«Химки» позволили грекам уехать с победой. Но потенциал у команды огромный

Даже в неполном составе не хватило совсем немного, чтобы обыграть «Панатинаикос». Травмированные вернутся – будет совсем другая игра.

Начало сезона словно застало «Химки» врасплох. Повреждения получили сразу несколько игроков, включая Алексея Шведа. Его роль сложно переоценить. Именно вокруг российского защитника строится вся игра жёлто-синих. И ведь проблема не пришла одна. Ещё до травмы Шведа в лазарет отправился Стефан Йович. Минус два плеймейкера. Вряд ли таким представлял себе старт чемпионата Римас Куртинайтис.

В выездном матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» травму получил Грег Монро, а потому американский центровой не попал в заявку на первую домашнюю игру Евролиги с «Панатиниакосом» (76:78), которая по традиции состоялась на «Арене Мытищи».

Наличие зрителей на трибунах приятно радовало, но никак не помогало хозяевам в стартовых минутах.

Без Монро, Шведа и Йовича химчане будто впали в ступор. Сильно обновлённый «Панатинаикос» вряд ли можно назвать грозной силой, но энергии греков хватало, чтобы перекрывать все подступы к своему кольцу. Единственным лучом надежды для россиян был Девин Букер. Именно американский «большой» в одиночку набрал первые семь очков команды, не давая «зелёным» убежать далеко в отрыв.

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

В какой-то момент преимущество гостей стало двузначным и за итоговый результат стало тревожно. Уж больно просто всё давалось «Пао», а каждое очко «Химок», напротив, было выстрадано.

На стыке первой и второй четвертей «Химки» встрепенулись и выдали рывок 9:0, который завершил тремя штрафными Сергея Карасёва. Форварду в этом матче временами приходилось действовать и на позиции разыгрывающего. Благо, такие навыки у него сохранились с детства, когда в спортивной школе Сергей действовал порой на всех пяти позициях сразу.

Сергей Карасёв: как бы громко это ни звучало, но Йокич может превзойти Сабониса Форвард «Химок» — о стартовом матче сезона с «Зенитом», доминировании европейцев в НБА и бесспорном фаворите плей-офф лиги.

Уже во второй четверти шесть очков подряд выдал латышский дуэт «Химок». Янис Тимма наконец-то разродился дальним попаданием, а выздоровевший Дайрис Бертанс в проходе забил с фолом. Разница съёжилась до «-5» и стало ясно, что «Химки» окончательно ожили.



Главным героем и икс-фактором хозяев во второй половине стал самый скромный и незаметный баскетболист химчан — Вячеслав Зайцев. Обычно россиянин подменяет кого-то из лидеров и получает не так много игрового времени. Но сейчас заменять было некого. И Слава взял всё свои руки. Соперник нарочно провоцировал его на броски, а Зайцев и рад был стараться. Дальний, средний, в проходе — всё туда! Персональный рекорд результативности в 8 очков быстро был побит, но самое важно то, какую энергию он давал команде. Именно его активность позволила подмосковному клубу ввязаться в борьбу и войти в концовку.

«Химки» должны быть как «Реал», «Барселона» и ЦСКА. Объясняем почему Подмосковный клуб уже давно заслужил постоянное место в Евролиге. Но что решит руководство сильнейшего турнира Старого Света?

Последние минуты четвёртой четверти успокаивали. Моня забил издали, а Бертанс пластался по паркету, отвоёвывая, казалось бы, мёртвые мячи. Победа вроде бы была в кармане и должна была остаться в Мытищах. Но «Химки» впали в ступор, который позволил «Пао» вырваться вперёд на последней минуте.



Даже при пятиочковой разнице шансы на победу хозяев оставались. За 30 секунд до конца Бертанс попал очень сложный бросок издали — минус два! После тайм-аута химчане чуть было сразу не совершили перехват за счёт зонного прессинга. Гости мяч чудом сохранили, но промахнулись, оставив время на последнее слово. Бертанс пробежал всю площадку и почему-то выбрал дальний бросок с отклонением для завершения матча. Попадание обеспечивало победу, но чуда не случилось — 76:78.

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

«Химки» проигрывают в стартовом матче Евролиги. Ждём возвращения в строй всех ведущих игроков. Тогда подмосковный клуб предстанет совсем в другом виде. Потенциал у команды с Алексеем Шведом, Эриком Макколлумом, Грегом Монро и всеми остальными на площадке огромный.