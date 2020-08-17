Стал неадекватным и деградировал. История падения великого Фила Джексона

Фил Джексон — самый титулованный тренер в истории НБА. 11 чемпионских званий в лучшей лиге мира — нечто немыслимое. Джексон брал титулы с разными командами — «Чикаго Буллз» (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Его ближайшие преследователь Ред Ауэрбах 9 раз становился победителем НБА с «Бостон Селтикс», а делящие третье место с 5 титулами Пэт Райли, Грег Попович и Джон Кундла в целом заметно отстают от великого «Мастера Дзен».

Джексон отлично управлял суперзвёздами с непростым характером. В «Чикаго» он сумел сплотить Майкла Джордана, Скотти Пиппена и Денниса Родмана. В «Лейкерс» какое-то время очень продуктивно работала связка Коби Брайанта и Шакила О’Нила, что привело к трём титулам кряду. Фил также выиграл с «Лос-Анджелесом» два чемпионских звания, когда тон задавали Брайант и Пау Газоль.

Заплатил за развод крупнейшую сумму в истории. Великий Майкл Джордан далеко не идеал Его Воздушество без зазрения совести заводил отношения на стороне. Об этом он предпочитает не вспоминать.

Даже выдающиеся личности не застрахованы от кризисных времён. В последнее время 74-летний Джексон фактически исчез из информационного пространства. Он стал никому не нужным ни как тренер, ни как управленец, ни даже как эксперт в американских СМИ. Очень редко выходят заголовки с комментариями Фила по поводу тех или иных событий в НБА. Всему виной напрочь испорченная репутация после периода работы в «Нью-Йорк Никс».

«Мастер Дзен» стал президентом «Никс» в марте 2014 года. Джексон проработал на своём посту 1200 дней. За это время он заработал $ 60 млн, то есть ровно $ 50 тыс. в сутки. К сожалению, Фил не оправдал вложенных инвестиций. В «Нью-Йорке» Джексон принимал абсолютно неадекватные решения, которые поставили под сомнение все его былые заслуги и наследие в целом. Особенно кошмарным получился финальный этап его работы в «Никс».

Начал Фил с увольнения главного тренера Майка Вудсона, с которым «Никс» выдали положительный баланс побед 109–79, в том числе провели единственный сезон в этом столетии с 50 победами. Пришедший ему на смену Дерек Фишер ничего не добился, но данное назначение далеко не самый крупный фейл Джексона-управленца.

В межсезонье-2014 Джексон решил подписать пятилетнее продление контракта на $ 124 млн с франчайз-игроком «Никс» Кармело Энтони. Вполне логично, но Джексон почему-то выдал Энтони исключительное по меркам НБА право вето на обмен. В будущем это вылезет ему боком. После продления Мело легендарный «Мастер Дзен» совершил ряд ужасных обменов и подписаний, самым вопиющим из которых является четырёхлетнее соглашение с Жоакимом Ноа на $ 72,6 млн.

В конечном счёте к 2017 году в «Никс» собрался «мусорный» состав, в котором выделялись только Энтони, стремящийся вернуть былую славу после тяжелых травм Деррик Роуз и талантливый молодой тяжёлый форвард из Латвии Кристапс Порзингис. Контракт Ноа считался одним из худших в лиге и относится к разряду «не подлежащих обмену». Кортни Ли также получал неоправданно много — $ 11,2 млн в год. Но проблема даже не в этом. В «Нью-Йорке» вообще не существовало понятий «командная химия» и «культура франшизы».

Обладатель раздутого контракта Ноа практически не играл, был дисквалифицирован за нарушение антинаркотической программы НБА и на тренировке ударил главного тренера Джеффа Хорнасека. Норма для «Никс» того времени.

Баскетболисты не принимали устаревшую систему треугольного нападения Джексона. Дошло до того, что ведущие игроки начали откровенно презирать Фила. «Мастер Дзен» решил избавиться от Энтони, но сделать это было не так просто. Фил выдал ему контракт с правом вето на обмен. В межсезонье-2017 Джексон собирался обменять и Порзингиса, но не успел. Владелец «Никс» Джеймс Долан решил уволить самого Фила.

«Жадность Скотти не знает границ». Какой на самом деле великий Пиппен У легендарного напарника Майкла Джордана есть очень большой порок. Это уже неоднократно вылезало ему боком.

Знаменитый кинорежиссер Спайк Ли, являющийся одним из самых известных болельщиков «Никс», лаконично отреагировал на новость об отставке Джексона.

«Аллилуйя», — написал Ли на своей странице в «Инстаграме».

Аналогичные мысли в этом момент были у многих поклонников «Нью-Йорка». Увольнение в НБА — дело обыденное. Однако случай Джексона выделялся на фоне остальных. Слишком уж неадекватным управленцев он себя показал. Крупные СМИ вроде The Ringer и Bleacher Report не стеснялись писать, что «Джексон выжил из ума и деградировал», называли его «тупым» и «идиотом», в том числе вынося оскорбления в заголовок своих статей.

