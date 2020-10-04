Коронавирус ЦСКА не подкосил. Трижды подряд «армейцы» не проигрывают

Сезон для ЦСКА начался совсем не так, как многие привыкли. «Армейцы» приучили к тому, что их поражения крайне редки и если случаются подряд, то по очень большим праздникам.
Но в 2020 может быть всё — это мы уже выучили. «Парма» отыграла «двадцадку» в четвёртой четверти и победила дальним попаданием на последней секунде. А следом красно-синие уступили «Барселоне» в стартовом матче Евролиги.
Но и на этом проблемы красно-синих не закончились. Уже по возвращению из Испании выяснилось, что Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс изолированы от работы с командой из-за коронавируса. Вдобавок ко всему из-за боязни распространения инфекции, к основе не стали привлекать игроков «молодёжки», где тоже есть заразившиеся. В итоге в заявку на матч с «Локомотивом-Кубань» в составе ЦСКА было всего 11 игроков.
Большинство баскетболистов «железнодорожников» переболели ещё в предсезонке. Из-за этого они пропустили два больших турнира, где как раз должны были проверить свои силы в битве с ЦСКА. Но ни в Питере на Кубке Невы, ни в Москве на Кубке Гомельского этого не случилось.
Зато официальную встречу «Локо» начал без раскачки и нервозности. И это несмотря на широченную ротацию от Евгения Пашутина, который в первой половине задействовал всех 12 своих игроков.
Свежесть позволила краснодарцам рвануть вперёд уже в стартовой десятиминутке. За две с половиной минуты до конца они выдали рывок 9:0 и повели «+10». Хозяева мазали открытые броски и никак не могли найти противоядие против Миндаугаса Кузминскаса и Джордана Кроуфорда. Последний, к слову, ещё во времена выступления в НБА всегда считался классным снайпером, но в схемах Пашутина начал ещё и раздавать передачи партнёрам. Только в первой половине их у него было 4 штуки. Но и про главную задачу не забывал: в раздевалку американец ушёл с 13 очками и статусом самого результативного игрока половины.
Хозяевам удалось быстро вернуться в игру после пропущенного удара. Всё в свои капитанские руки взял Никита Курбанов, который сначала воткнул сверху в быстром отрыве после своего же перехвата. А после наконец-то попал издали. Партнёры его почин поддержали, устроив в начале второй десятиминутки ответный рывок 13:0.
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Первая половина завершилась при абсолютном равенстве в счёте — 48:48. Высокая результативность, судя по всему, не очень-то обрадовала тренеров, для которых пропустить 48 очков за две четверти — непозволительная роскошь. Во многом именно поэтому вторая половина началась с куда более плотной игры в обороне от обеих команд. Но если ЦСКА хоть изредка умудрялся набирать очки, то «Локо» несколько минут обходился без результативных действий.
Катализатором мощного рывка москвичей стал Майк Джеймс. Снайпер был бледной тенью самого себя в первой половине, набрав лишь пять очков. Реактивный малыш приучил к тому, что цирковые попадания и высокие полёты всегда в его репертуаре. И всё это случилось в третьей десятиминутке, в которой Джеймс набрал 8 очков, а ЦСКА уверенно выиграл четверть 26:10 и сделал приличный задел на концовку.
Но «железнодорожники» прогибаться под давлением не собирались. Сначала они наладили нападение, ушли с пути двузначной разницы в счёте и показали лидерам ЦСКА, что простой жизни у них не будет. Особенно ярко выступил Реджи Линч, чисто накрывший Уилла Клайберна, задумавшего данк с одной ноги. Обычно суровый Евгений Пашутин после такого довольно заулыбался и отбил пять своему игроку.
К счастью болельщиков «армейцев», повторения камбэка «Пармы» не случилось. Клайберн и Джеймс на двоих решили исход матча, набрав в четыре руки 40 очков. Красно-синие проиграли первую и последнюю четверти, но большое преимущество в третьей позволило завершить встречу без нервов. Итоговый счёт — 94:80. Первая домашняя победа ЦСКА в нынешнем сезоне. Коронавирус команду Димитриса Итудиса не подкосил. ЦСКА потерял трёх важных исполнителей ротации, но третье подряд поражение не потерпел. Резервы у «армейцев» есть. Теперь дело за победами в Евролиге. «Маккаби» пожалует в Москву уже в четверг.
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