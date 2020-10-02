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«Химки» проиграли «Панатинаикосу» в стартовом матче Евролиги, обзор

Евролига. 1-й тур. «Химки» – «Панатинаикос 76 :78
Марат Арасланов
«Химки» позволили грекам уехать с победой. Но потенциал у команды огромный
Даже в неполном составе не хватило совсем немного, чтобы обыграть «Панатинаикос». Травмированные вернутся – будет совсем другая игра.
Баскетбол / Евролига 0

Начало сезона словно застало «Химки» врасплох. Повреждения получили сразу несколько игроков, включая Алексея Шведа. Его роль сложно переоценить. Именно вокруг российского защитника строится вся игра жёлто-синих. И ведь проблема не пришла одна. Ещё до травмы Шведа в лазарет отправился Стефан Йович. Минус два плеймейкера. Вряд ли таким представлял себе старт чемпионата Римас Куртинайтис.

В выездном матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» травму получил Грег Монро, а потому американский центровой не попал в заявку на первую домашнюю игру Евролиги с «Панатиниакосом» (76:78), которая по традиции состоялась на «Арене Мытищи».

Наличие зрителей на трибунах приятно радовало, но никак не помогало хозяевам в стартовых минутах.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
02 октября 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
76 : 78
Панатинаикос
Афины, Греция
Химки: Букер - 15, Дайр. Бертанс - 14, Микки - 12, Зайцев - 11, Йеребко - 9, Тимма - 9, Карасёв - 3, Моня - 3, Барашков, Воронов, Вяльцев
Панатинаикос: Папапетру - 16, Митоглу - 12, Бентил - 11, Бохоридис - 10, Фостер - 10, Недович - 7, Папаяннис - 6, Огюст - 4, Калаицакис - 2, Дипларос, Каселакис, Персидис

Без Монро, Шведа и Йовича химчане будто впали в ступор. Сильно обновлённый «Панатинаикос» вряд ли можно назвать грозной силой, но энергии греков хватало, чтобы перекрывать все подступы к своему кольцу. Единственным лучом надежды для россиян был Девин Букер. Именно американский «большой» в одиночку набрал первые семь очков команды, не давая «зелёным» убежать далеко в отрыв.

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В какой-то момент преимущество гостей стало двузначным и за итоговый результат стало тревожно. Уж больно просто всё давалось «Пао», а каждое очко «Химок», напротив, было выстрадано.

На стыке первой и второй четвертей «Химки» встрепенулись и выдали рывок 9:0, который завершил тремя штрафными Сергея Карасёва. Форварду в этом матче временами приходилось действовать и на позиции разыгрывающего. Благо, такие навыки у него сохранились с детства, когда в спортивной школе Сергей действовал порой на всех пяти позициях сразу.

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Уже во второй четверти шесть очков подряд выдал латышский дуэт «Химок». Янис Тимма наконец-то разродился дальним попаданием, а выздоровевший Дайрис Бертанс в проходе забил с фолом. Разница съёжилась до «-5» и стало ясно, что «Химки» окончательно ожили.

Главным героем и икс-фактором хозяев во второй половине стал самый скромный и незаметный баскетболист химчан — Вячеслав Зайцев. Обычно россиянин подменяет кого-то из лидеров и получает не так много игрового времени. Но сейчас заменять было некого. И Слава взял всё свои руки. Соперник нарочно провоцировал его на броски, а Зайцев и рад был стараться. Дальний, средний, в проходе — всё туда! Персональный рекорд результативности в 8 очков быстро был побит, но самое важно то, какую энергию он давал команде. Именно его активность позволила подмосковному клубу ввязаться в борьбу и войти в концовку.

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Последние минуты четвёртой четверти успокаивали. Моня забил издали, а Бертанс пластался по паркету, отвоёвывая, казалось бы, мёртвые мячи. Победа вроде бы была в кармане и должна была остаться в Мытищах. Но «Химки» впали в ступор, который позволил «Пао» вырваться вперёд на последней минуте.

Даже при пятиочковой разнице шансы на победу хозяев оставались. За 30 секунд до конца Бертанс попал очень сложный бросок издали — минус два! После тайм-аута химчане чуть было сразу не совершили перехват за счёт зонного прессинга. Гости мяч чудом сохранили, но промахнулись, оставив время на последнее слово. Бертанс пробежал всю площадку и почему-то выбрал дальний бросок с отклонением для завершения матча. Попадание обеспечивало победу, но чуда не случилось — 76:78.

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«Химки» проигрывают в стартовом матче Евролиги. Ждём возвращения в строй всех ведущих игроков. Тогда подмосковный клуб предстанет совсем в другом виде. Потенциал у команды с Алексеем Шведом, Эриком Макколлумом, Грегом Монро и всеми остальными на площадке огромный.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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