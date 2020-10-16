ЦСКА уступил команде, которую ранее громили. «Альба» несёт «армейцам» сплошные несчастья

Немцы смогли прыгнуть выше головы и сотворить сенсацию. У подопечных Итудиса не всё так гладко, как казалось.

Игру против «Альбы» в Евролиге вряд ли назовёшь принципиальной для ЦСКА. Армейцы — топовый клуб, раздражитель абсолютно для всех, в то время когда берлинская команда максимум относится к середнякам (и то с натяжкой) элитного европейского турнира.

Однако встреча в «Мегаспорте» всё равно считалась непредсказуемой и дело здесь не столько даже в коронавирусной повестке. Понятно, что трое заражённых в ЦСКА (Янис Стрелниекс, Семён Антонов, Андрей Лопатин) по-прежнему на карантине, а выздоровел полностью пока лишь Никола Милутинов. Сербский центровой признавался перед игрой, что две недели простоя не могли не сказаться на его физическом состоянии и пока он далёк от оптимальных кондиций.

ЦСКА геройски вырвал победу в Стамбуле. Два MVP Евролиги «Фенербахче» не помогли «Армейцев» не выбили из колеи многочисленные кадровые потери. Пропустивший год из-за травмы Клайберн вернулся на топ-уровень.

Зато к своим лучшим кондициям с каждым днём приближается Уилл Клайберн. Форвард очень сильно огорчил «Фенербахче», обеспечив гостевую победу красно-синим своими 26 очками за матч. Игра против «Альбы» должна была стать для него особенной. Почти год назад 25 октября 2019 года в Берлине Клайберн порвал крестообразные связки и долго восстанавливался.

«Альба» вернулась в Евролиге перед стартом сезона-2019/2020 после нескольких лет в Еврокубке. Команда Аито Гарсии Ренесеса с тех пор несёт «армейцам» сплошные несчастья и словно является предвестником чего-то плохого. Дело не только в травме Клайберна. ЦСКА должен был играть с «Альбой» дома в середине марта, но именно перед этим заразился центровой «Юта Джаз» Руди Гобер и баскетбол остановили не только в НБА, но и во всём мире. Третье свидание с «Альбой» закончилось сенсационной домашней осечкой. При том, что проблем у «армейцев» по идее не должно было быть. «Альбу» до этого на домашней площадке громили не самые впечатляюще в этом сезоне «Бавария» (90:72) и «Анадолу Эфес» (93:72). В Москве немцы буквально прыгнули выше головы.

Несмотря на последние место в турнирной таблице гости начали быстро. У них был на один день больше, что во время двойной недели приобретает весомое значение. Об этом просил не забывать Димитрис Итудис. Греческий коуч ЦСКА говорил это в послематчевой речи в Стамбуле, словно не желая праздновать успех в столь важной и принципиальной встрече.

«Маккаби» в прошлый раз разгромил ЦСКА в Москве. «Армейцы» красиво ответили на дерзость Значимые кадровые потери помехой не стали. Команда Итудиса умеет добиваться желаемого разными способами.

Немцы с первых минут попытались активно защищаться. И это было на них непохоже. Обычно они летят вперёд, пытаясь играть по бразильской системе. Но защитник «Альбы» Пейтон Сива никак не мог справиться с превосходящим его в габаритах Дэниэлом Хэкеттом. В итоге американец быстро отправился на скамейку с двумя фолами, а команда заиграла в свойственной быстрой манере.

ЦСКА приучил к тому, что даже если не ладится нападение, то своё команда возьмёт защитой. Оборонительных построений Итудиса боится вся Европа, но в Москве сегодня всё было иначе. Клайберн и Майк Джеймс поймали кураж в атаке и иногда казалось, что американцы просто разучились промахиваться. Хозяева забили 8 из 10 дальних бросков за половину, но даже столь удачное развитие событий не позволило им сильно оторваться в счёте — лишь «+4» за 20 минут игрового времени. Виной тому стали активность соперника на щите и собственные потери российского клуба.

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

В третьей четверти процент реализации дальних бросков ЦСКА резко снизился. За 10 минут игрового времени они попали лишь однажды в шести попытках. Это не могло не сказаться — москвичи набрали всего 14 очков за четверть, позволив сопернику забить 21 очков и выйти вперёд в счёте.

И это преимущество лишь продолжило расти в заключительной десятиминутке. За 7 минут до конца Маркус Эрикссон положил «трёху» метров в семи и разница впервые стала двузначной — 77:67 не в пользу «армейцев».

«Реал» меркнет на фоне ЦСКА, да и «Барселона» не такая уж крутая «Химки» очень сильны, а «Зенит» способен приятно удивить. Расклад сил на сезон Евролиги — 2020/2021.

Исправлять ситуацию Итудис выпустил Шенгелию, Боломбоя, Клайберна, Хиллиарда и Джеймса. Получилось не очень, разница продолжала держаться и Курбанов, проводивший не лучший свой матч, получил ещё один шанс. И его классная защита очень пригодилась! Клайберн и Джеймс добавили очков в нападении и за три с половиной минуты стало «-2».

Казалось, что обязательное спасение ЦСКА случится как в голливудском фильме. Иначе зачем нужна была эта невероятная погоня и камбэк? Но у баскетбольной судьбы и команды из Германии сегодня были другие планы. Гости воспользовались своими шансами, собрали много подборов в атаке, что и сказалось в концовке. Армейцы в спешке совершили несколько потерь, определивших итоговый счёт в матче — 88:93. «Альба» наконец открывает счёт победам в сезоне Евролиги. Обидно, что делает она это в Москве.