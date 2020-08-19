Самый толстый игрок в истории заплыл жиром. 181-килограммовый Софо удивил даже Шака О'Нила

Лишний вес не помешал Софоклису Схорцанитису провести более чем успешную карьеру. Его имя прогремело на весь мир.

Софоклис Схорцанитис — самый толстый профессиональный баскетболист в истории. Измеренный вес Большого Софо в последнем клубе «Ионикосе» составил 181 кг. Это существенно больше пиковой массы экс-игроков НБА Оливера Миллера (170 кг) и Шакила О’Нила (163 кг). Одно из прозвищ Схорцанитиса — Baby Shaq (Маленький Шак), однако стоит задуматься, кто ещё «маленький» из двух огромных баскетболистов.

Лишний вес всегда был проблемой для Схорцанитиса. Парень изначально не собирался заниматься баскетболом, отдавая предпочтение шахматам. Однако родители настояли на том, чтобы Софо пошёл в командный вид спорта с мячом. Перспективы в баскетболе у гиганта действительно были более радужными. К слову, отец Скорцанитиса — грек, а мать — камерунка. Так что удивляться цветку кожи Софоклиса не стоит.

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В 15 лет Схорцанитис начал играть за «Ираклис». В то время его вес уже достигал колоссальных 140 кг, однако высокий игровой интеллект и широкий арсенал движений в красе сделали его настоящей машиной под кольцом. Это заставляло скаутов закрывать глаза на все проблемы с массой Большого Софо. Даже из-за дуги по ситуации он умел бросить.

В 2003 году 18-летнего Схорцанитиса под 34-м пиком драфта НБА выбрал клуб «Лос-Анджелес Клипперс». В сильнейшей лиге мира центровой так и не сыграл, зато сполна проявил себя в Евролиге. В 2005 году Софоцлис подписал контракт с грандом греческого баскетбола «Олимпиакосом». Дебютный сезон в сильнейшем турнире Европы получился на славу — 12,0 очка и 4,9 подбора.



Далее для Софо настал один из самых знаковых моментов в карьере. В полуфинале чемпионата мира — 2006 сборная Греции сенсационно обыгрывает в полуфинале США (101:95) с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом, Крисом Полом, Кармело Энтони, Крисом Бошем и другими звёздами в составе. Схорцанитис набрал 14 очков, став одним из главных творцов сенсационной победы Греции наряду с легендарными Вассилисом Спанулисом (22 очка) и Димитрисом Диамантидисом (12 очков).

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео в YouTube-аккаунте FIBA.

К сожалению, в финале у Софо и компании уже просто не хватило сил для борьбы с мощной Испанией (47:70) во главе с Пау Газолем. Однако пристальное внимание к себе центровой приковал, в том числе легендарного игрока, с которым его часто сравнивают.



«Я видел в деле этого парня. Было здорово!» — оценил выступление Схорцанитиса Шакил О’Нил.



Уже тогда 21-летний Большой Софо далеко 140 кг. Через пару лет эта цифра перевалила за 150 кг. В контракте Схорцанитиса с «Олимпиакосом» даже был специальный пункт, согласно которому он не должен допускать вес более 157 кг. В межсезонье-2010 Софо запустил себя и довел массу до немыслимых 175 кг. Приводил себя в норму уже в качестве игрока «Маккаби» (Тель-Авив).

Парень с лишним весом вырос и получает сотни миллионов. В Николу вообще никто не верил Вдохновляющий пример. Йокич стал суперзвездой и зарабатывает огромные деньги.

Выступление в Израиле можно назвать самым успешным периодом в клубной карьере Схорцанитиса. В 2011 году он вошёл в первую сборную сезона Евролиги, набирая 13,0 очка и 4,1 подбора за сезон. А в 2014 Софо помог «Маккаби» Дэвида Блатта выиграть чемпионский титул, единственный для израильтян за минувшее десятилетие. Схорцианитис остаётся одним из самых доминирующих центровых декады в европейском баскетболе. Неспроста его номинировали на включение в сборную десятилетия в Евролиге. Кроме того, Софо занял первое место при определении лучших игроков «Маккаби» в период 2010-2020. Болельщики в Тель-Авиве просто обожают харизматичного толстяка.

Посмотреть видео можно на канале Euroleague Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

181-килограммовый Схорцианитис вошёл в сборную «Маккаби» за десятилетие

К 30 годам центровой начал постепенно сдавать по мере набора веса. После выступления за клубы Евролиги «Олимпиакос», «Маккаби», «Панатинаикос» и «Црвену Звезду» Софоклису пришлось опуститься на уровень ниже: ПАОК, «Трикала», а затем «Ионикос». Пару сезонов Большой Софо пропустил из-за травмы, его задекларированный вес достиг рекордной отметки 181 кг, однако умения изворачиваться под кольцом он сохранил.



Видео.

Сейчас Софоклису Схорцанитису 35 лет. Его карьера официально не завершена. Пандемия коронавируса просто поставила её на паузу. Вес Схорцанитиса зашкаливает, но это не значит, что от его услуг откажется какой-то греческий клуб низкого ранга. Если Софо всё-таки больше не суждено выйти на паркет, то вряд он ли сильно расстроится. Он наконец-то сможет посвятить больше времени семье — жене Ирэн Скорлилис, а также маленьким дочке и сыну.

Софоклис Схорцанитис с женой Ирэн Фото: из личного архива Софоклиса Схорцанитиса

Жена оказала огромное влияние на Схорцанитиса, который в молодые годы славился несдержанностью. Чего стоит только инцидент, когда Софо полез драться с недалёким болельщиком «Хапоэля» (Тель-Авив), выкрикивавшим оскорбления в его адрес в течение всей игры.

Семейная жизнь сделала Софо более уравновешенным. Он перестал так эмоционально реагировать на многие противоречивые моменты на площадке.



«Если бы я не встретил Ирэн, не знаю, как бы сложилась моя жизнь. Сейчас я счастлив в браке, у меня есть двое замечательных детей. Что ещё нужно?» — заявляет Схорцанитис.

«Невероятная трансформация, Марк!» Как несуразный толстяк стал качком и чемпионом мира Пришлось перебороть себя, но усилия младшего из братьев Газолей сполна окупились.

Центровой может попробовать себя и в тренерском деле. Задатки наставника у него есть. Действующий MVP НБА форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо очень признателен Схорцанитису за помощь на раннем этапе карьеры.



«Софо многому научил меня. Когда мне было 15, я тренировался с ним всё лето. Тогда я был никем, а он был звездой баскетбола. Он увидел меня на улице. Мой старший брат наладил с ним коммуникацию. Схорцанитис помог понять, что мне нужно сделать, чтобы на профессиональном уровне играть в баскетбол. Помог мне и моей семье материально. Просто сказал нам, что если мы хотим играть в баскетбол, он нам поможет. Софо никогда ничего не просил взамен», — утверждает Яннис.