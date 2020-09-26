ЦСКА разбазарил 22 очка преимущества. Это случайность или у Итудиса проблемы?

«Армейцы» неприятно удивили. А ведь через несколько дней игра с «Барселоной».

ЦСКА впервые в истории уступил «Парме» (95:97) в матче Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 31 очко. В составе «Пармы» лучшим скорером выступил Борис Савович (18 очков).

Сенсации в спорте случаются. Баскетбол не является исключением. Любой топ-клуб может проиграть андердогу. Сам по себе домашний проигрыш ЦСКА с разницей «-2» очка в игре с представителем Кубка Европы ФИБА «Пармой» очень сильно удивляет, но это не что-то немыслимое. Хотя ход поединка действительно был похож на триллер с элементами фантастики.

ЦСКА вёл +20 после третьего игрового отрезка и вырывался вперёд на 22 очка на старте четвёртой четверти. За 6 минут до конца ЦСКА имел все те же 20 очков преимущества — 87:67. Казалось, что в этой встрече уже всё решено, но пермяки не собирались сдаваться. Подопечные Казиса Маквитиса активизировались и довели дело до напряжённой концовки. 9 очков подряд набрал Роберт Джонсон, издали попадали Глеб Шейко и Николай Жмако. Тайм-ауты главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса ситуацию для хозяев не стабилизировали. На табло горел счёт 91:92 за минуту до финальной сирены.

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За 10 секунд до конца Шейко забил эффектный бросок из-за дуги с сопротивлением от щита – 94:93. Майк Джеймс после тайм-аута вернул лидерство ЦСКА после сольного прохода – 95:94. После очередной паузы «Парма» провела, на первый взгляд, хаотичную атаку. Жмако поскользнулся при получении мяча, но всё-таки успел отдать передачу на Максима Григорьева, который красиво ушёл от опеки и поразил цель дальним попаданием — 97:95 за 0,1 секунды до финальной сирены. ЦСКА уже просто не имел времени на спасение.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Сразу и не вспомнишь, когда «армейцы» проигрывали, позволяя сопернику совершить столь сильный камбэк. Из самых неудачных матчей ЦСКА за последнее десятилетие сразу же вспоминается финал Евролиги-2012 с «Олимпиакосом» (61:62), когда было растеряно преимущество +19, а лидеры греческого клуба Вассилис Спанулис и Георгиос Принтезис под финальную сирену организовали победную атаку, которая недавно была признана лучшим моментом десятилетия в сильнейшем турнире Старого Света.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

К счастью, значимость матча с «Пармой» на порядок меньше. Возникает один большой вопрос: это случайность или у Итудиса реальные проблемы? В любом случае, бросаться в панику после одной осечки точно не стоит. Какой бы болезненной она ни была. В прошлом году ЦСКА точно так же неудачно стартовал в Единой лиге с поражения от «Енисея».

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Затем последовал ещё один неожиданный проигрыш дома «Зениту».

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Тогда состав ЦСКА серьёзно видоизменился после ухода Нандо Де Коло, Серхио Родригеса и Кори Хиггинса. Сейчас перемен поменьше, но новые лица присутствуют. Центровой Никола Милутинов набрал 13 очков и 5 подборов в игре с «Пармой». Сербу нужно какое-то время на полноценное вливание в состав и налаживание взаимопонимания с партнёрами по команде. Ещё один новичок тяжёлый форвард Торнике Шенгелия из-за ушиба правой большеберцовой кости пропускал встречу. Потеря Шенгелии сказалась очень сильно, учитывая не слишком глубокую скамейку ЦСКА. Резерв «армейцев» в этом сезоне не удалось укомплектовать на 100% идеально из-за влияния пандемии коронавируса на финансовое положение клуба.



Кроме того, пробуксовка на старте сезона — характерное явление даже для топ-команд. Времени исправить ситуацию и поработать над ошибками предостаточно.

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1 октября ЦСКА ждёт гостевая встреча Евролиги с «Барселоной».



Сине-гранатовая «суперкоманда» тоже далеко не идеально стартовала в сезоне. Подопечные Шарунаса Ясикявичюса проиграли скромной «Андорре» в финале Кубка Каталонии, а также уступила «Реалу» в решающей игре за Суперкубок Испании.



В чемпионате Испании победы добываются очень натужно как для такого именитого клуба, который буквально только что до 2025 года продлил контракт с самым высокооплачиваемым баскетболистом Европы Николой Миротичем.

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Будет интересно посмотреть на предстоящую битву грандов Евролиги и оценить состояние двух команд, которые считаются главными фаворитами сезона.

«Барселона» серьёзно обновилась. Но это не конец смутной эпохи Президент Хосеп Мария Бартомеу уверяет в светлом будущем, хотя верится с трудом. Главный конкурент ЦСКА в Евролиге совсем не впечатляет.

В качестве итога стоит отметить, что абсолютно никто не застрахован от неожиданных поражений. ЦСКА относится к числу клубов, которые умеют держать удар. Надлежащие выводы после игры с «Пармой» наверняка будут сделаны.