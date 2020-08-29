«На обратную дорогу домой денег не было». Как сборная СССР впервые выиграла чемпионат мира

В 1960-х советский баскетбол был на подъёме. Женская сборная выиграла 5 титулов чемпиона мира подряд с 1959 по 1975 годы. Мужская национальная команда долго подбиралась к заветному трофею, пока наконец-то не добилась желаемого на мировом первенстве 1967 года в Уругвае.



Южная Америка — счастливый регион для баскетбольной сборной СССР. Трижды в истории национальная команда Советского Союза становилась чемпионом мира — во всех случаях на этом континенте. В 1959 году в Чили могло быть первое «золото», но тогда в ситуацию вмешалась политика.

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Через 8 лет в Уругвае уже ничто не помешало триумфу сборной, хотя политическая подоплёка этот турнир стороной тоже не обошла. Чемпионат мира должны были провести в конце 1966 года, но из-за выборов в Уругвае пришлось перенести действие на шесть месяцев.



Сборная СССР под руководством легендарного тренера Александра Гомельского приехала в Уругвай в статусе одного из фаворитов. Первый групповой этап советские баскетболисты прошли без проблем. Аргентина, Япония и Перу поочерёдно были разгромлены с общей разницей +116 очков.



Далее настал черёд финального раунда, где к 6 сильнейшим командам первого группового этапа (СССР, США, Бразилия, Югославия, Аргентина, Польша) присоединился хозяин турнира Уругвай. Победитель определялся не по системе плей-офф. Фактически все сборные проводили стремительный регулярный чемпионат из шести туров. Право на поражение было, но желательно не более одного раза.



Основную конкуренцию за титул советской сборной должны были составить Югославия и США, хотя крепкую Бразилию тоже сбрасывать со счетов не стоило. Команда Гомельского без проблем забрала первую игру с Польшей (86:61), а вот с бразильцами впервые на чемпионате пришлось серьёзно понервничать — 78:74. В третьем туре по второй раз на турнире была разобрана на части Аргентина — 96:61.



И вот настал долгожданный момент противостояния с США. В Уругвае на момент проведения турнира (27 мая — 11 июня) был зимний сезон, несмотря на летние месяцы. В залах ставили специальные обогреватели, а игроки укутывались пледами. Однако на площадке в игре с американцами была настоящая жара. Концовка матча ознаменовалась судейским скандалом.

«Эскобар сказал: русским несдобровать» Как сборная СССР последний раз стала чемпионом мира Игра в самом сердце наркокартеля в Колумбии накладывала определённые последствия. Но справиться с США в решающей встрече это не помешало.

Канадский судья Джордж Сиборн вначале не заметил, как сборная США израсходовала положенное время на атаку при счёте 54:54. Советский баскетболист Геннадий Вольнов выхватил мяч у соперника для ввода в игру. Ход резкий, но по правилам мяч должен был достаться СССР. Арбитр решил наказать Вольнова пятым персональным замечанием, а американцам подарил два штрафных броска буквально на ровном месте. Советский тренерский штаб и игроки ожидаемо начали протестовать. Второй рефери из Греции Константинос Димоу всё-таки уговорил Сиборна назначить спорный, а не давать США штрафные. Хотя владение должно было просто перейти к СССР, без каких-либо иных вариантов. Главный тренер американцев Хэл Фишер почему-то остался недоволен назначением спорного и увёл своих подопечных с паркета. Полчаса судьба матча находилась в подвешенном состоянии. Генеральный секретарь ФИБА Ренато-Уильям Джонс решил разрулить ситуацию страннейшим образом: вернуть США право на штрафные, а сборной СССР пригрозить дисквалификацией в случае отказа продолжать встречу.



Американцы забили только один из двух штрафных. За три секунды до финальной сирены команда Гомельского опережала соперника (58:57), однако игрок сборной США Майк Барретт забил победный баззер — 59:58. Казалось, что этот результат станет решающим в плане борьбы за титул. Американцы в 1967 году привезли на турнир достаточно слабый состав из NCAA, никто из исполнителей в последствии не стал легендой НБА, как Джерри Уэст или Билл Расселл, участвовавшие в прошлых крупных международных турнирах. Даже уровня студентов хватало для борьбы за «золото», но американцы просто перегорели после победы над принципиальным соперником. Как отмечает чемпион мира 1967 года Анатолий Поливода, США будто бы было важнее обыграть СССР в личной встрече, а не выиграть турнир в целом.



