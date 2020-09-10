В НБА теперь можно открыто оскорблять белых. Лига молча поддерживает!

«Клипперс» унижали Луку, а теперь взялись за Йокича. Ну до чего же мерзкая команда, которой всё сходит с рук!

В плей-офф НБА скоро определятся финалисты Западной и Восточной конференций. «Майами Хит» ждёт соперника в паре «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс». На Западе к кульминации подходят серии «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс».

Шестого матча в серии «Бостона» и «Торонто» точно ждали любители ярких заголовков. В случае поражения канадцы прекращали бы борьбу за титул, который сенсационно завоевали в прошлом сезоне впервые в истории клуба и страны. Тем не менее «Рэпторс» вырвали победу в двух овертаймах – 125:122. В решающем матче может произойти всё что угодно, но история на стороне американской команды. 32 раза «Бостон» выходил на седьмую игру в плей-офф и в 23 случаях одерживал победу.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

Куда более прозаично обстоят теперь дела в серии «Денвера» и «Клипперс». Неожиданно упорное сопротивление «Клипперс» с «Далласом» в первом раунде вселяли надежду в души болельщиков «Наггетс». Если уж Лука Дончич в одного смог создать кучу проблем команде Дока Риверса, то у Джамала Мюррея и Николы Йокича должно было получиться лучше.



Что точно объединяет эти серии, так это абсолютная нетерпимость «Клипперс» к лидерам «Денвера» и «Далласа». Защитник «Лос-Анджелеса» Патрик Беверли, помнится, когда-то давно играл в России и был вполне приятным парнем. Сейчас, судя по заявлениям и поступкам, от былой приветливости ничего не осталось.



Беверли не был слишком заметен в серии с «Даллас Маверикс». Тогда на первый план вышли Монтрез Харрелл и Маркус Моррис, которые всяческими способами хотели унизить лидера соперников Луку Дончича. Харрелл оскорбил Луку, назвав его «трусливой белой задницей». Никакой реакции лиги, хотя налицо явное оскорбление на расовой почве. Оказывается, европейцев можно открыто оскорблять.



Моррис пытался умышленно наступить на больной голеностоп Дончичу, а после делал вид, что он вообще чуть ли не пострадавшая сторона. Маркус также постоянно провоцировал Луку, а после высмеивал его обоснованное недовольство в «Твиттере» саркастической фразой «Сейчас расплачусь!». Главный тренер «Клипперс» Док Риверс тоже всячески оправдывал Маркуса, Монтреза и все неприглядные действия своих подопечных.

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

Сейчас самой заметной фигурой в плане подлости стал именно Патрик Беверли. В серии против «Денвера» нелюбовь Беверли к представителям Балканского полуострова вышла наружу. Теперь досталось сербу Николе Йокичу, на которого защитник обрушился с критикой за якобы чрезмерно активное общение с арбитрами. При этом Патрик не упустил возможности косвенно задеть Луку, который уже не участвует в плей-офф. Своё необоснованно наглое поведение Беверли предпочитает не комментировать. Во второй игре с «Денвером» Патрик был удалён за два технических фола после споров с арбитром. Позже НБА оштрафовала его на $ 25 тыс. за неприемлемое поведение. Хотя по меркам НБА это просто мелочь.

«Йокич проделывает то же самое, что и Лука Дончич: много треплется. Он оказывает сильное давление на судей, чтобы они принимали правильные решения», — выступил в роли морального камертона Патрик Беверли.



Солидарен с Беверли и Пол Джордж.



«Йокич хорош, один из лучших на своей позиции в лиге. Однако неприятно, когда он зарабатывает такие фолы. Он со своим телом лезет везде. Это сложно. Беверли говорил об этом. Йокич давит на судей. В некоторых моментах там нет фолов, но их свистят. Мы говорим Ивице Зубацу, что он должен продолжать сражаться. Йокич продолжает зарабатывать эти фолы», – заявил Джордж.

Харден со скрипом прошёл старину Пола. Дальше Борода попадёт под каток Леброна «Хьюстон» мучился с командой, которой давали 0,2% вероятности на выход в плей-офф. Кажется, «Рокетс» нечего противопоставить «Лейкерс».

Йокич и Беверли имели шанс прояснить свои отношения в четвёртой четверти четвёртого матча. Серб пытался спровоцировать пробивной фол, упал на паркет, а потом ударил пробегающего мимо Беверли, пытаясь сорвать атаку. Последний резко развернулся, и казалось, что драки не избежать. Однако в последнюю секунду защитник «Клипперс» вытянул руку с большим пальцем, поднятым вверх, и прошёл мимо Йокича к своей скамейке. Всё-таки его команда лидировала, одержала итоговую победу (96:85) и уверенно повела 3-1 в серии.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Клипперс».

«Наггетс» весь матч были в роли догоняющих, но так и не смогли совершить нужный рывок, чтобы претендовать хотя бы на концовку. В этом большая заслуга лидера «Клипперс» Кавая Леонарда, традиционно самого полезного игрока в составе своей команды. Удивительно, но столь разносторонний баскетболист не сделал ещё ни одного трипл-дабла в плей-офф и сегодня был очень близок к тому, чтобы вступить в этот элитный клуб. Но не срослось — 30 очков, 11 подборов, 9 передач и всего одна потеря за 39 минут игрового времени. В истории франшизы «Клипперс» никто не сопоставлял эти статические показатели на стадии плей-офф.

Поражение ставит «Денвер» в неприятное, но очень знакомое положение. Дело в том, что в предыдущем раунде плей-офф против «Юты» «Наггетс» отыгрались именно с 1-3. Тогда тоже казалось, что у них никаких шансов. Но дело в том, что «Джаз» — команда на порядок слабее «Клипперс». Да и дважды повторить такой номер вряд ли удастся. Подобные камбэки совершались всего 12 раз в истории.



К тому же «Клипперс» находятся в шаге от исторического достижения. Франшиза очень близка к первому попаданию в финал конференции. Кавай Леонард и Пол Джордж могут сделать то, что до них не удавалось Крису Полу, Блэйку Гриффину, Деандре Джордану и другим звёздам, выступавшим за «Клипперс».

Леброн жёстко бит Харденом. У «Лейкерс» есть нерешаемые проблемы Проход «Хьюстона» — не такая лёгкая задача, как кажется. Король набрал себе совсем неподходящую свиту.

Про «Клипперс» так и хочется сказать: ну до чего же подлая команда! Пока карма не настигает «Лос-Анджелес» за некрасивые приёмы. Результат команда Риверса добывает. Хотя в случае очень вероятного попадания в финал Западной конференции «Клипперс» ждёт более серьёзный соперник в лице «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса или «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Вот там и могут возникнуть настоящие проблемы.