соответствующую статистику — 2,6 очка, 0,9 подбора при эффективности 2,3 балла.



Бэйкер покинул ЦСКА в межсезонье-2020, что вполне логично. Пользы на площадке от него не было никакой. Чем-то случай Рона напоминает Питерса. Оба американских парня с небольшим (и не особо успешным) опытом игры в НБА не сумели прижиться в европейском баскетболе. Бэйкеру уже 27 лет, так что вряд ли в его карьере следует ожидать прорыв. Вероятно, следующий клуб Рона будет куда ниже уровнем, чем ЦСКА.

«Спасибо, Кайл!» ЦСКА покинул самый титулованный баскетболист Европы Кайл Хайнс решил принять новый вызов в карьере. Неожиданно, но остаётся лишь смириться с этим фактом.

2017: Лео Вестерманн

Вестерманн перешёл в ЦСКА после успешной игры за «Жальгирис» под руководством главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Раскрыться в «армейском» клубе помешали травмы, а также неспособность выдерживать конкуренцию с именитыми партнёрами по задней линии Нандо Де Коло и Серхио Родригесом. Статистика Лео в форме ЦСКА — 4,6 очка, 1,9 передачи и 1,2 подбора при эффективности 4,0 балла в 17 матчах Евролиги.

После года в «армейском» клубе Лео вернулся в хорошо знакомый «Жальгирис» к Ясикявичюсу. В Литве Вестерманн вышел на более-менее приличный уровень, что позволило ему получить приглашение от гранда Евролиги «Фенербахче» в межсезонье-2019. В Стамбуле Лео снова объединился с Де Коло, который покинул ЦСКА прошлым летом. «Фенербахче» столкнулся с финансовыми проблемами и сокращает бюджет, из команды ушёл главный тренер 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович. Лидеры Костас Слукас, Деррик Уильямс, Никола Калинич почти наверняка трудоустроятся в другом месте. Де Коло тоже не факт, что останется в Турции, несмотря на действующий контракт. Это даёт Вестерманну шанс стать более важным игроком ротации «Фенербахче» в следующем сезоне, если он не покинет Стамбул.



Неудачные трансферы ЦСКА немногочисленны, но всё-таки они были. Однако единичные ошибки на рынке не мешали «армейцам» оставаться на стабильно топовом уровне и постоянно претендовать на победу в Евролиге.