«Самый принципиальный матч получился с США. После Карибского кризиса 1963 года у нас с американцами сильно испортились отношения. Не знаю, как на самом деле, но во время матча с США я чувствовал, что для них главное на турнире не стать чемпионами, а обыграть СССР. И когда американцы это сделали с разницей в одно-два очка, для них это было высочайшим счастьем. Мы же были очень расстроены, ведь ехали в Уругвай за первым местом. После поражения оставалось только надеяться, что югославы обыграют США, а мы одолеем югославов», — приводит слова Поливоды «Сегодня».

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В итоге упомянутый Поливодой маловероятный сценарий сбылся. США проиграли не только Югославии (72:73), но и Бразилии (71:80). А сборная СССР вначале дожала Уругвай (60:54) в непростой атмосфере 20-тысячной арены «Цилиндро» в Монтевидео, а затем более спокойно одолела Югославию в решающей встрече (71:59). Национальная команда Советского Союза закончила турнир с балансом 5-1, опередив Югославию, Бразилию и США (у всех по 4-2). К слову, для югославов фатальной стала встреча с Уругваем (57:58). Команда во главе с талантливым Радивоем Корачем, однажды набравшим 99 очков в матче Евролиги, не выдержала давления шумных трибун огромного зала «Цилиндро».

Состав сборной СССР: Зураб Саканделидзе (“Динамо”, Тбилиси), Владимир Андреев, Геннадий Вольнов, Александр Травин, Яак Липсо, Рудольф Нестеров, Юрий Селихов (все — “ЦСКА”), Сергей Белов (“Уралмаш”), Модестас Паулаускас (“Жальгирис”), Анатолий Поливода (“Строитель”), Прийт Томсон (“Калев”), Геннадий Чечуро (“СКА”, Киев).

Тренеры: Александр Гомельский, Юрий Озеров.

В символическую пятёрку чемпионата мира вошли Радивой Корач и Иво Данеу (оба Югославия), Мечислав Лопатка (Польша), Модестас Паулаускас (СССР), Луис Клаудио Менон (Бразилия).

Возвращение домой состоялось не сразу. В те времена о роскошной жизни спортсмены не помышляли.

«Насколько богатой страной был СССР, а на обратную дорогу домой для сборной денег не было. И, уставшие после ЧМ, мы должны были ехать в Бразилию — играть пять выставочных матчей, чтобы заработать на билет до Москвы. Залы вмещали по три-четыре тысячи, и зрители нас буквально ненавидели, кричали: «Коммунисты», — и крутили пальцем у виска, выражая свое отношение к СССР. В то же время в Монтевидео приезжал знаменитый в СССР ансамбль «Березка». Но если нас в гостинице кормили и давали карманные деньги в размере 30—40 долларов, то артисты получали по 12,5 доллара в день, и чтобы как-то экономить, они, нарушая режим, готовили в гостинице. Так мы с командой брали во время ужина со столов фрукты и оставляли у артистов перед дверью, чтобы их как-то подкормить. В город можно было выходить только по три человека, но смотреть в Монтевидео было особо нечего. Зато у них было много кожи и модных тогда дублёнок. Ты все это видишь, а купить не можешь», — рассказывает Анатолий Поливода, для которого турнир в Уругвае выдался непростым с точки зрения здоровья.



«Диагностировали синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта, вызывающий внезапные приступы тахикардии, а пульс достигал 280—300 ударов в минуту. Первый приступ случился уже на ЧМ в Уругвае, как раз во время матча США и Югославии. Так я переживал за югов! С этим диагнозом мне вообще нельзя было заниматься спортом, но я продолжал играть.И с каждым годом приступы становились все продолжительнее.После ОИ-1972 тренер «Строителя» Шаблинский повез меня в Донецк на чемпионат Украины. Там я впервые вышел на площадку с Сальниковым. После чего он продолжил свой спортивный путь, а я его завершил — приступ длился около часа. Лишь в 1985 году в Каунасе сделал операцию на сердце, и стало легче», — отметил Поливода.

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Как бы то ни было, восхождение советского баскетбола продолжилось. Поливода, Паулаускас, Саканделидзе, Вольнов через пять лет приложили руку к, вероятно, самой значимой победе советского баскетбола — обыграли сборную США в финале Олимпиады-1972 в Мюнхене. А перед этим ещё была «бронза» ОИ-1968, а также три подряд победы на Евробаскете (1967, 1969, 1971).