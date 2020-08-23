Звезда зажглась, но так и не засияла. Трагическая история олимпийского чемпиона Гоборова

Все рассказы о карьере олимпийского чемпиона 1988 года Валерия Гоборова неизбежно получаются с «бы». А что если бы не…?



Ему было 21, когда он пробился в главную баскетбольную сборную СССР. И конкурировать за место на паркете приходилось с великими Арвидасом Сабонисом и Александром Волковым. Перспективы молодого центрового с ростом 215 см были такими же большими. Если бы не злополучная ночная поездка на машине.

Отсидел в СССР, мыл туалеты в США. Трагическая история героя «Движения вверх» Дворного Две пары джинсов сломали человеку всю жизнь. В фильме вы этого не увидите.

Валерий рос без отца. А потому, когда в 14 лет ему предложили переехать из Херсона в Киев для продолжения баскетбольной карьеры, это далось ему не так просто. Юный баскетболист, на голову (а то и две) выше своих сверстников, скучал по маме, регулярно отправляя ей письма, в которых иногда были и стихи собственного сочинения.

Карьера в Киеве взяла новый виток и резко пошла в гору. Его взяли в местный СКА, а своей игрой и мобильностью на площадке совсем юный Валера Гоборов раскрывал свой талант в борьбе с лучшими из лучших в СССР.



В это же время в Киеве он встречает свою любовь — Наталью. Их свадьба случилась уже после переезда в Москву, когда его «повысили» до ЦСКА, где место в составе получить было едва ли не сложнее, чем в сборной.



Жизнь молодой семьи в Москве в первые годы не была похожа на ту, которую мы привыкли видеть сейчас, когда лучшие клубы стараются сделать пребывание своих игроков и их быт максимально комфортными. Семья Гоборовых сначала ютилась в ведомственной «коммуналке», где им дали комнату в 8 квадратных метров, а после в отеле с одним общим туалетом на целый этаж.



Супруга отмечала, что Валерий всегда был очень заботливым и старался подчёркивать свою влюблённость. Даже с международных турниров он возвращался с большими букетами красивейших цветов. В 1988 году, когда в семье случилось пополнение, баскетболист влетел домой с огромнейшим букетом из 65 роз. Сына назвали Олегом, а семья наконец-то получила собственную квартиру.

«Пьянку не остановили даже телевизоры со скидкой». Победа, напугавшая США Три десятилетия назад сборная СССР завоевала золото ОИ в Сеуле. Баскетбольный мир изменился навсегда.

Олимпийские игры в Сеуле стали для нашей команды особенными. После пропуска Олимпиады в Лос-Анджелесе (1984 год), советские баскетболисты вновь могли побороться с лучшими командами мира: США и Югославией.



Молодой Гоборов свой лучший матч на турнире провёл 23 сентября, когда внёс существенный вклад в разгром сборной Южной Кореи. Он отыграл 22 минут и немного не добрал до дабл-дабла — 12 очков и 8 подборов. Понятно, что в самых важных матчах игровое время было разделено между более опытными партнёрами, но в Москву он вернулся Олимпийским чемпионом – это неоспоримый факт.

«Им занялись «компетентные органы» Грустная история главного героя «Движения вверх» Белова У факелоносца московской Олимпиады был непростой период в жизни. Награды и достижения не спасли Сергея Александровича от давления системы.

После «золотого» сеульского успеха состав сборной сильно поменялся и Гоборов наконец-то занял основное место. Именно с ним связывали будущее мужской команды, которое даже после смены поколений выглядело светлым. Это подтвердила и «бронза» чемпионата Европы. В полуфинале советская команда уступила Греции, но в игре за третье место буквально разнесла итальянцев — 106:76.



В 1989 году Гоборов заявил о себе на весь мир, когда в товарищеском матче на турнире в Испании переиграл самого Сабониса. Литовская легенда тогда осыпала своего «обидчика» комплиментами, а за игроком началась охота лучших клубов Европы. За Гоборовым внимательно наблюдали скауты НБА. В то время советские баскетболисты действительно уже могли уезжать за океан и проявлять себя против мировых легенд.



Говорят, что после возвращения в Москву Валерий прямо из аэропорта поехал кутить с друзьями, которых вокруг высоченного спортсмена всегда было много. А после сел за руль своей машины. Гоборов уводил машину от перебегающей дорогу девушки и не справился с управлением, врезавшись в отбойник на Калужской заставе, рядом с памятником Юрию Гагарину. 7 сентября 1987 года молодого центрового не стало.

«Играл лучше всех». Гагарин мог не полететь в космос — он был очень хорош в баскетболе Даже низкий рост не мешал легендарному космонавту блистать на площадке.

Злые языки винили жену, которая по одной из версий устроила скандал из-за того, что муж сразу по приезде пошёл гулять с друзьями, даже не навестив семью. Она в интервью газете «Советский спорт» объясняла это так:



«К большому, энергичному и быстроходному кораблю, как известно, всегда прилепляется огромное число ракушек, так и вокруг Валеры всегда крутилось много «друзей», которые буквально млели от того, что могли прикоснуться к телу олимпийского чемпиона, и в то же время без зазрения совести могли гулять в дорогих ресторанах за его счет. Я видела это и, естественно, всячески пыталась препятствовать, наживая, как вы догадываетесь, немало врагов. Но смерть Валеры проверила этих друзей на вшивость. Где они сейчас?».

Валерию Гоборову на момент гибели было 23 года. Он уже завоевал медали Евробаскета, выиграл чемпионат СССР, завоевал олимпийское золото и стал одним из лидеров сборной. Впереди точно было большое будущее, и перспектива попробовать свои силы не только в европейских чемпионатах, но и в НБА. Но судьба решила иначе, забрав талантливого спортсмена в самом начале пути. Звезда Валерия Гоборова зажглась, но в полной мере не засияла.

Памятник на могиле Валерия Гоборова Фото: moscow-tombs.ru

Память о спортсмене до сих пор хранится. Несколько лет назад вышла книга «Легенды отечественного баскетбола», в которой об этом подробно рассказано.



«Похоронен в Москве на Преображенском кладбище. На стеле из черного мрамора – портрет счастливого молодого человека с открытой доброй улыбкой. И трогательные стихи – от матери к ее так рано ушедшему сыну, славшему ей когда-то в письмах свои стихи. Сын Валерия Гоборова Олег – живое воплощение отца и внешне, и характером, – успешно занимался баскетболом. Сначала в секции в лицее, потом – в баскетбольной школе ЦСКА у Олега Ибрагимова. С 2004 года в поселке Железный Порт под Херсоном на базе Детско-юношеского клуба физической подготовки № 4 ежегодно проводился открытый турнир по баскетболу памяти В. Гоборова с участием юных спортсменов из городов и областей Украины и Белоруссии – Днепропетровска, Одессы, Южного, Гомеля, Минска, Ярославля, Херсона. Директор Херсонского ДЮКФП-4 Геннадий Токовила, инициатор этого турнира, всегда напоминал своим воспитанникам о девизе, с которым шел в спортивные сражения В. Гоборов: «Никогда не опускать руки – сражаться до конца».