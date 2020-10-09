Жесты доброй воли «Барселоне» не помогли. «Зенит» умело разобрал суперзвёздную «блауграну»

Матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Барселона» находился под угрозой срыва. На прошлой неделе стало известно о заражении коронавирусом главного тренера «Барсы» Шарунаса Ясикявичюса и его помощника Дарюса Масколюнаса. Каталонский клуб на время прервал тренировочный процесс и ушёл в изоляцию. Какое-то время даже рассматривался вариант не лететь в Санкт-Петербург, но всё-таки в конечном счёте ограничились переносом встречи на сутки — с 8 на 9 октября. К счастью, никто из игроков не заразился, а Ясикявичюса на тренерском мостике заменил Томас Масюлис.

«Зенит» поступил благородно со спортивной точки зрения. Сине-бело-голубые могли добиваться технического поражения «Барселоны», но не стали этого делать. Питерский клуб понимает сложность нынешней ситуации с пандемией коронавируса и учёл пожелания гостей из Испании с переносом матча, хотя не был обязан этого делать.

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Гости оценили поступок сине-бело-голубых. В качестве ответа «Барселона» предложила выкупить 500 зрительских мест в «Юбилейном» со следующими возможными жестами доброй воли.



Первый: разместить на выкупленных местах 500 клубных барселонских маек. При этом их нужно будет либо покупать на месте в Петербурге, этим должна заниматься «Барселона». Либо, если это невозможно, спешно организовать доставку груза самолётом. Второй: рассадить на этих местах местных питерских болельщиков «Барселоны», которых наверняка найдётся много. Третий: просто оставить эти места незанятыми, но символически объявить их сектором поддержки тех фанатов, которые по понятным причинам не смогли приехать на матч.



В день игры возникли новые неожиданные проблемы, от которых рисковал пострадать уже сам «Зенит». Выявили коронавирус у баскетболистов Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также массажиста команды Андрея Козлова. Причиной для отмены или переноса матча это не является, если в заявке набирается 8 здоровых игроков. Максимум могут сдвинуть на сутки, как поступили с игрой «Химки» — «Жальгирис», которая состоится не 9, а 10 октября

«Химки» без Шведа не выдержали напора «Зенита». Большой баскетбол наконец-то вернулся Подмосковный клуб ещё успеет реабилитироваться. А сине-бело-голубые доказали, что в этом сезоне будут очень непростым соперником.

Это ещё не всё. «Зенит» за несколько часов до начала игры не мог попасть на арену СК «Юбилейный». Сотрудники Евролиги не давали петербургским игрокам заехать на территорию комплекса, где состоится встреча, из-за трёх положительных случаев коронавируса. Игра и так перенеслась на 20:00 мск (изначально должна была начаться в 19:00), чтобы все игроки «Зенита» смогли получить результаты теста на коронавирус, проведённого утром. При этом встречу обязательно нужно было провести в пятницу, так как визы «Барселоны» действуют до 9 октября и уже в ночь на субботу испанцы улетают домой. В конечном счёте обе команды всё-таки вышли на паркет.



«Барселона» привезла в Санкт-Петербург весь боевой суперзвёздный состав, который считается чуть ли не главным фаворитом в борьбе за титул. Никола Миротич, Ник Калатес, Брэндон Дэвис, Алекс Абринес, Кори Хиггинс и Адам Ханга неделю назад дома обыграли ЦСКА (76:66). Лидеры каталонцев нацелились огорчить ещё один российский клуб, но «Зенит» сейчас не так легко одолеть.

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

Главный тренер сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль сколотил очень боевой коллектив, который даже грандам просто так не взять. В первом матче Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл «Химки», а затем поочередно разобрался с «Зелена Гурой», «Калевом» и «Цмоки-Минском». В Евролиге в гостях был сломлен лидер прошлого регулярного чемпионата «Анадолу Эфес» (73:69).



В Стамбуле «Зенит» вели за собой Кевин Пангос и Кей Си Риверс. С «Барсой» выделялись они же, а также Алекс Пойтресс, Билли Бэрон и Уилл Томас. Особенно сильное преображение показали Бэрон и Пойтресс, Первый увеличил результативность с 2 до 16 очков, а второй после скромных 7 баллов в Турции оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов.

Вариативность опций — главная сильная сторона нынешнего «Зенита». В отдельно взятой игре могут выстрелить как минимум пять разных исполнителей, а то и больше. К работе Паскуаля пока не придерёшься. Разительный контракт с картиной, которая была при его предшественнике Жоане Плазе. Численные межсезонные изменения в составе сработали. Теперь «Зенит» уже точно не аутсайдер.



Большую часть встречи «Зенит» уступал «Барселоне». Гости уверенно начали игру и отрывалась на 10 очков в первой четверти. Однако сине-бело-голубые не поплыли и не отпускали соперника. Во-второй и третьей четверти разница между командами составляла не более 3 владений, а на старте четвёртого игрового отрезка питерский клуб наконец-то вырвался вперёд — 56:55.



«Барса» быстро вернула лидерство, но оно было незначительным. «Зенит» показал свой потенциал в концовке, что важнее всего. Кей Си Риверс кинжальным трёхочковым попаданием сделал преимущество «Зенита» +3 — 71:68. После этого сине-бело-голубые умело довели дело до победы. В концовке не справился с нервами Калатес, схлопотавший неспортивный фол. Уилл Томас реализовал один из двух штрафных, установив окончательный счёт — 74:70.

«Барселона» серьёзно обновилась. Но это не конец смутной эпохи Президент Хосеп Мария Бартомеу уверяет в светлом будущем, хотя верится с трудом. Главный конкурент ЦСКА в Евролиге совсем не впечатляет.

Жесты доброй воли «Барселоне» не помогли, а «Зенит» в очередной раз доказал свою состоятельность при Паскуале. Питерцы снова разобрались с грандом Евролиги. Хави отомстил бывшему клубу, который не самым красивым образом расстался с ним в 2016 году. Что-то подсказывает, что это не последний громкий успех «Зенита» в нынешнем сезоне.