Новые подробности гибели Коби Брайанта. Детальная хронология дня трагедии

Los Angeles Times опубликовал серию текстовых сообщений в день крушения вертолёта легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. В переписке участвовали контролёр рейса, подруга пилота Ары Зобаяна, сам пилот и другие люди, отвечающие за транспортировку Коби к месту назначения. Они обсуждали погоду и условия полёта. Публикация этой переписки делает более ясной картину трагической гибели легендарного баскетболиста.



Работница компании OC Helicopters Патти Тэйлор разослала групповое текстовое сообщение в рабочий чат. Она отвечала за организацию рейса Коби и наземный транспорт на месте прибытия.



«Погода завтра будет хорошей?» — спросила Тэйлор.



«Только что проверил прогноз. Завтра не лучший день, но не такой плохой по сравнению с сегодняшним», — ответил 50-летний пилот Ара Зобаян.



По сообщению Times, Зобаян летал с Брайантом по этому маршруту как минимум 10 раз.

«Мы надеялись состариться вместе, как в кино". Родные простились с Коби Брайантом Брайанта нельзя вспоминать без улыбки. Но и невозможно сегодня обойтись без слёз. Как проходило прощание с легендой баскетбола.

Тэйлор: «Есть проблема с рекомендованной погодой для полёта».



Зобаян: «Принял. Буду давать рекомендации о погоде рано утром».



Тесс Дэвидсон, подруга Зобаяна, сообщила следователям, что на Ару никогда не давили в отношении полётов. Тэйлор заявила, что полёты с Брайантом часто отменялись или задерживались из-за погоды. Она сказала, что Брайанту не нравится, когда ему говорят «нет», но в компании часто так делали ради мер безопасности.



Курт Дитц, бывший пилот Island Express, который летал с Брайантом, сказал следователям, что Коби оставлял погодные опасения на усмотрение пилота, потому что «он предполагал, что тот делает свою работу».



В 7:30 утра 26 января 2020 года Зобаян отправил сообщение «Кажется, погода хорошая». Менее чем через час Тэйлор ответила: «Вроде бы всё в порядке». Рик Уэбб, владелец OC Helicopters, написал: «Я согласен».



«Взлетаем», — написала Тэйлор в 9:06, когда вертолёт Sikorsky S-76B покинул аэропорт Джона Уэйна в Санта-Ане.

«Покойся с миром, братишка». Пронзительная речь Джордана в память о Коби Майкл был наставником и другом Брайанта. Он с великодушием большого человека готов был передать ему своё наследие.

«Здесь начался лёгкий дождь», — сообщил один из водителей Брайанта из аэропорта Камарильо (конечный пункт назначения рейса) в 9:33 утра.



«Мы поднимаемся до высоты 4000», — сказал Зобаян авиадиспетчеру в 9:44. Он указал, что летит над облачным покровом с сильным туманом.



«А что ты собираешься делать, когда достигнешь этой высоты?» — спросил авиадиспетчер. Не последовало ответа, поэтому вопрос задавался еще несколько раз. Ответа не было. Вертолёт разбился в 9:45.



«Приземлились?» — организатор рейса спросила водителя в аэропорту Камарильо, через три минуты после запланированного времени прибытия.



«Пока нет», — ответил водитель.



В 10:02 Тэйлор отправила сообщение: «Ара, ты в порядке?»

Навсегда в сердце. Собрали самые красивые граффити в память Коби Брайанта Уличные рисунки по всему миру в честь легендарного игрока «Лейкерс» и его дочери.

В это время проснулась подруга Зобаяна и написала ему сообщение, что было для них нормой. Текстовое сообщение не было доставлено.



Свидетельница сообщила в Национальный совет по безопасности на транспорте, что «была нулевая видимость в точке, где вертолёт исчез в низком облаке». Она сочла странным, что они «полетели прямо в тучные облака так близко к холмам».



Другой свидетель дал следующие показания: «Мы слышали, что вертолёт летел нормально, но не могли его разглядеть, потому что был большой туман и облачность. Я думал, почему вертолёт летит так низко в очень плохих погодных условиях. Затем внезапно мы услышали мощный взрыв».



Los Angeles Times также сообщил, что пилот Зобаян, вероятно, думал, что он поднимается, когда его вертолёт на самом деле снижал высоту. Ара мог неправильно оценить углы наклона и крена транспортного средства. По данным источника, когда пилот неправильно оценивает высоту и процесс ускорения, создаётся своего рода иллюзия, которая может вызвать пространственную дезориентацию.

13-летняя дочь Коби собиралась позаботиться о величии отца. И погибла звездой Джиджи готовилась стать Мамбой женского баскетбола. Отец в неё безгранично верил.

Вскоре должен выйти официальный итоговый отчёт следователей о том, что действительно произошло в тот день. Однако картина в отношении трагической гибели Коби становится яснее. Возможно, не один, а несколько факторов привели к этой катастрофе.



Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери Джианны на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.