Коронавирус ЦСКА не подкосил. Трижды подряд «армейцы» не проигрывают

Команда Димитриса Итудиса в эффектном стиле разобралась с «Локомотивом-Кубань». Теперь дело за победами в Евролиге.

Сезон для ЦСКА начался совсем не так, как многие привыкли. «Армейцы» приучили к тому, что их поражения крайне редки и если случаются подряд, то по очень большим праздникам.

Но в 2020 может быть всё — это мы уже выучили. «Парма» отыграла «двадцадку» в четвёртой четверти и победила дальним попаданием на последней секунде. А следом красно-синие уступили «Барселоне» в стартовом матче Евролиги.

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

Но и на этом проблемы красно-синих не закончились. Уже по возвращению из Испании выяснилось, что Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс изолированы от работы с командой из-за коронавируса. Вдобавок ко всему из-за боязни распространения инфекции, к основе не стали привлекать игроков «молодёжки», где тоже есть заразившиеся. В итоге в заявку на матч с «Локомотивом-Кубань» в составе ЦСКА было всего 11 игроков.

Большинство баскетболистов «железнодорожников» переболели ещё в предсезонке. Из-за этого они пропустили два больших турнира, где как раз должны были проверить свои силы в битве с ЦСКА. Но ни в Питере на Кубке Невы, ни в Москве на Кубке Гомельского этого не случилось.



Зато официальную встречу «Локо» начал без раскачки и нервозности. И это несмотря на широченную ротацию от Евгения Пашутина, который в первой половине задействовал всех 12 своих игроков.

ЦСКА круче звёздной «Барселоны». «Армейцы» собрали абсолютно лучшую команду Европы «Реал» откровенно не вывозит, турки посыпались. А московский клуб идеально укомплектовал состав на сезон.

Свежесть позволила краснодарцам рвануть вперёд уже в стартовой десятиминутке. За две с половиной минуты до конца они выдали рывок 9:0 и повели «+10». Хозяева мазали открытые броски и никак не могли найти противоядие против Миндаугаса Кузминскаса и Джордана Кроуфорда. Последний, к слову, ещё во времена выступления в НБА всегда считался классным снайпером, но в схемах Пашутина начал ещё и раздавать передачи партнёрам. Только в первой половине их у него было 4 штуки. Но и про главную задачу не забывал: в раздевалку американец ушёл с 13 очками и статусом самого результативного игрока половины.

Хозяевам удалось быстро вернуться в игру после пропущенного удара. Всё в свои капитанские руки взял Никита Курбанов, который сначала воткнул сверху в быстром отрыве после своего же перехвата. А после наконец-то попал издали. Партнёры его почин поддержали, устроив в начале второй десятиминутки ответный рывок 13:0.

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Первая половина завершилась при абсолютном равенстве в счёте — 48:48. Высокая результативность, судя по всему, не очень-то обрадовала тренеров, для которых пропустить 48 очков за две четверти — непозволительная роскошь. Во многом именно поэтому вторая половина началась с куда более плотной игры в обороне от обеих команд. Но если ЦСКА хоть изредка умудрялся набирать очки, то «Локо» несколько минут обходился без результативных действий.

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Катализатором мощного рывка москвичей стал Майк Джеймс. Снайпер был бледной тенью самого себя в первой половине, набрав лишь пять очков. Реактивный малыш приучил к тому, что цирковые попадания и высокие полёты всегда в его репертуаре. И всё это случилось в третьей десятиминутке, в которой Джеймс набрал 8 очков, а ЦСКА уверенно выиграл четверть 26:10 и сделал приличный задел на концовку.



Но «железнодорожники» прогибаться под давлением не собирались. Сначала они наладили нападение, ушли с пути двузначной разницы в счёте и показали лидерам ЦСКА, что простой жизни у них не будет. Особенно ярко выступил Реджи Линч, чисто накрывший Уилла Клайберна, задумавшего данк с одной ноги. Обычно суровый Евгений Пашутин после такого довольно заулыбался и отбил пять своему игроку.

ЦСКА разбазарил 22 очка преимущества. Это случайность или у Итудиса проблемы? «Армейцы» неприятно удивили. А ведь через несколько дней игра с «Барселоной».

К счастью болельщиков «армейцев», повторения камбэка «Пармы» не случилось. Клайберн и Джеймс на двоих решили исход матча, набрав в четыре руки 40 очков. Красно-синие проиграли первую и последнюю четверти, но большое преимущество в третьей позволило завершить встречу без нервов. Итоговый счёт — 94:80. Первая домашняя победа ЦСКА в нынешнем сезоне. Коронавирус команду Димитриса Итудиса не подкосил. ЦСКА потерял трёх важных исполнителей ротации, но третье подряд поражение не потерпел. Резервы у «армейцев» есть. Теперь дело за победами в Евролиге. «Маккаби» пожалует в Москву уже в четверг.