На фоне расставания с «Никс» начала появляться информация, порочащая репутацию Джексона. Один из потенциальных новичков «Нью-Йорка» на условиях анонимности заявил, что Джексон заснул прямо во время его просмотра. Это один из самых мелких «косяков» легендарного специалиста.

«Я слышал кошмарные истории о Филе Джексоне в ситуациях, когда шли презентации со свободными агентами. Он был не подготовлен, не был организован. Иногда рядом был его помощник Стив Миллс, который мог как-то попробовать направить Фила в нужное русло. Знаю несколько игроков, которые выходили со встреч со словами: «Вау, это действительно был Фил Джексон? Я представлял его совсем не таким», – рассказывал инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Были молодые баскетболисты, которые решили не скрывать своё имя во время высказывания о странности Джексона.

Лаури Маркканен заявил, что во время преддрафтового просмотра Джексон заставил его есть сырое мясо и сырую рыбу. Деннис Смит-младший также подвергся испытанию от «Мастера Дзен» — ему пришлось впервые в жизнь съесть щупальца осьминога.

«Я не знаю, зачем он этот делал. Может, Джексон пытался как-то оценить силу моей личности», — сказал Маркканен.

Похоже, Смит и Маркканен не впечатлили Джексона. «Никс» выбрали на драфте-2017 Франка Нтиликину, который не рассказывает, через что его заставил пройти Фил. Примерно через неделю после драфта Джексона уволили, за два года до истечения контракта с выкупом компенсации. За три сезона работы Фила в «Нью-Йорке» команда одержала 80 побед при 166 поражениях и ни разу даже близко не подобралась к попаданию в плей-офф.

Бывший игрок НБА Тим Хардуэй-старший о ситуации в «Никс» времён Джексона: «Уход Фила можно назвать «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вся ситуация в команде была странной. Это была ежедневная сага, мыльная опера. Мне очень жаль, что парням в «Нью-Йорке» пришлось пройти через всё это».

Леброн построил многомиллиардную империю. Это лишь начало — у амбиций Короля нет пределов Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.

Даже суперзвезда НБА Леброн Джеймс не удержался от критики Джексона.

«Никс» должны были выбрать на драфте Денниса Смита. Меня трудно назвать поклонником Фила Джексона. Вы, наверное, и сами об этом знаете. «Никс» показывают очень хороший баскетбол. Думаю, что тренер Джефф Хорнасек после отставки старика наконец-то может воплощать то, что хочет видеть от команды. И это приносит плоды», — утверждал Джеймс.

Джексон вскоре после отставки не смог объяснить причину своего провала в «Нью-Йорке».

«Всё ещё пытаюсь понять, что за чушь случилась с «Никс» за последние три года. Не могу сказать, что зол, но есть доля разочарования из-за того, что не справился с задачей», – сказал 71-летний Джексон.

После данного заявления «Мастер Дзен» надолго ушёл в тень. Три года он практически не давал комментариев СМИ. Фил наконец-то вновь предстал перед публикой в сериале «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х. Без легендарного тренера эту ленту попросту невозможно было сделать, какой бы испорченной не казалась его репутация. Джексон выглядел вполне адекватно и свежо в кадре. Вполне вероятно, это всего лишь иллюзия.

Великий Майкл Джордан врёт и лицемерит в «Последнем танце». Это нормально? История Его Воздушества многим не понравилась. Даже напарник легенды называет сериал «чушью собачьей».

Агент Джексона Брент Масбургер рассказал, чем занимается его клиент сейчас.

«Фил живёт в Монтате, пытается справиться с этими непростыми временами пандемии коронавируса. Он наслаждался просмотром сезоном НБА. Джексон активно помогает многим тренерам, которые звонят ему с просьбой дать совет. Он выступает в качестве наставника, ему это очень нравится. У него хорошие отношения с тренерами и он по-прежнему вовлечен в баскетбол. Джексон большой поклонник — он видит спорт так, как мало кто это способен делать», – заявил Масбургер.

К сожалению, в этих словах вряд ли большая доля истины. Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр часто в уважительном тоне высказывается о Филе, тоже самое делают некоторые из его бывших звёздных подопечных, но на этом всё. Джексон находится в «чёрном списке» всех работодателей НБА. «Мастер Дзен» уже не востребован в лиге ни в каком качестве. Никто не хочет иметь с ним дело после провала в «Никс».

Спустил миллионы и обнищал. Печальная история великого Денниса Родмана Родные просят у него деньги на похороны отца. Проблема в том, что с Денниса попросту нечего взять.

Подход Джексона является устаревшим по современным меркам. На стремительном падении великого тренера сказались и проблемы со здоровьем, а также неурядицы в личной жизни. Джексон признавался в употреблении марихуаны и ЛСД, что могло повлиять на трезвость рассудка. В декабре 2016 года Джексон расторг помолвку с владелицей «Лейкерс» Джини Басс.



Фил Джексон навсегда останется легендой мирового баскетбола. К огромному сожалению, ему не удалось уйти из НБА на мажорной ноте.